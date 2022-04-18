Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска

Юрий Васильченко / Depo.ua

В последние дни россияне перестали обстреливать собственные территории, обвиняя в этом украинцев. Однако опция кровавых терактов на своей земле у путина остается.

С 11 апреля Россия ввела желтый уровень террористической угрозы в областях, граничащих с Украиной, а также в отдельных районах Краснодарского края. Этому предшествовало несколько провокаций, совершенных россиянами на своих территориях - в Белгородской и Курской областях. Последняя по времени провокация такого рода - обстрел села Климово в Брянской области. СБУ перехватила телефонный разговор российского вояки, подтвердившего, что этот населенный пункт обстреляли сами россияне. В разговоре солдат упомянул о том, как во время Чеченской войны ФСБ взрывала жилые дома в Москве. Это немаловажный момент. Следует помнить, что ради эскалации войны путин способен устраивать теракты против собственных граждан. Аналогично тому, как это делалось в сентябре 1999 года, когда по россии прокатилась серия террористических актов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Тогда путин уже был назначен преемником Бориса Ельцина, но с рейтингом ноль процентов, и для его поднятия для победы на предстоящих выборах создавалась мнимая угроза, которую новый вождь мог бы "героино" одолеть.

После провокаций на собственной территории "рот" российского министерства обороны Игорь Конашенков пригрозил в ответ наносить ракетные удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". То есть заявление исключительно для внутреннего потребления, ведь российская пропаганда рассказывает, что Киев раньше не обстреливали. Через несколько дней после заявления Конашенкова ракетные атаки по Украине действительно усилились. Однако это скорее месть за потопленный крейсер "Москва". Что касается обстрелов россиянами собственных населенных пунктов, то в последние несколько дней таких сообщений не было. Но уровень террористической угрозы не снижали. Поэтому в любой момент опцию "бей своих" могут включить снова. Воспользовавшись ею как подспорьем для начала масштабного наступления на Донбассе. Чтобы вызвать у крайне отчаявшихся солдат армии РФ хотя бы жажду мести. Так что можно ожидать не только выстрелов по каким-то сараям ради телекартинки, но и чего-то более серьезного. К примеру, немасштабных химических атак на собственных граждан в Курске или Белгороде, или соответствующих инсценировок, когда "угроза" будет предупреждена в последний момент "героической" ФСБ.

Последний вариант выглядит не таким уж фантастическим, учитывая, что дальнейшие поражения российских войск в Украине будут толкать путина к объявлению общей мобилизации. Скрытая мобилизация в россии длится не первую неделю, а в ОРДЛО загребают даже музыкантов из Донецкой филармонии. Но общую мобилизацию путин объявлять пока опасается. Причин тому несколько.

Первая - на фоне постепенного падения уровня жизни, связанного с санкциями, попытка всех поставить под штык может спровоцировать недовольство. Одно дело - "спецоперация" в Украине, совсем другое - признать, что нет никакой "спецоперации", а есть война. На которую будут тянуть всех, кто перед телевизором хлопал в ладони "героизму" своих вояк. Проще говоря, всеобщая мобилизация рискует сыграть против кремля. Это если мыслить рационально, но за поребриком сон разума породил чудовищ. Поэтому неудивительно, что после потопления "Москвы" вместе с ее экипажем на рашаТВ начали призывать путина объявить Украине войну.

На самом деле, такой призыв - очередное подтверждение: соловьевщина дала трещину. Еще 29 марта шойгу объявил, что "демилитаризация" и "денацификация", то есть "задания первого этапа спецоперации", выполнены. И через две недели в приграничных областях россии объявляют желтый уровень террористической угрозы, потому что вроде бы украинцы наносят удары с "демилитаризованной" авиации. У рядового Ваньки может создаться впечатление, что ему врут, а "вторая армия мира" больше напоминает надутый пропагандой пузырь. Ибо по телику обещали скорую победу, а не затяжную войну. Появление сомнений и тем более панических мыслей поджигатели войны и их черноротые рупоры допустить не могут. Поэтому вбрасываются и дальше будут бросаться новые ужасы, где непосредственными пострадавшими будут гражданские в россии. Свой ужас ужаснее.

Вторая причина: путину нужна не всеобщая мобилизация у себя в стране, а контрпропаганда, направленная на определенную часть жителей западных государств. Россия терпит поражения не только на полях сражений, но еще и на информационном поле, и поэтому будет пытаться выставить себя жертвой. Не украинцев, а коллективного Запада. Который снабжает нас оружием и поддерживает политически. Русскому фюреру очень нужна собственная Буча. Известно, что для пропагандистских сюжетов в захваченных районах Мариуполя оккупанты эксгумируют тела убитых ими людей, выдавая их за погибших от "украинских нацистов". Однако цивилизованный мир хорошо осведомлен о том, что мариупольцев убивали русские. Так что здесь это не сработает. А вот что-то типа подрыва "украинской ДРГ" домов на Каширском шоссе или локальное применение ядовитых веществ на собственной территории, по мнению путинцев, можно использовать как контрпропаганду. И при этом своих граждан попугать, чтобы случайно не "устали от спецоперации". Так что россиянам нужно готовиться к тому, что угроза их жизни появится в их собственных домах. Учитывая, что дела у путина в Украине идут не лучшим образом, произойти это может уже совсем скоро.