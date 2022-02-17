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Торги на межбанке в среду 16 февраля дали возможность гривне развить успех вторника - нацвалюта снова укрепилась к доллару
23:51 16.02.2022 |
Официальный курс доллара на четверг, 17 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,09 грн/$, что на 15 копеек ниже значений среды.
Евро подешевел на 9 копеек, до 31,93 грн/€.
Курс на межбанке
На торгах межбанка в среду, 16 февраля, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,15 грн/$, что на 10 копеек ниже уровней закрытия вторника.
Затем, в течение первого часа торгов, гривна также преимущественно укреплялась, рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
На пике, около 10:30, котировки ненадолго опускались в коридор 28,05-28,06 грн/$, хотя при достижении этих уровней активность покупателей ощутимо сократилась, что привело к небольшой коррекции курса.
Примерно с 11 часов и вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день) сделки заключались в довольно узком диапазоне 28,09-28,12 грн/$. И лишь в завершающей части сессии с расчетами на условиях TOM (поставки валюты на следующий рабочий день) котировки немного выросли до 28,135-28,155 грн/$.
Как отмечает Золотько, уровень 28,1 грн/$ оказался в среду равновесным, в равной степени устраивающим как продавцов, так и покупателей.
"Любой рост котировок наталкивался на снижение активности покупателей. И, напротив, снижение курса доллара ниже указанной отметки активизировало спрос", - рассказывает о ходе торгов казначей.
Однако самих участников торгов в среду стало заметно меньше - за день в Bloomberg заключили сделок на $195 млн, причем три четверти этой суммы прошли еще до обеда. Низкий объем торгов позволил Национальному банку не вмешиваться в ход "в целом очень сбалансированных торгов", отметила банкир.
Золотько констатирует, что сегодняшняя сессия стала результатом стабилизации на валютном рынке.
"После сильнейшего ралли во время первых торгов недели во вторник наблюдалась глубокая коррекция, вызванная реализацией отложенного предложения и сформировавшимся дефицитом спроса. Сегодня же валютные торги впервые на этой неделе прошли в нормальном спокойном режиме, при минимальном влиянии психологического фактора, доминировавшего на торгах последних двух дней", - объяснила происходящее банкир.
По ее мнению, от информационного фона будет зависеть, сохранится ли в четверг тренд среды. Спокойная повестка обеспечит гривне умеренное укрепление на завтрашней сессии - Золотько не исключает, что курс может уже в четверг опуститься ниже психологической отметки 28 грн/$.
"Впрочем, преодолеть ее будет непросто. Девальвационная волна в середине января показала, что эта отметка удовлетворяет значительную часть как покупателей, так и продавцов", - при этом добавила казначей.
По ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 27,99-28,28 грн/$.
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