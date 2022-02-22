В Верховной Раде, вопреки желаниям Зеленского и руководства «слуг народа», начался процесс формирования антипутинской коалиции

Юрий Вишневский / Деловая столица

Фактически нам предстоит жить в условиях осажденной крепости до тех пор, пока не рухнет Российская Федерация.

Решение Кремля признать фейковые республики застало Банковую врасплох. Об этом свидетельствует тот факт, что на заседании СНБО не было принято никаких решений. Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении тоже не сказал ничего конкретного. А составленная "слугами народа" повестка дня парламента на 22 февраля вообще не содержала никаких законопроектов на тему укрепления обороноспособности.

Худшее, что сейчас может придумать Банковая, это искать козлов отпущения. Можно пытаться переложить ответственность на Петра Порошенко, который не сумел освободить от оккупантов всю Донетчину и Луганщину, и на Джо Байдена, который до сих пор не принял Украину в НАТО. Но это нисколько не поможет (а наоборот, помешает) адекватно подготовиться к возможным дальнейшим действиям Путина.

Что дальше

Первейшая опасность заключается в том, что Путин не остановится на признании фейковых республик и попытается их руками захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Также остаются возможными все другие направления вторжения - от Киева до Харькова на севере и от Бердянска до Одессы на юге. Если Путин не предпримет таких попыток завтра, он способен это сделать в любой другой момент. И можно быть уверенным почти на 100%, что он нападет в течение ближайших двух лет - до 17 марта 2024 г., когда в России ожидаются президентские выборы.

Было бы большой ошибкой считать, что признание Путиным фейковых республик означает лишь то, что он легализовал статус-кво ОРДЛО. Он переключил развитие событий с одного сценария на другой. И это гораздо важнее.

Почти восемь лет Путин использовал ОРДЛО как крючок, на котором подвешена Украина. За эти годы он практически угробил эту территорию - уничтожил там экономику (целый ряд заводов вывезен в Россию, многие шахты и другие предприятия закрыты), отравил грунтовые воды (результат затопления шахт, в том числе шахты "Юнком" под Енакиево, где в 1979 г. был проведен подземный ядерный взрыв). И вот эту глубоко депрессивную территорию он хотел использовать в качестве груза, который потянет нас на дно. При этом электорат ОРДЛО, который в течение многих лет подвергался антиукраинской пропаганде, Путин хотел использовать в качестве якоря, который намертво привяжет нас к России и не допустит нашего движения в НАТО.

Можно было ожидать, что Кремль постарается интегрировать Украину с ОРДЛО до очередных парламентских выборов в нашей стране, которые должны состояться 29 октября 2023 г. Это давало бы Кремлю надежду на создание пророссийской коалиции в Верховной Раде и, как следствие, формирование пророссийского правительства. А дальше осталось бы организовать победу пророссийского кандидата на президентских выборах.

Но своим решением о признании фейковых республик Путин похоронил этот сценарий. По сути, он отвязал Украину от ОРДЛО и тем самым облегчил ее движение в НАТО. Именно поэтому следует очень серьезно и максимально быстро готовиться к тому, что он попытается реализовать другой сценарий захвата Украины - военный.

Путину по-прежнему нужна вся Украина. И он не остановится на нынешних "границах" фейковых республик. Это - наша реальность. И чем раньше Банковая это осознает, тем лучше.

Как готовиться

Необходимы кардинальные изменения и во внешней политике, и во внутренней. Нужно четко показать и мировому сообществу, и украинскому обществу, что страница старой политики перевернута и никаких попыток поговорить с Путиным наедине и "сойтись посередине" больше не будет.

В своем ночном видеообращении Зеленский заявил, что признание независимости фейковых республик "может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандской четверки". Тут удивили слова "может означать", которые оставляли место для неоднозначности - как будто это могло означать что-то другое. И только днем 22 февраля в совместном заявлении Зеленского и президента Эстонии Алара Кариса появилась однозначная фраза: "Стороны заявляют, что признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" подтверждает сознательный односторонний выход из Минских договоренностей".

Нужно признать, что Минский и Нормандский форматы - оба мертвы. Вместо них необходимо создавать совершенно новые форматы, конечно, уже без участия РФ. По сути, нам нужна глобальная антипутинская коалиция, как 80 лет назад была антигитлеровская коалиция. Мы не можем требовать, чтобы кто-то воевал за нас и вместо нас. Но мы можем просить всех друзей оказать нам максимальную помощь всеми видами вооружений (кроме ядерных), включая новейшие системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также тренингами для наших военных, совместными учениями и т.д.

Во внутренней политике нам тоже нужна антипутинская коалиция. Максимально широкая - с участием не только парламентских, но и внепарламентских партий. В идеале желательно иметь правительство национального единства и аналогичные коалиции в областных, городских, районных советах. Естественно, в состав этих коалиций не должны быть допущены пророссийские партии (ОПЗЖ, "Наши").

Кстати, в Верховной Раде этот процесс уже начался стихийно, вопреки желаниям Зеленского и руководства "слуг народа". Лакмусовой бумажкой стало голосование за предложение сопредседателя фракции "Европейской солидарности" Артура Герасимова включить в повестку дня заседания 22 февраля законопроект №7012-4 об увеличении расходов госбюджета-2022 на оборону и укрепление обороноспособности на 50 млрд грн. Авторами этого проекта являются нардепы от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, Артур Герасимов, Максим Саврасов, Ростислав Павленко и Виктория Сюмар, и конечно, эта фракция проголосовала "за" в полном составе (за исключением двух отсутствующих). Но почти в полном составе проголосовали "за" также и фракции "Батьківщина" и "Голос", группы "Довіра" и "За майбутнє". Предложение Герасимова поддержали также 147 "слуг народа" (из 241), несмотря на яростный призыв главы бюджетного комитета Даниила Гетманцева не делать этого.

Суммарно за включение законопроекта №7012-4 в повестку дня проголосовали 254 нардепа. И важен не только сам этот факт, но и то, что позиция большинства "слуг народа" разошлась с позицией главы партии Елены Шуляк, спикера Руслана Стефанчука и его первого зама Александра Корниенко, которые не голосовали, и главы фракции Давида Арахамии, который отсутствовал.

Проблема, конечно, не только в том, что Зеленскому и руководству "слуг народа" нужно научиться договариваться с лидерами других партий. Нужно еще и кардинально поменять политические приоритеты, в том числе и приоритеты в расходовании бюджетных средств. И уже под эти новые приоритеты нужно создавать коалицию и формировать новое правительство.

Фактически нам предстоит жить в условиях осажденной крепости до тех пор, пока не рухнет Российская Федерация. Нам нужно максимально укреплять нашу армию, наше внутреннее единство и наши связи с Европой и НАТО. И это единственный способ уменьшить шансы нового вторжения врага.