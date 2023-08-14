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АНАЛІТИКА

Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm

 

Заява Міністерства оборони РФ про нібито примусову зупинку та "успішний огляд" у Чорному морі 13 серпня суховантажного судна "Сукра Окан", який під прапором Палау прямував до українського порту Ізмаїл - не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm.

Команда розслідувачів вказала на дані об'єктивного контролю, які були надані моряками одного із судів, які спостерігали за подіями збоку. Вони показали, що Міноборони РФ у своїй офіційній заяві про огляд судна повідомило неправду.

"Як вказали моряки, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж", - йдеться у публікації.

Так, росіяни обмежилися лише погрозами у радіоефірі. При цьому турецький екіпаж на борту "Сукра Окан" їм не підкорився.

"Тож рашисти збрехали про "успішний огляд" судна", - зазначається в публікації.


РФ начебто зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Росія каже, що один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Реакція Туреччини

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Речник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, який прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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