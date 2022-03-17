Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание

Сергей Ильченко / Деловая столица

Вот и сбылась, наконец, мечта Тирасполя о международном признании. ПАСЕ официально признала Приднестровье территорией, оккупированной Россией.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла во вторник, 15 февраля, два принципиально важных решения. Во-первых, она рекомендовала исключить Россию из Совета Европы.

Правда, тут россияне сыграли на опережение, заявив в официальной ноте МИД РФ, что уходят сами, и пригрозив в отместку за "действия ПАСЕ в интересах НАТО" разбомбить весь Воронеж вернуть в РФ смертную казнь. Но это уже детали. Главное, что ПАСЕ, после долгих колебаний, все-таки приняла решение отмежеваться от рашизма. Путь к этому решению был трудным и долгим, но ПАСЕ, начав с крайне сложного старта, его все-таки прошла.

А во-вторых, по инициативе Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции, ПАСЕ официально признала факт российской оккупации Приднестровья как части Молдовы, со следующей формулировкой: "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова, и, соответственно, оккупацию Приднестровского региона".

При этом представители Молдовы не вошли в число инициаторов этой резолюции, хотя и не голосовали против нее. Формальное объяснение - технические проблемы, поскольку сессия проходила по видеосвязи. Но больше похоже на то, что "протоевропейская" Молдова, давно и уютно сидящая на двух стульях, европейском и российском, и превратившая "неурегулированный конфликт" в высокодоходный бизнес, как всегда, решила тихонько отсидеться в тени. Не теряя, при этом, надежды сохранить, хотя бы частично, очень удобный для нее статус-кво.

Формально окончательное решение остается за Комитетом Министров Совета Европы, который рассмотрит резолюции ПАСЕ 17 марта. Но, с учетом всех сопутствующих обстоятельств, вопрос об исключении России из ПАСЕ и о признании Приднестровья зоной российской оккупации можно считать делом решенным. И поскольку Украина непосредственно граничит с Приднестровьем, для нее из этого следует ряд практических выводов.

Первое. Приднестровье, или, выражаясь с юридической точки зрения более корректно, левобережные районы Республики Молдова, оккупированы страной, которая в настоящее время ведет против Украины военные действия.

Второе. Все представители местной власти на оккупированной Россией территории, естественно, являются пособниками оккупантов, и - с точки зрения Украины, - пособниками страны-агрессора. Совершенно независимо от того, совершали ли они лично и намеревались ли совершить в будущем какие-либо действия против Украины. Здесь ситуация ровно та же, что и с оружием в зоне военных действий: поднял с земли автомат - и ты уже комбатант, и законная цель. Даже если ни разу не выстрелил и не собирался стрелять. Даже если автомат без магазина. Эти детали не имеют никакого значения.

Третье, и этот вопрос особенно интересен, но на него пока нет ответа. Кем являются в данной ситуации власти Молдовы, много лет сотрудничавшие с коллаборационистами из ПМР? Здесь пока присутствует неопределенность. Она прояснится после 17 марта, когда решение вступит в законную силу, в зависимости от реакции Кишинева на решение Комитета Министров СЕ, либо от отсутствия такой реакции. Есть тут и очевидный прецедент - прямая аналогия с французским правительством в Виши. Которое, с одной стороны, было законным правительством Франции, с другой - сотрудничало с гитлеровской Германией, оккупировавшей часть французской территории. Как следствие, антигитлеровская коалиция рассматривала петеновскую Францию, сохранившую под своим управлением часть территории, флота и армии как союзника Третьего Рейха, со всеми вытекающими последствиями, а затем признала законным правительством комитет Свободной Франции во главе с де Голлем.

Иными словами, прецедент того, как следует обращаться с коллаборационистами, поддерживающими агрессора, имеется. Вопрос лишь в том, как Украине этим прецедентом воспользоваться. Что же из всего сказанного вытекает практически?

Очевидно, что Молдова что будет выжидать и тянуть время. Правительство Майи Санду - крайне слабое и компромиссное. Сама же Молдова перенасыщена российской агентурой. Значительная часть ее общества находится под воздействием рашистской пропаганды и поддерживает Россию. Устроить в Молдове путч и привести к власти пророссийское правительство сегодня можно без особых проблем.

По этой причине правительство Санду и сидит сейчас тихо-тихо, боясь сделать лишнее движение. Но если до войны это было внутренним делом Молдовы, то сейчас ситуация иная: часть сопредельного с Украиной государства оккупирует страна-агрессор, воюющая с ней. И Украине, для побуждения Кишинева к правильным, с точки зрения ее интересов, действиям, можно и нужно ставить вопрос об использовании французского прецедента, если Молдова попытается, по обыкновению, заболтать неприятный для нее вопрос.

Безусловно, воевать на чьей-либо стороне молдаване не будут, даже если в Молдове и случится успешный пророссийский путч. Но они уже сегодня, безо всякого путча, создают тылы приднестровской группировке, легализуя ее экономически, через свою таможню, и дипломатически, через консульства, поскольку в ПМР живет множество граждан Молдовы. Они обеспечивают ПМР и транспортную логистику, включающую как подвоз товаров и вывоз экспорта, так и кишиневский аэропорт, который использует приднестровская верхушка. При этом приднестровская группировка, угрожающая Украине, включает в себя как российскую ОГРВ, так и коллаборантскую "армию ПМР".

Ввиду очевидного и уже официально признанного с учетом резолюции ПАСЕ коллаборационизма приднестровских властей, граница между ОГРВ и армией ПМР, равно как и между ФСБ РФ и МГБ ПМР очень условна. По сути, МГБ и армия ПМР являются дочерними структурами МО и ФСБ РФ, и находятся в их оперативном подчинении. Армия и МГБ ПМР укрепляются российскими кадрами, а приднестровские силовики стажируются в ОГРВ и в находящихся на территории ПМР структурах ФСБ РФ соответственно.

Об этом было известно давно. Но признание ПМР зоной российской оккупации означает и юридическое признание того, что объединенная российско-приднестровская группировка способна нанести удар в спину Украине в любой момент, как только получит приказ из Москвы. Никаких дополнительных доказательств или обоснований уже не требуется. И, кстати, если относительно молдаван есть уверенность в том, что они в любом случае, включая даже смену власти в Молдове на пророссийскую, не станут воевать с Украиной, то с пророссийской Гагаузией все обстоит куда менее определенно. Там вполне могут возникнуть парамилитарные формирования, получившие оружие из ПМР, которые, по приказу Москвы, также будут задействованы в нападении на тылы Одесской области.

Оперативные задачи такой группировки совершенно прозрачны: удар в спину Одессы, нанесенный одновременно с российской десантной операцией. Иными словами, российский гнойник в тылу Украины несет нам реальную угрозу. И будет нести ее всегда, пока его не вскроют и не очистят. Решать вопрос с оккупированным Приднестровьем нужно как можно скорее. А решение ПАСЕ дает юридическую основу и реальный шанс для полного закрытия приднестровского вопроса, даже вопреки нежеланию Кишинева что-либо в этом направлении предпринимать.

Что же может сделать Украина?

Во-первых, она может, наконец, заметить, что реальная власть в Приднестровье принадлежит верхушке холдинга "Шериф". Но "Шерифу", а также его владельцу Виктору Гушану принадлежит и немало собственности на территории Украины. На эту собственность должен быть немедленно распространен закон о конфискации российских активов, в который необходимо внести поправку о коллаборационистах, активно сотрудничающих с российскими оккупантами на всех территориях, оккупированных Россией.

Далее, вопрос о зоне российской оккупации в тылу Украины должен быть поднят на дипломатическом уровне. Его нужно внести в повестку дня при обсуждении возможной миротворческой миссии НАТО в Украине. Его нужно поднять, притом в самой жесткой форме, в двусторонних отношениях с Кишиневом - напомню, в связи с этим, что Молдова отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Его нужно поднять и в ЕС, куда Молдова и Грузия, следом за Украиной, обратились с заявками о вступлении. Его нужно поднять на ближайшем саммите НАТО. При этом Украина должна поднимать этот вопрос, предлагая конкретный план действий. И план этот вполне очевиден: жесткая блокада ПМР по всему периметру, и принуждение оккупантов и коллаборантов к сдаче. Военнослужащие ОГРВ должны быть разоружены и безоружными отправлены в Россию, незаконные власти ПМР добровольно сдаться Молдове, а в регион необходимо ввести миротворцев НАТО.

Этот план выглядел слишком радикальным и потому совершенно нереальным до начала военных действий. Но он стал реален сейчас. Более того, его следует включить и в список требований украинской стороны на мирных переговорах с россиянами. Решение ПАСЕ дает нам уникальный шанс навсегда закрыть крайне неприятный для Украины приднестровский вопрос, а заодно помочь и нашей соседке Молдове в ее непростом развороте на европейский путь.

Начать же, безусловно, следует с ареста, под угрозой последующей конфискации, всей приднестровской собственности в Украине. В том числе и той, которая зарегистрирована под молдавской "крышей" на "находящийся вне политики" холдинг "Шериф" или лично его руководство, даже если у него имеется украинское гражданство. Украинские власти могут осуществить такую конфискацию собственным решением, принятым на основании законов военного времени, не консультируясь ни с кем, хотя и со ссылкой на решение Комитета Министров СЕ, когда оно состоится. Такое действие, произведенное быстро, безо всякой оглядки на попытки Тирасполя договориться полюбовно, которые, несомненно, будут предприняты, способно вызвать лавинообразное обрушение коллаборационистского режима ПМР, и привести к быстрому изгнанию оттуда российских оккупантов.