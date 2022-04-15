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После гибели крейсера «Москва». Почему россияне резко забоялись войны
21:27 15.04.2022 |
Утонувший флагман российского флота «Москва» вызвал мощный деструктивный эффект в России. Природа этого явления очень интересна.
Искусственный легкий переполох...
Всю последнюю неделю Кремль специально вызывал опасения "украинской угрозы" в областях РФ, граничащих с Украиной, на Кубани и на оккупированном Крымском полуострове. С 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности на территории Белгородской, Брянской, Курской областей, в нескольких районах Воронежской области и Краснодарского края РФ, а также на севере Крыма.
Для нагнетания антиукраинской истерии организовывались обстрелы сел якобы с украинской стороны. Кстати, СБУ уже выступила с заявлением о том, что "РФ сама обстреляла с. Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину". В подтверждение СБУ предъявила свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов. "Это наши х*рачат", - объясняет жене российский захватчик, который сейчас находится на оккупированной территории Донетчины. На вопрос "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа х*хлы провоцируют. И вот поэтому попадают. Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники".
Желтый уровень террористической опасности означает, что есть "подтвержденная информация о реальной возможности совершения террористического акта". Жителям рекомендуется посещать людные места только при необходимости, а, выходя на улицу, всегда брать с собой документы, удостоверяющие личность.
Нетрудно догадаться, зачем это делается. 13 апреля представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил: "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". Также это повод для официального объявления Россией войны Украине (вместо "спецоперации", которую объявил Путин 24 февраля).
Все это в конечном счете преследовало две цели. Первая - создать удобные основания для тотальной мобилизации (истинное основание - фактический провал "спецоперации" - для Кремля, конечно же, слишком неудобное). А вторая цель - поднять у россиян желание отправиться на войну.
Раньше Путин и его пропагандисты обосновывали "спецоперацию" тем, что в Украине, дескать, живут "нацисты и фашисты", которые стремятся в НАТО. Это хоть и помогло усилить у россиян ненависть к Украине, но не стимулировало их "все бросить и пойти воевать". А Путину понадобилось именно это, когда он увидел, что блицкрига не получилось.
Вот ФСБ и занялась инсценировкой "украинской угрозы". Примечательно, что организаторы этих спектаклей тщательно отмеряли дозу эффекта, чтобы не переусердствовать. Все эти фейковые обстрелы сел с минимальными разрушениями выглядят смешно - как карикатура на реальную войну. Похоже, задачей ФСБ было вызвать у россиян только легкий переполох - но не более того.
...И подлинная тяжелая паника
И вот тут украинцы потопили ракетный крейсер "Москва" - флагман ЧФ РФ. Казалось бы, кремлевская пропаганда должна была тут же воспользоваться этим как бесспорным доказательством украинской угрозы (уже без кавычек). Однако мы увидели совсем другое. Украинские СМИ и политики заявили, что крейсер был поражен двумя ракетами "Нептун" украинского производства. В то же время минобороны РФ объявило, что на крейсере начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Причину возгорания не назвали, заявив лишь, что она "устанавливается". Вечером 14 апреля минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в порт назначения, потеряв остойчивость в условиях шторма. О роли украинцев по-прежнему не было сказано ни слова.
Однако информация о причинах бесславной гибели "Москвы" быстро распространяется в российских соцсетях. Среди популярных в России интернет-ресурсов есть несколько, которые играют (с разных сторон) против Путина. И они прямо говорят, что причиной пожара на крейсере стали ракеты, выпущенные украинцами.
"Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина, - рассказал утром 14 апреля Telegram-канал "Генерал СВР". - Все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени... Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения... Путин был в ярости, и таким все, кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, еще никогда его не видели. Флот оставался его надеждой и гордостью... Плюс Путин еще и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России..."
Почему же Кремль не говорит об украинском следе в гибели "Москвы"? Украинские военные публично признаются, что затопление крейсера - это их рук дело, поэтому ФСБ даже ничего не нужно выдумывать, просто бери и пользуйся украинскими признаниями. Почему же кремлевские пропагандисты не ухватились за эту возможность еще больше раздуть антиукраинскую истерию?
Разгадка в том, что катастрофа "Москвы" создала россиянам реальные основания уже не для легкого переполоха, а для тяжелой паники. Особенно сильно это касается жителей приграничных с Украиной областей РФ. Еще сильнее запаниковали в Крыму. Там после катастрофы "Москвы" вообще умер рынок недвижимости. Предложения остались, но спрос исчез: никто в РФ больше ничего покупать в Крыму не хочет.
Легкий переполох - это когда у тебя прилив адреналина в крови, ты возбужден и хочешь побыстрее покончить с возникшей угрозой, например, прихлопнуть комара у себя на локте. А тяжелая паника - это когда ты или бежишь со всех ног, лишь бы спастись, или зарылся в норку и молишься, чтобы тебя никто не заметил. Это на языке гражданских.
Ну а на языке военных легкий переполох - это когда узнал, что в соседнем лесу развелось много зайцев и на них объявлена охота, а ты боишься, что не успеешь настрелять себе трофеев. Если же все наоборот, если ты узнал, что на таких, как ты, объявлена охота и скоро тебя прикончат, вот тогда у тебя тяжелая паника.
На российских моряков в Черном и Азовском морях это подействовало уже. Все российские войска на украинском фронте тоже напряглись, тем более что они знают о поступающих в Украину западных вооружениях. Каждая батальонная группа российских вояк сейчас боится стать очередной мишенью, как "Москва".
Также и жители приграничных с Украиной областей РФ теперь всерьез боятся украинских ракетных ударов по военным объектам. И вообще до многих россиян постепенно начинает доходить, что их жизни теперь в опасности. Да и как тут не бояться, если кремлевская пропаганда сама целую неделю трубит об украинской угрозе. А утопленный флагман российского флота показал, что эта угроза убийственно серьезна.
То есть семена тяжелой паники легли на почву, хорошо подготовленную Кремлем и ФСБ. И эффект от этой паники может оказаться не менее важным, чем чисто военный эффект (а он огромный) от потопления "Москвы".
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