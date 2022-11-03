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АНАЛІТИКА

Українці збирають гроші на 50 БТР Spartan. Чому вони потрібні Силам оборони

10:37 03.11.2022 |

Політика

 

Українські волонтери оголосили збір на велику партію бронетранспортерів для Збройних сил. Йдеться про британські бронетранспортери Spartan, які вже зарекомендували себе на полях російсько-української війни.

РБК-Україна пояснює, чому нашій армії потрібна така бронетехніка.

Черговий мегасбір

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив збір на закупівлю 50 бронетранспортерів. Суму у 200 млн гривень необхідно зібрати до 8 листопада. За його словами, в осінньо-зимовий період українські військові потребують саме гусеничної броньованої техніки підвищеної прохідності.

"Все, що є броньоване та на гусеницях, має бути у нас", - зазначив Притула.


Він також показав відео з броньованими машинами Spartan і наголосив, що техніка обкатана і перебуває у хорошому стані.

Зазначимо, лише за перші 9 годин вдалося зібрати понад 100 млн гривень. Реквізити для участі у зборі на 50 бронетранспортерів Spartan розміщені на сторінці Притули у Facebook.

Як відзначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, головною перевагою Spartan є те, що це невелика та легка гусенична машина, яка завдяки малопомітному та низькому силуету відмінно підходить для розвідки та підтримки піхоти.

Основні факти про Spartan

Бронетранспортери Spartan було прийнято на озброєння британської армії в 1978 році, поки в середині 2009 не були замінені на нові командні та зв'язкові машини Panther.

Броньована машина може перевозити одночасно до семи осіб. Вони використовуються для переміщення спеціалізованих команд, таких як зенітно-ракетні групи, розвідгрупи та команди управління мінометним вогнем.


Spartan оснащуються 7,62-мм кулеметом і можуть мати по чотири диморозрядники з кожного боку. Існує також протитанковий варіант FV120 Spartan MCT, озброєний протитанковими ракетами MILAN. Така машина має двомісну башту та дві протитанкові ракети на стартових позиціях. Ще 11 перебувають усередині БТР.

Довжина Spartan складає 5,16 метра, ширина - 2,48. Дорожній просвіт - 0,33 метри, бойова вага близько 10 тон, розвиває максимальну швидкість 96 км/год та має запас ходу на одній заправці до 510 кілометрів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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