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Навчання українських пілотів вже почалося: генсек НАТО зробив заяву про F-16
12:19 15.06.2023 |
Союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16. Коли саме передадуть винищувачі, поки що невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням "Рамштайну".
"По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16", - сказав генсек НАТО.
Він також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українських пілотів.
"Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про надання Україні F-16.
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