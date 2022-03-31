Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным

Юрий Вишневский / Деловая столица

Похоже, на Западе в успех переговоров Киева и Москвы никто не верит. И поэтому нам сейчас усиленно помогают подготовиться к новой эскалации военных действий.

Заканчивается март. Идет 36-й день полномасштабной войны. Чего же ждать дальше? Тут не нужно быть пророком. Достаточно внимательно наблюдать за происходящим на мировой арене.

Контраргумент для переговоров

А происходит вот что. Хотя между Киевом и Москвой уже долгое время идут переговоры и они вроде бы приближаются к какому-то результату, тем не менее, Запад продолжает усиленно нас вооружать. Можно даже сказать, что у этой поддержки открылось второе дыхание. За последние сутки пришли новости о поставках вооружений из США, Словении, Германии, Норвегии, Великобритании.

В принципе, можно было бы предположить, что Запад так усиливает нашу позицию на переговорах. Действительно, Кремль пытается диктовать нам условия, используя в качестве главного аргумента тезис о своем военном превосходстве. А наша задача - нивелировать этот аргумент своими контраргументами. И самый убедительный из них - это как раз новые поступления западных вооружений.

Самовнушение Путина и россиян

Впрочем, нелишне вспомнить, что именно таким способом Запад уже пытался отговорить Путина от полномасштабной войны. За последний месяц перед 24 февраля мы получили от США бесплатную помощь вооружениями на $200 млн. Самолеты с оружием прилетали к нам также из других стран НАТО. Но это не предотвратило новое российское вторжение.

И сейчас вряд ли кто-то на Западе всерьез надеется переубедить или напугать Путина. Скорее суть в другом: никто не верит в успех переговоров Киева и Москвы. Поэтому Запад сейчас усиленно помогает нам подготовиться к новой эскалации военных действий.

Хотя Киев предложил некие компромиссы, но Путин хочет гораздо большего. А Киев на это никак не сможет согласиться.

К тому же Путин не может отыграть назад. Он слишком многого наобещал россиянам, обосновывая свою "спецоперацию" против Украины. В результате его рейтинг резко взлетел. "Одобрение деятельности В. Путина выросло: 69% в январе, 71% в феврале и 83% в марте 2022 года, таким образом достигнув уровня конца 2017 года (до снижения, вызванного пенсионной реформой)", - сообщил 30 марта "Левада-центр".

Эти данные российских социологов говорят не просто об уровне поддержки Путина. Они говорят об уровне поддержки россиянами войны против нас. 83% россиян хотят стереть нас с лица Земли. Они ненавидят нас за то, что мы оказали и продолжаем оказывать сопротивление. Эта ненависть стала для них наркотиком, и Путин, конечно, не может не поддаться тому всероссийскому психозу, который он сам же и вызвал. Известно, что он очень внимательно относится к рейтингам. И если сейчас он почувствовал себя настоящим фюрером, то бишь вождем, осатаневших россиян, то конечно, от этого у него еще больше "поехала крыша".

Впрочем, даже если бы на Путина снизошло просветление и в остатки его мозга вернулась способность к здравому мышлению, это, по-видимому, уже ничего не изменило бы. Ибо ненавистью к нам сейчас преисполнена вся (ну или почти вся) российская элита. Грубо говоря, если Путин вдруг сейчас умрет, его преемник продолжит войну, выполняя волю всего общества.

Что изменилось на Западе

Всматриваясь в будущее, нужно принять как данность слова президента США Джо Байдена, который констатировал, что война будет долгой, и от имени всего Запада пообещал нам помогать. "Эта битва не будет выиграна ни за дни, ни за месяцы. Нам нужно подготовиться к предстоящей долгой борьбе", - заявил он, выступая в Варшаве 26 марта. Второе дыхание западной поддержки - это следствие (и подтверждение) этих слов.

Так, министерство обороны США уже передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Об этом сообщил на брифинге 30 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, в рамках этой помощи предусмотрены поставки около 30 грузов. Он уточнил, что США обеспечивают украинцев оружием, в котором они больше всего нуждаются - в частности, противотанковыми и противовоздушными системами (очевидно, он имел в виду Javelin и Stinger). Также Кирби сказал, что поставки ударных беспилотников Switchblade, ранее обещанных Украине, начнутся "относительно скоро".

В тот же день премьер Словении Янез Янша подтвердил готовность отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы С-300. А газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия в ближайшее время поставит Украине вооружение на 300 млн евро, в т.ч. 2650 противотанковых гранатометов Matador, 18 разведывательных беспилотников, а также минометы, автоматические пушки, 3000 комплектов приборов ночного видения, тысячи бронежилетов, восемь радиолокационных систем и другие системы воздушного наблюдения, различные транспортные средства, от автобусов до бронированных внедорожников.

Дополнительное противотанковое оружие направит Украине Норвегия. Это решение было принято сразу после видеовыступления в парламенте Норвегии Владимира Зеленского. Ранее Норвегия уже направила Украине 2000 противотанковых гранатометов M72.

А газета The Times 30 марта сообщила, что премьер Великобритании Борис Джонсон хочет предоставить Украине "более смертоносную" военную помощь. "Украинская армия не только обороняет большие города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим", - пояснил источник газеты.

Перед этим высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам в Брюсселе на условиях анонимности, что Евросоюз и США могут принять решение поставлять Украине оружие наступательного характера. Он пояснил это тем, что "конфликт сейчас изменяется - украинцы сейчас предпринимают контрнаступление в некоторых местах, и для этого нужно другого вида оружие".

Как видим, за пять недель настроения на Западе сильно изменились. Перед 24 февраля в Пентагоне думали о том, как организовать снабжение оружием наших партизан, после того как вся Украина окажется под российской оккупацией. Сейчас в западных столицах уже рассчитывают на нашу победу. И тем более в своей победе должны быть уверены мы - Путин и россияне не оставили нам другого выбора. Только победить.