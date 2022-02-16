Вторжение на паузе. Как Путин заставляет Зеленского сделать нужный ход

Юрий Вишневский / Деловая столица

Теперь президент РФ будет добиваться от президента Украины особого статуса ОРДЛО, угрожая одновременно военной эскалацией и признанием "ДНР и ЛНР".

Итак, что мы имеем на сегодня. Владимир Путин своим военным шантажом добился от Владимира Зеленского желаемого обещания - согласия быстро интегрировать Украину с ОРДЛО по кремлевскому сценарию. Это согласие Зеленского привез из Киева в Москву и публично озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. На совместной пресс-конференции с Путиным Шольц сообщил, что Зеленский пообещал скорое обсуждение в ТКГ законопроектов о статусе ОРДЛО, о внесении изменений в Конституцию Украины и о выборах в ОРДЛО.

И это главный итог событий последних дней. Тут важно подчеркнуть, что ни сам Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль, ни министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не выступили с официальными опровержениями заявления Шольца. Напомним, что согласно недавнему указу Зеленского выступать с официальными комментариями по вопросам внешней политики могут только президент, премьер и глава МИД.

Теперь Путин намерен добиваться от Зеленского выполнения этих обещаний. На пресс-конференции с Шольцом он заявил, что "мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

Чтобы добиться желаемого результата, Путин будет использовать несколько рычагов давления. И он их уже продемонстрировал.

Четыре угрозы от Путина

Первый рычаг - угроза военного удара. Ударные группировки вокруг Украины сохраняются, несмотря на заявления минобороны РФ о начале отвода войск. Более того, спутники Planet OSM обнаружили новый понтонный мост, который был возведен 14-15 февраля через белорусскую часть Припяти в нескольких километрах от украинской границы. Как отмечают Texty.org.ua, через этот мост можно перебрасывать войска, которые могут попытаться идти на Киев по прямой через чернобыльскую зону отчуждения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что "мы пока не видим признаков деэскалации на местах". "Все готово к новой атаке", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже говорит, что данные разведки "все еще не вдохновляют". Российские полевые госпитали разворачиваются недалеко от украинской границы, а ближе к границе перебрасываются новые батальоны, что "может истолковываться только как подготовка к вторжению", - заявил он после заседания правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

О том же сказал президент США Джо Байден. "Мы не подтвердили, возвращаются ли российские воинские части на свои базы. Наши аналитики указывают на то, что войска остаются на очень угрожающих позициях. И факт остается таким - Россия сконцентрировала более 150 тыс. военных вдоль украинской границы. Вторжение остается вполне возможным", - подчеркнул он.

Впрочем, даже если войска южного и западного военных округов РФ вернутся в места постоянной дислокации, Путин в любой момент может опять направить их к украинской границе. Этот рычаг давления используется Кремлем не только чтобы пугать Киев, но и для подрыва украинской экономики - чтобы из-за катастрофических ожиданий капиталы убегали из Украины, гривня падала, а цена заимствований росла.

Повторим: этот рычаг уже сработал. Шольц привез Путину обещания от Зеленского. И это сейчас единственное, чего Путин добился (поскольку США и НАТО не поддались на шантаж и ответили на ультиматумы Кремля отказом). Поэтому Путин будет и дальше использовать этот инструмент давления.

Второй рычаг - угроза дипломатического удара. На столе у Путина лежат указы о признании "ДНР и ЛНР". Формальным основанием для их подписания является обращение Госдумы, принятое 15 февраля.

Объективно говоря, если Путин подпишет эти указы, то он ударит по своим собственным интересам, а не по интересам Украины. В самом деле, это будет означать разрыв Россией Минских договоренностей. Об этом, кстати, сказал Шольц в Москве: если предложение Госдумы станет реальностью, "это будет нарушением Минских договоренностей, это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой". Украина освободится от любых обязательств. А Путин лишится возможности повлиять посредством электората ОРДЛО на парламентские и президентские выборы в Украине.

Но в Кремле рассчитывают на то, что Банковая будет пытаться избежать этого варианта. На внешней арене Киев ни в коем случае не может говорить что-то, что можно было бы трактовать как отказ от территорий. Во внутренней политике это тоже неприемлемый вариант для Зеленского. Все его конкуренты будут говорить, что он или отдал, или продал Путину ОРДЛО. И даже ядерный электорат Зеленского будет глубоко деморализован.

Поэтому Путин не будет спешить с подписанием указов. Вместо этого Кремль будет шантажировать Банковую признанием "ДНР и ЛНР", чтобы добиться скорейшей реализации кремлевского сценария интеграции Украины с ОРДЛО.

Третий рычаг - это угрозы кибератак. 15 февраля были предприняты DDoS-атаки на сайты украинских банков и госструктур. "Приблизительно в 20.00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемо. Первоначальный вектор - Россия и Китай", - сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Время для этой атаки было выбрано совсем не случайно. Фактически это была демонстрация возможности нанести одновременно с военным ударом еще и киберудар.

Наконец, четвертый рычаг - это угроза внутренней дестабилизации. Для этого у Кремля есть целый ряд инструментов. Напомним, что полмесяца назад министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко рассказали о задержании лиц, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. Монастырский отметил, что организаторы хотели привлечь до 5 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. - "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями.

Инструментами дестабилизации могут быть и акции антивакцинаторов, и массовые мероприятия РПЦ в Украине. Также нельзя исключать угрозу терактов. К примеру, 15 февраля СБУ сообщила о задержании российского агента, которая собирала разведданные для совершения взрывов против подразделений СБУ на востоке Украины.

В ожидании нового обострения

Хотя 16 февраля Путин не реализовал угрозу нового вторжения, развязка еще не наступила, и по-прежнему возможны разные повороты сюжета. Планы Кремля по созданию казус белли тоже остаются возможными. При этом добавился еще один вероятный повод для военной эскалации: как только Зеленский начнет отказываться от своих обещаний, озвученных Шольцем, Путин тут же начнет обвинять Киев в вероломстве.

Но это вовсе не означает, что нам нужно паниковать. Скорее всего, Кремль всего лишь блефует, рассчитывая на наши страхи. Но на нашей стороне играет Вашингтон. Выступление Джо Байдена 15 февраля было достаточно мощным сигналом. Готовность США и их союзников ввести санкции против России уже сейчас бьет по российской экономике. А вооружение, поступающее из США и других стран НАТО, уже повышает нашу способность дать отпор врагу.

Что же касается Зеленского, то он боится не только Путина, но и массовых акций протеста против капитуляции. Поэтому он, скорее всего, ни на что не решится.

А значит, нужно готовиться к тому, что Путин пойдет на очередное обострение. Оно может произойти в любой момент: в ближайшие дни, или ближайшие недели, или ближайшие месяцы. Мы не можем избавиться от сумасшедшего соседа, но мы точно можем каждый день работать над тем, чтобы уменьшать нашу зависимость от него. А с ней и наши страхи тоже.