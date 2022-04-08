Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну

Юрий Вишневский / Деловая столица

О чем говорит уже публичный конфликт в ближайшем окружении Путина, между группой Вайно - Бортникова - Нарышкина с одной стороны, и группой Шойгу - Кириенко с другой.

Много шума в России наделало интервью Дмитрия Пескова британскому телеканалу Sky News. Пресс-секретарь Путина признал "значительные потери" российских войск в Украине, назвал это "огромной трагедией", а затем заявил: "Наши военные делают все возможное, чтобы положить конец этой операции. И мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция достигнет своих целей или завершится путем переговоров между российской и украинской делегациями".

Это заявление Пескова вызвало возмущение на российских интернет-ресурсах, пропагандирующих "войну до победного конца". Например, редакция шовинистического издания "Readovka" заявила, что она "приняла решение отказаться от публикации демотивирующих и сомнительных комментариев Пескова, которые он дает зарубежным и либеральным медиа", и призвала присоединиться к бойкоту Пескова "другие патриотические издания".

Внешние причины

Самым наглядным свидетельством того, что планы Путина изменились, стало недавнее бегство российских войск с занятых ими районов Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Ни для кого не секрет, что Путин намерен перебросить эти войска для наступления на востоке Украины - на дуге от Харькова до Мариуполя. Но остаются под вопросом временные рамки этого наступления.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 7 апреля перед сенатским комитетом по вооруженным силам, что следующая фаза войны будет "долгой и тяжелой". Милли подчеркнул, что украинцам удалось отразить атаку россиян на Киев, "но предстоит серьезное сражение в юго-восточном регионе, где россияне намерены сосредоточить силы и продолжить наступление".

Интервью Пескова Sky News, которое появилось в тот же день, показало, что Путин, вероятно, намерен существенно сократить фронт войны не только в пространстве, но и во времени. По-видимому, он сконцентрирует свои ударные силы на одной задаче - максимально быстро завоевать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Причем у него есть причины поспешить. Он знает, что наши войска на востоке Украины с каждым днем получают подкрепление. Более того, сейчас все идет к тому, что США начнут поставлять нам широкую номенклатуру тяжелых вооружений по ленд-лизу. Чехия уже направила нам несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты. Ожидается помощь вооружениями и военной техникой из других европейских стран.

...И причины внутренние

Впрочем, у Путина есть не только внешние, но и внутренние причины поторопиться. Нарастают экономические и финансовые проблемы из-за западных санкций. И одновременно все более углубляется раскол между башнями Кремля. В частности, особенно заметным стал конфликт между руководителем администрации Путина Антоном Вайно и его первым заместителем Сергеем Кириенко.

В российских Telegram-каналах, которые хвастаются инсайдами из Кремля, можно прочитать, что "по окончании войны" Путин собирается убрать Вайно и назначить на его место Кириенко, снять с должности директора ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина, а также "планирует оказаться большим реформатором. Отвлекая внимание от неудачной военной кампании и проблем в экономике, он хочет попробовать сплотить народ, объявив "войну" нежелательным элементам и "предателям" в армии и силовых структурах".

Открытым проявлением раскола между башнями Кремля стала издевательская критика интервью Пескова Sky News, с которой выступил в своем Telegram-канале секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Еще раньше против Пескова выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Подчеркнем, что Песков - не просто пресс-секретарь Путина, а еще и заместитель Вайно на посту руководителя президентской администрации (и его союзник в аппаратных войнах).

Основатель правозащитного сайта Gulagu.net Владимир Осечкин (с 2015 г. живет во Франции) утверждает, что Сергей Кириенко "уже начал активную фазу через подконтрольные ему СМИ и Telegram-каналы против Антона Вайно и Дмитрия Пескова". По данным Осечкина, Кириенко, как и министр обороны РФ Сергей Шойгу, ответствен за хищение 3 трлн рублей из бюджета Минобороны РФ, а Турчак и Кадыров - это "говорящие головы" группы Шойгу - Кириенко.

Со своей стороны, "группа Вайно - Бортникова - Нарышкина докладывает Путину о предстоящей экономической катастрофе, на основе аналитики и данных сообщает о возможных негативных последствиях продолжения этой бесперспективной войны, а также о провале "спецоперации", бардаке и Grand-коррупции в армии и в первую очередь в хэд-офисе Министерства обороны РФ, опираясь на результаты проверки Счетной палаты РФ (выявлена дыра в размере более 3 трлн рублей)", - утверждает Осечкин, ссылаясь на свои источники (по-видимому, в ФСБ).

Разумеется, для нас и Путин, и все его окружение - это враги и военные преступники. Конфликты между башнями Кремля интересуют нас лишь постольку, поскольку они повлиять на дальнейший ход войны.

Можно резюмировать, что сейчас Путин хочет получить быструю оккупацию всей территории Донетчины и Луганщины, чтобы затем объявить о победе, а все провалы списать на тех, кого он изберет на роль "козлов отпущения". Для нас это означает очень серьезные испытания на восточном фронте в ближайшие дни. И важно, чтобы западные вооружения, в т.ч. из США по ленд-лизу, успели прийти.