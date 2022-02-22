Путин признал «Л-ДНР»: Угрожает ли Украине военное вторжение

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путин признал «Л-ДНР»: Угрожает ли Украине военное вторжение

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании "независимости" Отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), которые контролируют созданные Россией бандформирования "ЛНР" и "ДНР".

Вечером 21 февраля, после разыгранного представления с заседанием Совбеза РФ, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости "Л-ДНР" и заодно - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и так называемыми "государствами".

Но остановится ли на этом Путин и будут ли последствия военного характера? Ведь в своем выступлении российский диктатор упомянул и вступление Украины в НАТО, и заявление о восстановлении ядерного оружия, и декоммунизацию, фактически прямо заявив, что Россия не может сидеть сложа руки.

Попробуем разобраться.

Сценарий №1 - Россия официально введет на территорию ОРДЛО вооруженные силы и начнет готовить территорию к аннексии

На этот сценарий наталкивают слова заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, заявившего, что Россия признает "Л-ДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены".

По большому счету, с военной точки зрения, при таком сценарии для Украины ничего не изменится. Ведь территория, которую контролируют бандформирования "Л-ДНР", и так оккупирована Россией.

Российские войска там находятся с 2014 года, маскируясь под отряды так называемой "армии Л-ДНР". Поэтому сейчас они просто переоденутся в военную форму ВС РФ, только и всего. Если Путин захочет увеличить военный контингент на оккупированной части Донбасса, то он это сделает точно так же, как делал это в предыдущие годы.

Что касается обстрелов на линии разграничения, то они вряд ли исчезнут. Ведь, с российской точки зрения, де-юре это будет не территория России, а территория независимых республик, которые она якобы не будет контролировать. И так будет продолжаться до аннексии этих территорий по примеру Крыма. Если она, аннексия, произойдет, конечно. Но якобы оговорки об этом на заседании Совбеза РФ, которое показали в записи и не вырезали "лишние фрагменты", недвусмысленно намекают именно на такое развитие событий.

Сценарий №2 - Россия захочет восстановить "юрисдикцию" "Л-ДНР" по всей территории Луганской и Донецкой областей

Как известно, в "конституциях" так называемых "ДНР" и "ЛНР" прописано, что территорией "республик" является вся территория Донецкой и Луганской областей. Поэтому формальный повод для вторжения российской армии (не исключено - что под флагами "Л-ДНР") на подконтрольные Киеву части этих областей найти не составит труда.

И здесь следует отметить, что для такого вторжения на Донбассе у России есть все. По данным украинской военной разведки, по состоянию на конец прошлого года на неподконтрольных территориях Донбасса находилась группировка численностью 35,5 тысячи военных, из которых около 2,1 тысячи - это кадровые российские офицеры и генералы, контролирующие штабы корпусов, командование бригад и полков.

Сколько точно российских войск находится на Донбассе сейчас - неизвестно, ведь Россия в течение января-февраля активно наращивала свой контингент там, завозя также горючее, боеприпасы и военную технику. Но это и не важно, ведь подтянутые к украинской границе резервы позволяют увеличить этот контингент в несколько раз за очень короткий период времени.

В украинской разведке уверены, что российские корпуса на Донбассе способны к ведению как оборонительных, так и наступательных операций.

Но если Путин таки решится пойти завоевывать весь Донбасс, то боевые действия могут развернуться не только на территории Луганской и Донецкой областей. Например, для минимизации украинского военного сопротивления и отвлечения внимания он вполне может нанести удар как по Киеву, так и по южным рубежам Украины (не просто так он упомянул Одессу в своей речи).

Такой шаг выглядит вполне логичным с точки зрения военной тактики, ведь тогда Украина не сможет бросить все войска на защиту Донбасса, а будет вынуждена растянуть свои вооруженные силы на огромные территории с севера на юг. Конечно, они и сейчас там, но одно дело - держать их там наготове и иметь возможность при необходимости перебросить в другой сектор, и совсем другое - задействовать их в боях в сотнях километров от основного удара.

Сценарий №3 - Россия захочет "декоммунизировать" часть украинской территории

Этот сценарий полномасштабной войны вследствие российского вторжения со всех фронтов выглядит наиболее фантастическим, однако и наиболее трагическим. Потому что даже неудачная попытка его реализации унесет жизни многих украинцев, приведет к огромным экономическим потерям и на время погрузит страну в хаос.

Но заявления Путина о том, что Украину создал Ленин и что все хорошее в Украине - от России, с дальнейшими угрозами "провести настоящую декоммунизацию", нельзя оставлять без внимания. Не было ли это намеком на то, что он нацелился на города Запорожье и Днепр (ДнепроГЭС (раньше имени Ленина), КБ "Южное" и т.д.)? Или ограничится только Мариуполем (металлургические комбинаты)?

В контексте Днепра можно также упомянуть оговорки Путина о способности Украины за счет унаследованных от СССР мощностей и технологий создать ядерное оружие (именно в Днепре конструируют ракеты, способные донести это ядерное оружие до Москвы). "Недопущение такого развития событий" также может стать формальной причиной попытки захватить эти города, а то и области.

По разным данным, Россия стянула к украинской границе от 140 до 170 тысяч военнослужащих, которым будут противостоять около 200 тысяч украинских военнослужащих-контрактников ВСУ, плюс пограничники, Нацгвардия и спецподразделения СБУ (суммарно до 500 тысяч человек), плюс 10 тысяч военнослужащих Сил территориальной обороны (которые до сих пор сформированы только на 70%, и то не везде). Это без мобилизации резервистов. В случае объявления мобилизации можно привлечь еще более 400 тысяч резервистов, прошедших войну на Донбассе и имеющих боевой опыт.

Поэтому далеко не факт, что российская армия сможет далеко продвинуться вглубь украинской территории. Вместе с тем, как уже отмечалось, даже неудачная попытка обернется для Украины большими потерями и хаосом (паника населения и караваны беженцев; паника на валютных рынках с последующим падением курса гривны; продуктовая паника с дальнейшим ростом цен на продукты и т.п.).

Вместе с тем, быть этой войне или не быть - зависит не от нас. Иногда за независимость приходится платить страшную цену.
 

ПО РУБРИКАМ

10:47 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.02.22

10:41 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.02.22

10:00 Остаток средств на корсчетах банков 22.02.22

09:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.02.2022

09:41 Операторы Android-вредоноса Xenomorph атаковали клиентов 56 банков

08:03 Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики

08:00 Курс доллара 22 февраля растет к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска

07:47 Основные фондовые индексы АТР 22 февраля падают на 1-3% на геополитических новостях

21.02 НБУ не остановил падение гривны на межбанке 21 февраля

21.02 Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов

21.02 «Секреты Credit Suisse». В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев

21.02 Депозитные ставки для физлиц 21.02.22

21.02 В JPMorgan прогнозируют девять повышений ставки ФРС подряд

21.02 Справочный курс гривны 18 февраля понижен на 6,10 коп до 28,3440 грн/$1

21.02 Евро 21 февраля дорожает к доллару после выхода статистики по еврозоне

• дальше…

10:41 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.02.22

08:03 Стоимость золота растет 22 февраля на обострении геополитики

07:53 Майские фьючерсы на Brent 22 февраля торгуются на уровне $94,15 за баррель, WTI - $92,75 за баррель

21.02 Котировки «среднесрочных» и «долгосрочных» евробондов Украины опустились до новых минимумов

21.02 Клуб Экспертов и Клуб Экспортеров проанализировали внешнюю торговлю Украины в 2021 году

21.02 В январе не проведены запланированные расходы на 1,7 миллиарда — Счетная палата

21.02 В январе 2022 года баланс рынка украинских бензинов вырос на 27% (на 43,6 тыс. т), до 206,2 тыс. т, по сравнению с январем 2021 года (162,6 тыс. тонн)

21.02 В 2021 году мировая торговля СПГ выросла на 6%

21.02 Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты

21.02 «Нафтогаз» готовится к заключению долгосрочного контракта на закупку газа

• дальше…

09:57 Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса

09:09 Путин признал «Л-ДНР»: Угрожает ли Украине военное вторжение

08:47 Япония планирует в рамках санкций ограничить экспорт передовых технологий в РФ - СМИ

08:40 Поспред США в ООН: «Путин разорвал Минские соглашения в клочья»

08:31 ОБСЕ: Признание независимости «ДНР» и «ЛНР» противоречит Минским соглашениям

08:27 Блинкен обсудил по телефону Украину с главой МИД КНР - Госдеп США

08:21 Белый дом обнародовал санкции против ОРДЛО

08:18 Байден сообщил Зеленскому о санкциях против РФ в ответ на признание «Л/ДНР»

08:12 Путин распорядился ввести войска РФ на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»

21.02 Российские рынки и рубль стремительно обвалились: отреагировали на эскалацию

21.02 Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»

21.02 Путин: решение по вопросу о признании «ЛНР и ДНР» будет принято сегодня

21.02 В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei

21.02 В JPMorgan прогнозируют девять повышений ставки ФРС подряд

21.02 США построят в Польше шесть АЭС

• дальше…

18.02 Внедрение электронной системы здравоохранения повсеместно стимулирует развитие медицины - эксперты

16.02 Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону

16.02 ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

15.02 Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс

14.02 На трассе Киев-Борисполь заработала первая в Украине «умная» система управления трафиком

14.02 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

11.02 Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

10.02 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

• дальше…

09:09 Путин признал «Л-ДНР»: Угрожает ли Украине военное вторжение

08:40 Поспред США в ООН: «Путин разорвал Минские соглашения в клочья»

08:31 ОБСЕ: Признание независимости «ДНР» и «ЛНР» противоречит Минским соглашениям

08:27 Блинкен обсудил по телефону Украину с главой МИД КНР - Госдеп США

08:21 Белый дом обнародовал санкции против ОРДЛО

08:18 Байден сообщил Зеленскому о санкциях против РФ в ответ на признание «Л/ДНР»

08:12 Путин распорядился ввести войска РФ на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»

21.02 Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»

21.02 Путин: решение по вопросу о признании «ЛНР и ДНР» будет принято сегодня

21.02 «Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС

21.02 В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»

21.02 Глава Евросовета призвал провести конференцию доноров для Украины

21.02 Lufthansa и Swiss Air приостанавливают полеты в Киев из-за угрозы вторжения России

21.02 Нидерланды временно переводят посольство в Украине из Киева во Львов

21.02 Наибольшее беспокойство вызывают не танки РФ у границ Украины, а вспомогательные подразделения - экс-директор ЦРУ

• дальше…

10:57 По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов

10:29 Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов

09:57 Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса

21.02 В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android

21.02 Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера

21.02 В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei

21.02 Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E

21.02 Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов

21.02 BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях

21.02 Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн

18.02 Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q

18.02 Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD

18.02 США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков

18.02 4% криптокитов являются преступниками

18.02 Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно