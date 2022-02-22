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Путин признал «Л-ДНР»: Угрожает ли Украине военное вторжение
09:09 22.02.2022 |
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании "независимости" Отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), которые контролируют созданные Россией бандформирования "ЛНР" и "ДНР".
Вечером 21 февраля, после разыгранного представления с заседанием Совбеза РФ, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости "Л-ДНР" и заодно - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и так называемыми "государствами".
Но остановится ли на этом Путин и будут ли последствия военного характера? Ведь в своем выступлении российский диктатор упомянул и вступление Украины в НАТО, и заявление о восстановлении ядерного оружия, и декоммунизацию, фактически прямо заявив, что Россия не может сидеть сложа руки.
Попробуем разобраться.
Сценарий №1 - Россия официально введет на территорию ОРДЛО вооруженные силы и начнет готовить территорию к аннексии
На этот сценарий наталкивают слова заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, заявившего, что Россия признает "Л-ДНР" в пределах, которые сейчас "фактически установлены".
По большому счету, с военной точки зрения, при таком сценарии для Украины ничего не изменится. Ведь территория, которую контролируют бандформирования "Л-ДНР", и так оккупирована Россией.
Российские войска там находятся с 2014 года, маскируясь под отряды так называемой "армии Л-ДНР". Поэтому сейчас они просто переоденутся в военную форму ВС РФ, только и всего. Если Путин захочет увеличить военный контингент на оккупированной части Донбасса, то он это сделает точно так же, как делал это в предыдущие годы.
Что касается обстрелов на линии разграничения, то они вряд ли исчезнут. Ведь, с российской точки зрения, де-юре это будет не территория России, а территория независимых республик, которые она якобы не будет контролировать. И так будет продолжаться до аннексии этих территорий по примеру Крыма. Если она, аннексия, произойдет, конечно. Но якобы оговорки об этом на заседании Совбеза РФ, которое показали в записи и не вырезали "лишние фрагменты", недвусмысленно намекают именно на такое развитие событий.
Сценарий №2 - Россия захочет восстановить "юрисдикцию" "Л-ДНР" по всей территории Луганской и Донецкой областей
Как известно, в "конституциях" так называемых "ДНР" и "ЛНР" прописано, что территорией "республик" является вся территория Донецкой и Луганской областей. Поэтому формальный повод для вторжения российской армии (не исключено - что под флагами "Л-ДНР") на подконтрольные Киеву части этих областей найти не составит труда.
И здесь следует отметить, что для такого вторжения на Донбассе у России есть все. По данным украинской военной разведки, по состоянию на конец прошлого года на неподконтрольных территориях Донбасса находилась группировка численностью 35,5 тысячи военных, из которых около 2,1 тысячи - это кадровые российские офицеры и генералы, контролирующие штабы корпусов, командование бригад и полков.
Сколько точно российских войск находится на Донбассе сейчас - неизвестно, ведь Россия в течение января-февраля активно наращивала свой контингент там, завозя также горючее, боеприпасы и военную технику. Но это и не важно, ведь подтянутые к украинской границе резервы позволяют увеличить этот контингент в несколько раз за очень короткий период времени.
В украинской разведке уверены, что российские корпуса на Донбассе способны к ведению как оборонительных, так и наступательных операций.
Но если Путин таки решится пойти завоевывать весь Донбасс, то боевые действия могут развернуться не только на территории Луганской и Донецкой областей. Например, для минимизации украинского военного сопротивления и отвлечения внимания он вполне может нанести удар как по Киеву, так и по южным рубежам Украины (не просто так он упомянул Одессу в своей речи).
Такой шаг выглядит вполне логичным с точки зрения военной тактики, ведь тогда Украина не сможет бросить все войска на защиту Донбасса, а будет вынуждена растянуть свои вооруженные силы на огромные территории с севера на юг. Конечно, они и сейчас там, но одно дело - держать их там наготове и иметь возможность при необходимости перебросить в другой сектор, и совсем другое - задействовать их в боях в сотнях километров от основного удара.
Сценарий №3 - Россия захочет "декоммунизировать" часть украинской территории
Этот сценарий полномасштабной войны вследствие российского вторжения со всех фронтов выглядит наиболее фантастическим, однако и наиболее трагическим. Потому что даже неудачная попытка его реализации унесет жизни многих украинцев, приведет к огромным экономическим потерям и на время погрузит страну в хаос.
Но заявления Путина о том, что Украину создал Ленин и что все хорошее в Украине - от России, с дальнейшими угрозами "провести настоящую декоммунизацию", нельзя оставлять без внимания. Не было ли это намеком на то, что он нацелился на города Запорожье и Днепр (ДнепроГЭС (раньше имени Ленина), КБ "Южное" и т.д.)? Или ограничится только Мариуполем (металлургические комбинаты)?
В контексте Днепра можно также упомянуть оговорки Путина о способности Украины за счет унаследованных от СССР мощностей и технологий создать ядерное оружие (именно в Днепре конструируют ракеты, способные донести это ядерное оружие до Москвы). "Недопущение такого развития событий" также может стать формальной причиной попытки захватить эти города, а то и области.
По разным данным, Россия стянула к украинской границе от 140 до 170 тысяч военнослужащих, которым будут противостоять около 200 тысяч украинских военнослужащих-контрактников ВСУ, плюс пограничники, Нацгвардия и спецподразделения СБУ (суммарно до 500 тысяч человек), плюс 10 тысяч военнослужащих Сил территориальной обороны (которые до сих пор сформированы только на 70%, и то не везде). Это без мобилизации резервистов. В случае объявления мобилизации можно привлечь еще более 400 тысяч резервистов, прошедших войну на Донбассе и имеющих боевой опыт.
Поэтому далеко не факт, что российская армия сможет далеко продвинуться вглубь украинской территории. Вместе с тем, как уже отмечалось, даже неудачная попытка обернется для Украины большими потерями и хаосом (паника населения и караваны беженцев; паника на валютных рынках с последующим падением курса гривны; продуктовая паника с дальнейшим ростом цен на продукты и т.п.).
Вместе с тем, быть этой войне или не быть - зависит не от нас. Иногда за независимость приходится платить страшную цену.
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