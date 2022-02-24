Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносятся также по военным объектам в районе Днепра, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Украина".
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В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант
06:45 24.02.2022 |
В Одессе часть города осталась без энергопитания. В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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