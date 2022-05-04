Путин, операция и Патрушев. Каких плохих и хороших новостей ждать Украине

Юрий Вишневский / Деловая столица

Заканчивается десятая неделя полномасштабной войны. Впереди еще, возможно, месяцы. Хорошо, что мы уверены в своей победе. Но опасно надеяться на легкие сценарии. Одна из таких надежд - скорая смерть Путина.

Патрушев вместо Путина?

На днях британский таблоид The Sun выпустил сенсацию: Путин перенесет операцию по удалению рака и передаст власть Патрушеву. Впрочем, таблоид признался, что он всего лишь пересказывает сообщение "кремлевского инсайдера" в лице одного из российских Telegram-каналов.

По сведениям этого источника, 27 апреля те немногие люди, кто имел возможность лицезреть секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, были удивлены его воодушевлением и отличным настроением. Причиной стал его двухчасовой разговор с Путиным. Путин не стал возлагать на Патрушева личную ответственность за проблемы с реализацией военных планов, более того, дал ясно понять ему, что считает его чуть не единственным по-настоящему доверенным лицом и другом в системе власти, и пообещал, что в случае резкого ухудшения состояния его, Путина, здоровья фактическое управление страной перейдет, временно, именно Патрушеву. "Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем, и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева", - утверждает "кремлевский инсайдер", которого цитирует The Sun.

Патрушев в самом деле старательно позиционирует себя как преемник нынешнего хозяина Кремля. 24 апреля в "Российской газете" вышло его программное интервью, в котором он проявил себя верным продолжателем дела Путина. В частности, он заявил, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и "подконтрольного ему киевского режима". О степени неадекватности Патрушева можно судить по такой его фразе: "Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов".

Смерть под операционным ножом?

Разумеется, все мы желаем, чтобы Путин умер поскорее. И если это случится под операционным ножом, это будет прекрасная новость. Даже можно надеяться, что это приблизит нашу победу.

Впрочем, тут как раз важно, кто именно будет исполнять обязанности президента РФ после смерти Путина. Конституция РФ гласит, что "во всех случаях, когда президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства РФ". То есть главным в Кремле станет нынешний глава российского правительства Михаил Мишустин, если, конечно, он к тому моменту сохранит свою должность. А это вовсе не факт.

Мишустин возглавляет правительство РФ с января 2020 г., и за это время неоднократно возникали слухи о его скорой отставке. С точки зрения Путина, главный недостаток Мишустина как потенциального преемника - он не является апологетом войны и боится жертвовать ради нее экономикой. Два месяца назад по интернету распространялось аудио, якобы перехваченное с Кремля спецслужбами США. Путин рассказывал Мишустину о необходимости "успокоить бизнес и граждан". Мишустин возражал, что "сейчас популистические шаги крайне вредны", и говорил о необходимости секвестра бюджета. Путин все эти аргумент отверг и настаивал на своих требованиях.

Так вот, это было после двух недель полномасштабной войны, а сейчас уже заканчивается десятая неделя. Проблемы в российской экономике нарастают, и впереди - новые пакеты западных санкций. Проблем станет еще больше, если Путин объявит всеобщую мобилизацию. Это может произойти уже 9 мая или позже, тут принципиальной разницы нет. Важно другое: если Путин решится на этот шаг, то это для него будет поводом перевести на военные рельсы всю страну, включая и правительство.

Нетрудно представить себе истерию, в которую будет повергнуто российское общество в случае объявления военного положения и всеобщей мобилизации. Если Путин воспользуется этим, чтобы заменить ненадежного Мишустина во главе правительства на надежного Патрушева, то можно не сомневаться, что Госдума в едином порыве, под бурные продолжительные аплодисменты проголосует за это. И никакая башня Кремля не посмеет этому препятствовать.

Поэтому, когда мы обсуждаем планы Путина, важно учитывать, что они диктуются не только ситуацией на фронте, но и его личными медицинскими проблемами. Если он собирается лечь на операционный стол, то вполне вероятно, что он перед тем сделает все, чтобы обеспечить продолжение войны даже в случае его смерти. Включая и военное положение, и передачу поста главы правительства (и с ним статуса преемника) Патрушеву.

Смерть от пули?

В любом случае после смерти Путина Россия войдет в полосу турбулентности, из которой она может уже и не выйти. Как минимум, можно предполагать войну на взаимоуничтожение между башнями Кремля. Вдобавок вероятно нарастание центробежных тенденций на окраинах. Также можно ожидать бунтов в городах, где из-за санкций закрываются заводы.

Но возможен и северокорейский вариант. То есть в условиях военного положения российское общество достигнет состояния полного единомыслия, а российское государство - состояния полной диктатуры.

Кстати, в башнях Кремля эту перспективу должны предвидеть. Конечно, конкуренты Патрушева могут надеяться сместить его после смерти Путина, но более интересный вариант для них - организовать смерть Путина путем дворцового переворота, не дожидаясь хирургической операции.

Словом, если кто-то надеется на остатки здравомыслия в окружении Путина, то все-таки точку в никчемной жизни кремлевского карлика должна поставить пуля. В противном случае война будет продолжаться - и это, к сожалению, тот сценарий, который мы обязаны считать основным.