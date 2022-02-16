Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

 Владислав Гирман / Деловая столица

Потенциальное признание «ДНР» и «ЛНР» - это попытка Кремля сохранить лицо и вновь поднять ставки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц все же вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном включился в активную фазу дипломатии в снижении нынешнего напряжения на украинско-российской границе.

14 февраля глава немецкого правительства посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы дать украинцам сигнал относительно позиции Германии: Берлин на стороне Украины, и поэтому Шольц сперва прибыл в Киев, а затем уже - в Москву.

На пресс-конференции канцлер ритуально заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности и осудил российскую агрессию, а также в готовности наказать Кремль в случае новой интервенции.

Однако это вполне ожидаемые политико-дипломатические расшаркивания. Они важны, конечно. В особенности на фоне недовольства Украины и союзников невнятной позицией Берлина по российскому вопросу. И все же ключевые моменты визита и пресс-конференции - это проекты законов по статусу Донбасса и истерия Москвы из-за якобы расширения НАТО на Восток.

Момент первый. Олаф Шольц сказал: президент Зеленский заверил его в том, что Украина представит для обсуждения законы об особом статусе оккупированных Россией районов Донбасса и относительно местных выборов там.

Момент второй. Членство Украины в Альянсе, по словам Шольца, на данный момент неактуально и поэтому немного "странно", что российское правительство сделало это предметом политических дискуссий.

"Это вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал канцлер, подчеркнув также, что решение о присоединении к НАТО "не может быть предметом дискуссий, и речь не идет о каких-то сферах влияния, когда одно государство может приказать другому, где им быть или не быть".

Что это значит?

Во-первых, скандальное заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от вступления в Альянс ради деэскалации все же является последствием семантико-лингвистической ошибки дипломата. Не более того. Ни Киев, ни его партнеры не отказываются от евроатлантических перспектив Украины.

Во-вторых, что касается данного Шольцу обещания Зеленского относительно законопроектов по Донбассу, то очень даже вероятно, что обещание это так обещанием и останется. Учитывая, что "особый статус" из Минских договоренностей куда менее обстоятельный и прогрессивный, нежели модель местного самоуправления, сформировавшаяся в Украине за прошедшие годы благодаря децентрализации.

Суть обещания - создание элемента геополитической игры в непростых условиях (когда отдельные европейские страны не оставляют мыслей о решении проблемы за счет Украины, к примеру, имитацией "финляндизации").

Таким образом Киев, сохраняя приверженность "Минску", может выглядеть весьма и весьма пристойно в глазах ЕС, особенно в сравнении с Москвой; а значит, и рассчитывать на дальнейшую поддержку.

Шантаж Донбассом

С таким политическим багажом Олаф Шольц сегодня прибыл в Россию, руководство которой тоже, следует заметить, подготовилось к визиту высокопоставленного гостя из Германии.

И подготовилось сразу по нескольким направлениям.

В первую очередь - регистрацией в Госдуме двух законопроектов о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" (авторства КПРФ и "Единой России"), а затем и голосованием за них.

Голосование состоялось примерно в тот момент, когда Олаф Шольц возлагал венок на могилу неизвестного солдата в Александровском саду.

Проекты эти отличаются друг от друга. Первый, зарегистрированный коммунистами, предлагает ускоренную процедуру признания фейковых республик - без консультаций с МИДом и сразу на рассмотрение Путину.

Второй же, наоборот, предполагал консультации, а значит вся процедура была бы более продолжительной.

Госдума выбрала вариант карманной оппозиции - КПРФ. Следовательно режим Путина решил максимально повысить ставки как в ходе текущих переговоров с коллективным Западом на сегодняшний момент, так и аккурат к встрече с Олафом Шольцем.

Однако далеко не факт, что Путин подпишет этот законопроект, а не ветирует или же вернет на доработку. В любом случае, российское законодоталеьство позволяет АП тянуть время, как минимум, несколько месяцев. Сейчас все карты у российского автократа. И эта неопределенность его грядущего выбора - элемент давления на Шольца, ЕС и США.

Сохранить лицо. Хотя бы его часть

Предположим, Путин все же ставит свой автограф под законопроектом.

К чему это ведет?

Самое важное: Россия автоматически выходит из Минских договоренностей, которые сама же полностью заморозила.

То есть Кремль отказывается от плана насильно реинтегрировать в Украину оккупированные им территории на своих условиях и с сохранением своего влияния в этих регионах. Соответственно, бремя финансирования и восстановления ОРДЛО, которое он хотел взвалить на Украину, ложится уже на плечи РФ. И это дополнительный и болезненный удар по скудеющему бюджету, из которого и без того приходится изыскивать средства на дотирование оккупированного Крыма и удовлетворение аппетитов главы Чечни Рамзана Кадырова. При том, что вся эта игра в войнушку уже очень дорого обошлась российской экономике, бьющей рекорды инфляции.

К тому же в таком случае проходят времена "ихтамнетов", и Россия де-факто признает себя стороной конфликта. В особенности, если марионетки Кремля в оккупированных Донецке и Луганска отправят запрос на оказание помощи в "освобождении" от ВСУ территорий обеих областей (в соответствии с "конституциями Л/ДНР), и тот этот запрос удовлетворит.

При таком сценарии, предполагающем все же открытый военный конфликт с украинской армией, ущерб для Кремля в результате действий партнеров Украины будет колоссальным. Не говоря уже о численности потерь во время боестолкновений с ВСУ.

Кремль же прилагает максимум усилий, чтобы как раз избежать не столько открытой войны с украинцами, сколько последствий для себя от нового вторжения. Потеря "Минска" для него - меньшее из зол в текущих обстоятельствах, поскольку в таком случае Москва, пусть и станет объектом большего прессинга со стороны Запада, она все же сохранит в арсенале механизм давления в свою очередь на Запад и Украину через угрозу интервенции под предлогом защиты фейковых республик.

Гипотетическое признание ОРДЛО руководством РФ, которое большая часть мира сочтет никчемным, также позволяет ему сохранить лицо и скрыть от электората стремление выбраться из ловушки, сооруженной трансатлантическим сообществом для Путина и Ко. Российская властная вертикаль исключает возможность проявлений слабости ее верхушке.

На готовность Путина сбавить обороты и минимизировать ущерб указывают еще несколько событий. Во-первых, его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Во-вторых, заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о желании Путина продолжать переговоры с США и НАТО относительно гарантий безопасности.

Шойгу во время встречи с Путиным объявил о прекращении ряда военных учений, которые проходят в опасной близости к украинским границам.

Лавров же подчеркнул необходимость диалога с США и НАТО, поскольку возможности переговоров по гарантиям безопасности "далеко не исчерпаны".

После этого Песков собственно и возвестил о готовности его шефа к дальнейшим переговорам.

И, заметим, это после того, как Байден - единственный, с кем Путин желает обсуждать сферы влияния и дерибан мира - а следом и НАТО отмели все требования российского режима.

Такие высказывания Лаврова, Шойгу и Пескова - это, несомненно, унизительная для режима РФ просьба. Как бы в Москве ни пытались по-прежнему выглядеть бравурно и грозно. Можно называть это, как японская императорская армия, "ретроградным маневром", можно "наступлением назад", но российское руководство чисто по-пацански не может показать, что вынуждено менять тактику.

Однако, как ни назови такой откат от острой конфронтации, это на данный момент единственный способ избежать масштабного удара партнеров Киева по экономике России, согласившись вынужденно на менее серьезные санкции в ответ на потенциальное признание "ЛДНР". Между тем, само такое признание позволит Киеву требовать от западных партнеров "отвязки" санкций от Минского процесса.

Наскок не сработал

Это следствие отсутствия долгосрочного планирования в Кремле, который больше полагается на рефлексию в рамках общей внешнеполитической парадигмы.

Как и в случае, к примеру, с газовым шантажом Европы. Москве удалось взвинтить цены на газ и нанести ущерб европейским экономикам, но в итоге доля "Газпрома" на европейском рынке снизилась с 40% до 14%, поскольку нишу поспешили занять США, Катар и другие поставщики газа.

Своими действиями Москва для энергонезависимости Европы сделала больше, чем все заявления и действия органов власти ЕС. Да еще и подсобила Украине в этом вопросе, подтолкнув Европу к ускорению процесса интеграции украинского рынка в ENTSO-E (европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии) и к увеличению помощи Киеву в "озеленении" энергосектора.

Угроза новой интервенции же, продуцируемая Россией с начала прошлого года, - из разряда аналогичных мер, основанных на краткосрочном планировании.

На эту угрозу Запад, в первую очередь, США ответили невероятным медийным и политическим давлением. По сути партнерам Украины удалось, не прибегая к конкретным жестким действиям, вынудить Кремль всерьез задуматься о деэскалации. Как в истории с ирландскими моряками - только в куда большем масштабе, против Москвы применили эффективный и продуманный инструмент гибридной войны.
 

ПО РУБРИКАМ

15.02 Существенное смягчение информационной повестки привело к резкому увеличению предложения валюты на межбанке

15.02 Еврооблигации Украины во вторник подорожали на 2,7-3,7%

15.02 Минфин повысил на 10 б.п. ставку 5-мес. ОВГЗ, но продажи вновь резко упали

15.02 Депозитные ставки для физлиц 15.02.22

15.02 НБУ планирует увеличить все существующие лимиты на валютном рынке

15.02 Евро дорожает к доллару 15 февраля на данных по ВВП еврозоны

15.02 Справочный курс гривны 15 февраля повышен на 25,49 коп до 28,2916 грн/$1

15.02 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.02.22

15.02 Фондовые биржи АТР 15 февраля закрылись в основном в минусе

15.02 НБУ в понедельник продал на межбанке $377 млн

15.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.02.22

15.02 Остаток средств на корсчетах банков 15.02.22

15.02 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.02.2022

15.02 Золото дорожает 15 февраля на ослаблении доллара

15.02 На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов

• дальше…

15.02 Самолеты МАУ укрылись в Испании от возможной войны

15.02 Минфин повысил на 10 б.п. ставку 5-мес. ОВГЗ, но продажи вновь резко упали

15.02 Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

15.02 Рада приняла закон о зачислении акциза с продажи табака в бюджеты громад

15.02 Рада приняла закон о системах хранения энергии

15.02 Украинский кризис не влияет на бизнес BP в России - Бернард Луни

15.02 Крупные сети 15 февраля подняли цены на топливо

15.02 Цены на нефть 15 февраля падают на 3% на ослаблении геополитической напряженности

15.02 Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций и создала Государственный фонд внутренних водных путей

15.02 Предельная цена бензина в Украине на середину февраля увеличена на 0,91 грн/литр, ДТ – на 0,77 грн/литр

• дальше…

15.02 Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу ОБСЕ

15.02 Путин: при голосовании в Госдуме по вопросу о признании ДНР-ЛНР депутаты ориентировались на общественное мнение

15.02 Британия открывает офис во Львове для предоставления консульских услуг

15.02 Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

15.02 НАТО пока не видит отвода войск РФ от границ Украины

15.02 НАТО еще не получила российский ответ по теме гарантий безопасности - Столтенберг

15.02 НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективе членства Украины в организации – Столтенберг

15.02 Украинский кризис не влияет на бизнес BP в России - Бернард Луни

15.02 Кремлевский театр: На что Путин, Лавров и Шойгу намекнули Украине и миру

15.02 Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО

15.02 Финляндия не собирается оказывать военную помощь Украине

15.02 Госдума проголосовала за немедленное направление президенту РФ обращения о признании «ДНР» и «ЛНР»

15.02 Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли

15.02 Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

15.02 Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины - СМИ

• дальше…

15.02 Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс

14.02 На трассе Киев-Борисполь заработала первая в Украине «умная» система управления трафиком

14.02 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

11.02 Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

10.02 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

• дальше…

15.02 Сайты Минобороны и ВСУ, а также Приватбанк и Ощадбанк подвергаются DDОS-атаке – Центр информационной безопасности

15.02 Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук

15.02 Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу ОБСЕ

15.02 Путин: при голосовании в Госдуме по вопросу о признании ДНР-ЛНР депутаты ориентировались на общественное мнение

15.02 Британия открывает офис во Львове для предоставления консульских услуг

15.02 Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки

15.02 НАТО пока не видит отвода войск РФ от границ Украины

15.02 НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективе членства Украины в организации – Столтенберг

15.02 Кремлевский театр: На что Путин, Лавров и Шойгу намекнули Украине и миру

15.02 Госдума проголосовала за немедленное направление президенту РФ обращения о признании «ДНР» и «ЛНР»

15.02 Что ждет Мураева после закрытия канала «НАШ» — интервью с Виталием Куликом

15.02 Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень

15.02 Javelin, Bayraktar и GROM: кто и какое оружие поставляет сейчас Украине

15.02 Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины - СМИ

15.02 Канада поставит Украине оружие - премьер-министр страны

• дальше…

15.02 Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO

15.02 Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет

15.02 Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли

15.02 Ключом к сверхпроводимости при комнатной температуре может стать свет

15.02 На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов

14.02 Alfa Romeo представила кроссовер Tonale

14.02 В американском рейтинге надежности автомобилей сменился лидер

14.02 Новый гибкий суперконденсатор может увеличить срок службы носимых устройств

14.02 Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности

14.02 Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату

14.02 Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн

14.02 Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla

14.02 Европейцы для отопления и кондиционеров используют всё больше энергии из возобновляемых источников

14.02 Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году

14.02 Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно