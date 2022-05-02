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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции

 Алина Гриценко / Европейская правда

Не допустить нового расширения НАТО - такова одна из целей полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако российско-украинская война оказала ровно противоположный эффект. Новому расширению быть.

Пока не за счёт Украины, а за счёт Северной Европы. Две скандинавские страны - Финляндия и Швеция - готовы отказаться от политики нейтралитета, которой следовали десятилетиями, ради вступления в НАТО.

Новое расширение НАТО станет не только символическим ответом Запада на ультиматумы РФ. Оно полностью изменит баланс сил в Северной Европе, лишив Россию некоторых из ее традиционных рычагов влияния.

Зачем Финляндии и Швеции НАТО?

Уже до конца мая парламент Финляндии планирует принять решение о подаче заявки на членство в НАТО. Швеция отставать не намерена.

Синхронность интеграции имеет важное значение, поскольку традиционно финны и шведы ориентируются друг на друга во внешней и оборонной политике.

Скорее всего, заявки обеих стран будут рассмотрены в июне на Мадридском саммите НАТО.

На сегодняшний день кажется, что вопрос будет решён положительно. Исходя из заявлений сторон, наибольшая проблема, которую сейчас обсуждают - объем гарантий от НАТО в период от подачи заявки (а соответственно - увеличения угрозы со стороны РФ) до получения полноценного членства со всеми вытекающими гарантиями безопасности.

Зачем Финляндии и Швеции понадобилось вступать в НАТО?

Финский премьер Санна Марин заявила, что "Россия оказалась вовсе не тем соседом, каким её считали ранее".

Под этим заявлением подразумевается иррациональность решений, которые принимает российское руководство. Это делает ничтожной предсказуемость дальнейших действий Кремля.

Теперь нет никакой гарантии, что РФ не решится на военную интервенцию в Финляндию или даже на вооружённый конфликт с НАТО.

Конечно, в ближайшей перспективе вероятность даже опосредованного конфликта в Северной Европе маловероятна. Едва ли РФ способна на новую "спецоперацию", в особенности на фоне активной фазы российско-украинской войны.

Однако нет гарантии, что этого не произойдёт через определенное количество лет, когда РФ оклемается после войны и начнёт реанимировать армию и ВПК. Нет гарантии, что в будущем РФ откажется от реваншизма и попыток силой установить желаемый мировой или хотя бы региональный порядок.

Нет никакой гарантии, что нейтралитет будет принят во внимание Россией. При всей модернизированности, современности и оперативной совместимости вооружённых сил с НАТО ни Финляндия, ни Швеция не смогут полагаться на самих себя в случае войны.

Для финнов и шведов НАТО - гарантия военной помощи в кризисной ситуации.

У обеих стран есть с НАТО договорённости. По "Национальному меморандуму" от 2014 года Альянс готов предоставить им силы реагирования в случае угрозы.

Однако, это не то же самое, что гарантии взаимной безопасности, предусмотренные 5-й статьёй Вашингтонского договора.

Этими размышлениями, направленными на стратегическую перспективу, и обоснована дискуссия о вступлении в НАТО для Финляндии и Швеции.

Россия теряет Балтику

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО способно кардинально поменяет архитектуру безопасности в Северной Европе и баланс сил в Балтике.

И это не преувеличение. После такого расширения НАТО будет контролировать подавляющее большинство побережья Балтийского моря.

Таким образом, у Альянса будет возможность не просто ограничивать присутствие РФ в Балтике, а попросту блокировать его.

Главный штаб ВМФ РФ расположен в Санкт-Петербурге, военно-морская база - в Кронштадте. Это означает, что при попытке агрессии со стороны России

НАТО сможет беспрепятственно перекрыть Финский залив и лишить Балтийский флот РФ манёвренности.

То же будет относиться и к Калининградской области, где находится штаб Балтийского флота РФ и военно-морская база в городе Балтийск.

Тем более, что Калининградская область изолирована от остальной территории России и окружена членами НАТО. Разорванность российской территории в данном случае - серьёзная уязвимость.

Финляндия и Швеция становятся для НАТО ценными активами, которые позволят обеспечить максимальную защиту и оборону Балтийского моря от потенциальной угрозы со стороны РФ.

Предположим, РФ решится атаковать Прибалтику. Есть четыре варианта: со стороны Псковской области в сторону Эстонии; со стороны Калининграда в сторону Литвы; со стороны Беларуси в сторону Калининграда попытаться пробить Сувалкский коридор, который проходит по польско-литовской границе; атаковав южную Финляндию.

В любом из этих вариантов критически важной будет поддержка с моря, и ключевую роль здесь, вероятно, сыграет шведский остров Готланд. Сейчас он обеспечивает морскую и воздушную оборону крупных шведских городов, в том числе Стокгольма.

Вступление Швеции в НАТО будет означать, что Готланд станет базой, обеспечивающей оборону большей части Балтийского моря, а также прибалтийских стран.

Швеция же будет играть ключевую роль в наземном обеспечении Финляндии в случае военного конфликта.

Вместе с этим, Швеция предоставит сильные воздушные и военно-морские силы и подводный флот. У шведов пять подводных лодок собственного производства: две штуки типа "Сёдерманланд" и три штуки типа "Готланд". Суммировать их с Польшей (пять субмарин), Норвегией (шесть субмарин) и Германией (шесть субмарин) - итого 22 современных неатомных подводных лодки, целый флот.

У РФ на весь Балтийский флот всего одна подводная лодка, спущенная на воду в 1986 году и прошедшая пять ремонтов, последний - в 2018 году.

Меньше шансов на атаку

Поддержка с моря будет ключевой и в случае, если Россия попытается пробить Сувалкский коридор с территории Беларуси. Это самое уязвимое место для НАТО, и дислокация сил Альянса в Скандинавии будет критически важной для поддержки с моря Польши, которая попытается пресечь любые попытки РФ провести сухопутную операцию возле своих границ.

При этом Россия может попытаться использовать южные территории Финляндии или использовать финское воздушное пространство для проведения операций против прибалтийских стран. Если Финляндия - член НАТО, любые маневры РФ будут моментально блокированы.

Еще одно значение ожидаемого расширения НАТО - изменение баланса сил в Норвежском море.

Финляндия представляет собой нечто вроде буферной зоны, которая защищает северное побережье Норвегии. В свою очередь, контроль над северной Норвегией критически важен для охраны Норвежского моря и прохода в северную Атлантику.

Этот географический район важен для способности Америки укреплять европейский театр боевых действий.

В случае полномасштабной войны с НАТО (маловероятной, но исключать нельзя), Россия может попытаться установить контроль над Северной Норвегией для того, чтобы перекрыть поток американских подкреплений в Европу.

* * * * *

Таким образом, Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, существенно ограничат возможности РФ дестабилизировать Северную Европу.

До сих пор для угроз Западу было достаточно размещения "Искандеров" в Калининградской области. Однако это скорее инструмент запугивания, не способный оказать решающее влияние на ход потенциальной войны.

В России это прекрасно понимают. Однако, благодаря санкциям, возможности сохранить приемлемый для себя баланс сил на Балтике у них почти нет.

А любые попытки угрожать новым членам НАТО лишь усугубят положение РФ и приблизят ее глобальное поражение.

Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований
 

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