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АНАЛІТИКА

За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури

07:04 02.01.2023 |

Політика

 

Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 20 повітряних цілей.

Про повідомляє Київська МВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нічна повітряна атака на Київ.

Попередня інформація. Дані уточнюються.

За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

"В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання.

Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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