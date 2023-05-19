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У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
11:01 19.05.2023 |
У РНБО уточнили, що президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі, а не особисто.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі", - зазначила пресслужба Апарату РНБО України.
Раніше в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Зеленський особисто візьме участь у саміті "Групи семи" в Японії. "Фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати наші інтереси", - заявив він.
Агентство Bloomberg також повідомило, що Зеленський особисто прибуде на саміт G7 у японській Хіросімі 19-21 травня.
За інформацією джерел, мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн G7.
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