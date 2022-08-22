В Україні оновили сигнали повітряної тривоги. Зокрема, через ядерний шантаж з боку Росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, що повідомляють про різні види небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Facebook.

Як розпізнати нові сигнали тривоги?

Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після даного оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію.

У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

