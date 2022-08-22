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В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
08:50 22.08.2022 |
В Україні оновили сигнали повітряної тривоги. Зокрема, через ядерний шантаж з боку Росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.
У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.
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