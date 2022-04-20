Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой

Юрий Вишневский / Деловая столица

Ядерный шантаж нагнетается Кремлем не только для того, чтобы запугать нас, но и чтобы приучить к этой перспективе самих россиян.

В последние дни главными мишенями России являются Харьков и Мариуполь. Российские войска действуют со все большей жестокостью. 19 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Враг обстреливает город из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган", "Град", методично разрушая гражданскую инфраструктуру.

В то же время оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Вражеская авиация сбрасывает на комбинат "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Как сообщил проукраинский Telegram-канал "Мариуполь сейчас", в ночь на 20 апреля российская авиация ударила "прямо и конкретно по бункеру с гражданскими мирными жителями... есть погибшие, многих завалило".

Главная ИПСО Путина

В этой жестокости у Путина нет военного мотива. Только психологический: запугать нас, сломить нашу волю к сопротивлению и заставить сдаться. Именно на это сейчас нацелена главная российская ИПСО (информационно-психологическая операция) в наших соцсетях. Дескать, сами виноваты: если бы не сопротивлялись, сразу сложили оружие, то все были бы живы-здоровы. Жуткие кадры разрушенных кварталов Харькова и Мариуполя используются для того, чтобы обвинить нашу власть: вот к чему приводит бессмысленное упрямство.

А чтобы убедить нас в том, что сопротивление бесполезно, используется ядерная угроза. Российская ИПСО внушает нам, что российские войска победят в любом случае, и если для этого понадобится применить ядерное оружие, то Путин сделает это. 18 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намекнул, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.

Впрочем, ядерная угроза нагнетается Кремлем не только для того, чтобы запугать нас, но и чтобы приучить к этой перспективе самих россиян. Сейчас российское общество в большинстве своем считает ядерную войну недопустимой. Вот Кремль и начал психологическую обработку общественного мнения, чтобы подготовить его к такому варианту продолжения войны.

Логика или безумие?

Конечно, планы Путина выглядят безумными. Но более точно все же говорить не о безумии Путина, а о неадекватности. Он обитает в мире, который он сам себе придумал. Но в том своем вымышленном мире он действует довольно логично.

Правда, наше упорное сопротивление вынудило его скорректировать свои оценки. Он ожидал триумфального продвижения российской армии по нашей земле и что мы будем встречать оккупантов цветами. В последние недели ширятся слухи об арестах в Москве чиновников и ФСБшников, отвечавших за формирование в Украине мощной пятой колонны Кремля. Согласно тем же слухам, репрессии в минобороны и генштабе РФ тоже ожидаются, но Путин отложил их до окончания украинской кампании.

Однако главного шага к реальности Путин так и не сделал. Он признал, что российская армия не столь сильна, как он надеялся. Но он по-прежнему обитает в том мире, где украинцы и россияне - это один народ, где Украина - это страна-ошибка, а ее население живет под гнетом националистов и жаждет освобождения.

Именно поэтому он рассчитывает, что осталось немного поднажать - и мы сдадимся. Для этого он уничтожает Харьков и Мариуполь, угрожает нам ядерным оружием и параллельно запускает в наших соцсетях ИПСО о том, что сопротивление бесполезно.

Остановится ли Путин

Это именно ИПСО - она подсовывает нам вместо правды ложь: дескать, сдайтесь, и сразу начнется мирная жизнь.

Правда в том, что Путин не намерен останавливаться. Как только он захватывает новые территории, они для него становятся поставщиком живого человеческого мяса - то есть солдат. В фейковых Донецкой и Луганской "республиках" уже проведена поголовная мобилизация мужского населения от 18 до 55 лет. А недавно верхняя возрастная граница мобилизации в "Д/ЛНР" была поднята до 65 (!!!) лет.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, в захваченных городах юга Запорожской области оккупанты тоже пытаются "призвать" мужчин в российскую армию и "народную милицию". Подобные сообщения приходят и из оккупированного Изюма на Харьковщине.

Ввиду этого неудивительно, что оккупанты спешат провести референдумы на захваченных территориях. По данным нашей разведки, "на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на референдуме по созданию очередной псевдореспублики ХНР и признанию оккупационных властей". В оккупированной Снигуревке на Николаевщине планируется "референдум" за присоединение к Крыму. А в Розовской территориальной громаде на востоке Запорожской области оккупанты даже не стали заморачиваться с референдумом и провели собрание в клубе, где заставили людей проголосовать за присоединение к фейковой "ДНР".

Вся эта спешка нужна Кремлю прежде всего именно для того, чтобы провести поголовную мобилизацию местного мужского населения. Наши военные четко зафиксировали, что российское командование старается выдвигать на первую линию атаки не своих солдат, а мобилизованных в "Д/ЛНР". Но этот ресурс заканчивается, поэтому оккупанты спешат его пополнить на украинских землях, захваченных после 24 февраля.

Путин уверен, что "освобожденные" украинцы "мечтают" воевать против "киевского режима". Это, конечно, бред, но нужно понимать, что у российского командования есть способы добиться послушания, в том числе и показательными расстрелами тех, кто воевать откажется.

Путин не остановится - если мы его не остановим. Он планирует после захвата Украины пойти дальше на запад - на Молдову, Польшу, страны Балтии. И на первую линию атаки он поставит именно мобилизованных в Украине.

То же и с ядерной угрозой. Если он с помощью этого аргумента принудит нас капитулировать, то дальше он будет угрожать ядерным оружием всей Европе.

Вывод из всего этого один: нет никакого смысла бояться угроз Путина. Это не сделает нашу жизнь безопаснее, а лишь приблизит глобальный апокалипсис. Поэтому чем больше Путин пытается нас запугать, тем крепче должна быть наша воля к победе.

Все идет к тому, что переговоры с Путиным теряют смысл, а значит, Украине придется победить на поле боя. И это уже подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров", - заявил он в интервью телеканалу France24. Это не означает, что переговоров не будет вовсе. Но то, что они дадут результат, маловероятно.

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