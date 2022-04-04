После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас коллективному Путину победа нужна в первую очередь для того, чтобы избавиться от любой расплаты за содеянное. Пути назад уже нет.

После Бучи, Ирпеня, Мариуполя, других уничтоженных украинских городов, которые стали синонимами российских зверств, нам нужно сделать для себя три вывода. О российском народе, о российской элите и о российских планах.

Путин = россияне

Во-первых, нужно абсолютно отказаться от надежд на то, что Путин и россияне - это не одно и то же. Уничтожают нас именно россияне, а Путин лишь реализовал их давнее сокровенное желание.

В первые дни войны еще можно было питать иллюзии, что большинство россиян против войны, а российские военные лишь подчиняются своему бесноватому Путину, под страхом тюрьмы за невыполнение приказов. Но за 40 дней накопилось море информации о том, что творилось и творится в городах и селах, оккупированных армией России. И этого кровавого моря более чем достаточно, с огромным избытком, чтобы иллюзии развеялись.

Но мы должны не только сами усвоить эту формулу: "Путин = россияне". Мы должны еще и сделать все возможное для того, чтобы эту формулу усвоил весь западный мир. Нынешняя война - это не "One Man's War", не война одного человека (Путина), это война всех россиян.

Очень четко об этом сказала Оксана Забужко: "Страна под названием "РФ" должна прекратить свое существование. Самих только фото и видео из Бучи достаточно, чтобы наконец убедить в этом остальное человечество. И навеки заткнуть всех тех ...дей, от макронов и чувачков из "Рено" до борцов с cancel culture, которые целый этот месяц активно работали над сохранением страны "РФ", разными способами вбивая в общественное мнение Запада тезис об One Man's War. Нет, это не Путин; да, это россияне; нет, со времен Сталина они не изменились..."

Путин = российская элита

Во-вторых, нужно понимать, что война консолидировала вокруг Путина не только рядовых россиян, но и российскую элиту. Очень четко это описала в своем расследовании российская журналистка Фарида Рустамова. Проанализировав, что происходит в российских элитах через месяц после начала войны, она пришла к выводу, что "санкции и пропаганда сплотили вокруг Путина даже тех, кто был против вторжения в Украину".

"Если коротко, то можно констатировать, что за прошедший месяц осуществилась мечта Путина о консолидации российской элиты. Эти люди понимают, что теперь их жизнь связана только с Россией, и им нужно строить ее именно здесь. Различия и влияние кругов и кланов стерлись из-за того, что в массе своей люди потеряли свое прошлое положение и ресурсы. Возможное заключение мирного договора настроения в российских элитах вряд ли изменит", - утверждает Рустамова.

Конечно, ее выводы вызвали множество возражений. В частности, сомнительно, что представители российской элиты, с которыми она разговаривала, были с ней откровенны.

Но есть объективные факторы, от которых не отмахнуться. Российские чиновники и бизнесмены думают прежде всего, конечно, о своем кармане. Они понимают, что прежней жизни уже не будет, и сейчас они оценивают, какой вариант дальнейшего развития событий им более выгоден: победа России или ее поражение. Пока что для них победа выглядит гораздо выгоднее поражения.

Они всерьез рассчитывают на то, что победителей не судят. То есть для них победа - это способ избавиться и от перспективы репараций, и от любых санкций.

Насколько реалистичен этот их расчет? Тут уместно привести слова госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью Чаку Тодду из NBC 3 апреля. "Зеленский вообще может вести переговоры о снятии санкций или нет?" - спросил Тодд. "Все международное сообщество, собравшееся вместе, чтобы ввести эти санкции против России, будет следить за тем, что Украина делает и что она хочет делать. И если он решит, что может положить конец этой войне, остановить смерть и разрушения и продолжить отстаивать свою независимость и суверенитет, и в конечном итоге это потребует отмены санкций, мы, конечно, рассмотрим это. Цель санкций, Чак, не в том, чтобы оставаться там бесконечно. Это изменение поведения России. И если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы добьемся именно этого, то в какой-то момент санкции уйдут. Но это полностью зависит от России и от того, что она будет делать в будущем", - ответил Блинкен.

Таким образом, российская элита имеет основания надеяться на то, что снятие санкций войдет в пакет мирных договоренностей. И что в этом пакете не будет ни репараций, ни вообще никакой расплаты за содеянное.

После Бучи это сплочение российских чиновников и бизнесменов вокруг Путина и вокруг войны будет еще большим. Российская элита понимает: в случае поражения расплата будет гораздо серьезнее, чем можно было предположить раньше. В случае поражения России никто ей не простит зверства российских военных в украинских городах. Поэтому вся надежда российской элиты сейчас - на победу.

Поэтому нужно абсолютно отказаться от надежд на конфликты внутри российской элиты между "голубями" и "ястребами". Конфликты возможны разве что между "ястребами" и еще большими "ястребами" типа Кадырова.

Разумеется, это не отменяет возможности дворцового переворота. Но для нас было бы крайне опрометчиво надеяться на это, а тем более строить на этом какие-то стратегии на будущее.

Планы коллективного Путина

В-третьих, сейчас, после бегства российских войск с Киевщины, Черниговщины и Сумщины, коллективному Путину (т.е. и самому Путину, и всем российским элитам, и всем россиянам) очень нужна большая победа на востоке Украины. И на это он бросит все свои силы.

Нужно понимать, что для России сейчас смысл войны не сводится к тому, чтобы отвоевать новые территории. Конечно, Россия постарается закрепиться в уже захваченных городах и районах на востоке и юге Украины. Но смысл войны не только в этом.

Победа нужна коллективному Путину в первую очередь для того, чтобы принудить нас к капитуляции, которая, по его расчетам, аннулирует любые наши претензии, в т.ч. и претензии насчет российских зверств в Буче, Ирпене, Мариуполе и десятках других наших городов.

Наша задача - не дать россиянам этой победы. Путина и Россию ждет один конец - поражение. Это наш долг перед всеми жертвами российского зверья.