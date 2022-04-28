Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция

Задача коалиции - не только помочь Украине победить в войне, но и похоронить путинскую Россию.

Запад переходит от слов к делу. Обещания поддержки уже реализуются в потоках вооружений. По информации Defense News, в марте Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), расположенное в Штутгарте (Германия), создало новое подразделение под названием Европейский центр управления для Украины (ECCU). Его задача - координация и синхронизация поставок в Украину вооружений из США и других стран. Возглавил ECCU директор EUCOM по логистике контр-адмирал Дюк Хайнц.

ECCU способствовал доставке в Украину вооружений из более чем 40 стран. Как рассказал журналистам 26 апреля высокопоставленный представитель Пентагона, ECCU работал над тем, чтобы обеспечить эти поставки как можно быстрее. По словам чиновника, за два месяца Министерство обороны США значительно увеличило поток поставок в Украину - с одного рейса через день в конце февраля до примерно 8-10 рейсов в день в последние дни. Чиновник добавил, что американские военные также расширили способы доставки с "одного пути" до "мультимодальных усилий", включая несколько маршрутов по воздуху, земле и железной дороге.

Антипутинская коалиция

На юго-западе Германии, недалеко от Штутгарта, расположена американская авиабаза "Рамштайн". Там 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин собрал коллег из почти 40 стран мира. Были представлены все 30 членов НАТО, а также Австралия, Кения, Корея, Новая Зеландия, Тунис, Финляндия, Швеция, Япония и, разумеется, Украина (и еще НАТО как организация и Евросоюз как объединение государств).

Это совещание не имеет прецедентов. Его участники собрались не для дискуссий о том, нужно ли помогать Украине, а для решений по логистике поставок: что, сколько и когда. То есть какими вооружениями помогать, в каком количестве и в какие сроки.

Но дело не только в этом. На совещании достигнуты не одноразовые договоренности, а долгосрочные. На пресс-конференции после мероприятия Остин подчеркнул, что это было "совещание о долгосрочной поддержке обороноспособности Украины, в том числе о том, что для этого потребуется от наших оборонно-промышленных баз. Это означает удовлетворение огромного спроса, с которым мы сталкиваемся в боеприпасах и оружейных платформах". То есть оборонно-промышленный комплекс почти 40 стран мира будет работать над тем, как удовлетворить потребности нашей армии.

Как объявил Остин, участники заседания назвали себя Консультативной группой по обороне Украины. Эта группа будет собираться ежемесячно. Как видим, все понимают, что война, скорее всего, будет долгой.

Фактически можно говорить о создании антипутинской коалиции. Ее задача - не только помочь Украине победить в войне, но и, более того, нанести путинской России максимальный ущерб.

Напомним, что перед заседанием на базе "Рамштайн" Остин вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном побывал в Киеве. На пресс-конференции по возвращении из Киева Остин заявил: "Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, демократической страной, способной защитить свою суверенную территорию. Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Откровенно говоря, она уже потеряла большую часть военного потенциала и большую часть своих войск. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал". Причем он высказывал не свои личные мечты, а позицию всей администрации США. "Действительно нечего добавить. Я думаю, министр сказал очень хорошо", - прокомментировал слова Остина Блинкен.

Формулировка Остина вызвала немалый ажиотаж в западных СМИ. На пресс-конференции, которую проводил Остин после заседания на базе "Рамштайн", Джон Исмей из New York Times спросил: "Вчера вы упомянули, что одной из целей США сейчас является ослабление России. Можете ли вы более подробно объяснить, что это значит?"

"Да, Джон, мы с самого начала ясно выразились: мы действительно хотим, чтобы России было труднее угрожать своим соседям, и хотим лишить их возможности делать это", - ответил Остин. Он подчеркнул, что за два месяца полномасштабной войны в Украине россияне понесли "потери весьма существенные, потеряли много техники, израсходовали много высокоточного оружия, потеряли крупный корабль. И поэтому они, по сути, с точки зрения боеспособности слабее, чем когда это началось. Знаешь, Джон, им будет сложнее заменить некоторые из этих возможностей из-за санкций и торговых ограничений, наложенных на них. Итак, мы хотели бы добиться, чтобы у них не было той способности запугивать своих соседей, которую мы видели в начале этого конфликта".

Как отмечает издание Politico.eu, "пока это не совсем Коалиция за победу над Путиным... Тем не менее, если США в конечном итоге сформируют глобальный альянс для активной борьбы с Россией, то его ядром, скорее всего, станут около 40 стран, созванные во вторник министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе "Рамштайн" в Германии".

Параллели со второй мировой

Создание Консультативной группы по обороне Украины - это еще и серьезный удар по России в глобальной информационной войне. Как известно, Кремль пытается продвигать нарратив о том, что, дескать, Россия в Украине воюет не с украинцами, а с США и НАТО. Но география Консультативной группы гораздо шире, чем НАТО, она глобальна - в ней представлены и Америка, и Европа, и Азия, и Африка, и Австралия с Океанией. В результате США могут взять на себя роль лидера свободного мира, а у Путина получается роль главного мирового злодея, военного преступника номер один. Короче, очень легко провести параллель с антигитлеровской коалицией времен Второй мировой войны.

Эту аналогию усиливает закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), аналогичный закону о ленд-лизе для стран антигитлеровской коалиции, который действовал в 1941-1945 гг. 6 апреля закон о ленд-лизе для Украины принят Сенатом США, а 27 апреля в 14:00 (т.е. в 21:00 по киевскому времени) его должен рассмотреть комитет по правам Палаты представителей. Следующие два шага - голосование в Палате представителей и подпись президента Джо Байдена.

Согласно этому закону "на 2022 и 2023 финансовые годы президент может разрешить правительству Соединенных Штатов предоставить во временное пользование или в аренду оборонные средства правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, затронутых вторжением Российской Федерации в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил Российской Федерации".

Смысл в том, что Вашингтон берет на себя оплату вооружений, которые будут поставляться нашим войскам. И это совершенно не обязательно должны быть вооружения американского производства. Повторим, логистический центр уже создан и работает - это ECCU в Штутгарте. Он знает наши потребности и знает, какие страны могут дать то, что нам нужно, максимально быстро.

Британские прогнозы

Свою эксклюзивную роль в глобальной информационной войне играет Лондон. Если Вашингтон - это организатор антипутинской коалиции, то Лондон - ее нетерпеливый идеолог. Он не несет ответственности за всю коалицию и потому не стесняется дразнить Кремль своими прогнозами, победными для Украины и пораженческими для России.

Приведем три прогноза от руководства британского министерства обороны. 25 апреля, выступая на слушаниях в парламенте, министр обороны Бен Уоллес спрогнозировал, что война закончится тогда, когда российские войска будут изгнаны со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. "Путин должен потерпеть неудачу в Украине, и я думаю, что он на пути к этому, - сказал он. - Украина может выбирать, где она хочет установить мир. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Со своей стороны, я хочу отбросить Путина не только к дофевральским рамкам. Он незаконно вторгся в Крым, он незаконно вторгся в Донецк, и он должен соблюсти международное право и в конечном итоге покинуть Украину".

На тех же слушаниях парламентарий Бен Брэдшоу поспросил Уоллеса прокомментировать предложение бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава о вводе войск стран НАТО в западные и северные области Украины для создания передовой базы снабжения украинских войск оружием. Брэдшоу добавил, что это может привести к высвобождению украинских сил для борьбы с российскими оккупантами на юге и востоке. "Это определенно правильное предложение", - ответил Уоллес и подчеркнул, что "Украина сама должна решить, кого она хочет пригласить на свою территорию и для каких целей".

А его заместитель Джеймс Гиппи в интервью Times Radio заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по целям в России с помощью оружия, которое было поставлено Великобританией. "Это полностью законно для Украины - нацеливаться на объекты в России, чтобы нарушить логистику", ибо в противном случае, если бы логистика российских войск не была нарушена, она "напрямую способствовала бы смертям и кровавой бойне на украинской земле".

Понятно, что все эти перспективы вызывают ярость в Кремле: и наши удары по объектам на территории России, и ввод по нашей просьбе войск стран НАТО в наши западные и северные области, и наше желание освободить всю свою территорию, включая Донбасс и Крым. Судя по всему, все это не импровизация Лондона. Скорее это то, что сейчас обсуждают Лондон и Вашингтон. И Киев.



