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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три провала Путина. Что уже выиграла Украина

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Запад увидел, что даже если Банковая пойдет на какие-то уступки Кремлю, это вызовет достаточно мощный протест в обществе, и потому эти договоренности все равно не пройдут через Верховную Раду.

Наше противостояние с Россией приближается к кульминации. Еще не известно, какой будет развязка. Но уже можно сказать, чего мы сумели избежать - и чего добились.

Не разменная и не монета

Прежде всего нужно отметить наш главный успех на дипломатическом фронте: вопреки планам Путина мы не стали разменной монетой в торгах между Россией и Западом. Мы продемонстрировали готовность защищаться и сопротивляться - и именно поэтому Вашингтон ответил Кремлю отказом на его ультиматум.

Напомним, что почти два месяца назад, 17 декабря, Россия в ультимативной форме потребовала от США и НАТО заключить с ней договоры о гарантиях безопасности. И там были пункты, напрямую касающиеся Украины: неприем Украины в НАТО, неиспользование территории и инфраструктуры Украины для военной деятельности стран НАТО, отказ США от военного сотрудничества с Украиной и т.п.

Путин хотел обо всем этом договориться с США и другими странами НАТО за спиной Украины. Дескать, главные игроки должны найти взаимоприемлемый компромисс, а после этого Киев должен смиренно выполнить все, что ему скажут большие дяди.

Путин пугал США и НАТО: если вы не согласитесь, я начну большую войну против Украины, вы получите волну беженцев и т.п. К слову, беженцы - это его любимая страшилка, и он многократно ее реализовывал. Последний пример - фейковый миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Сейчас можно констатировать, что Путин получил противоположное тому, чего он хотел. Украина и страны НАТО будут за его спиной договариваться о взаимных обязательствах. А его просто поставят в известность постфактум.

План Путина провалился именно из-за нас. Западу, конечно, было бы легче, проще, спокойнее договориться с Россией, если бы он был уверен, что мы послушаемся. Более того, Кремль убеждал западные столицы, что Банковая готова выполнить все условия, лишь бы избежать военной эскалации.

Но от нашего общества Запад увидел сигналы о том, что даже если Банковая пойдет на какие-то уступки Кремлю, это вызовет достаточно мощный протест, и потому эти договоренности все равно не пройдут через Верховную Раду. Стоит учесть также, что американские военные напрямую сотрудничают с нашими военными. И по этому каналу Вашингтон получил четкую информацию о том, что если Россия пойдет на эскалацию, то мы намерены дать максимальный отпор.

Короче, в Вашингтоне увидели, что соглашательство с Путиным может привести не к снижению, а наоборот, повышению вероятности большой войны. Банковая под давлением Путина соглашается на какие-то уступки, а затем под давлением улицы отказывается, Путин воспринимает это как прекрасный повод для вторжения - и в результате все равно получается большая война и волна беженцев.

Взвесив все за и против, Вашингтон решил, что если уже мы намерены драться в любом случае, то лучше помочь нам и повысить цену для Путина.

Деморализация агрессора

Второй наш успех и провал Путина - за последние недели мы получили и еще получим от стран НАТО очень много вооружений. В частности, от США - на $200 млн. А если Путин все-таки решится на новое вторжение, то мы можем рассчитывать на еще более масштабные поставки.

Причем все это оружие, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin из США и NLAW из Великобритании, зенитно-ракетные комплексы Stinger из Литвы и пр., мы получаем бесплатно. Именно в качестве помощи.

Это оружие не только повышает нашу боеготовность, но и деморализует вражеские войска. Нужно подчеркнуть: сейчас паника не у нас, а у них.

Кстати, обещание адских санкций тоже оказалось неплохим оружием. Сами санкции еще не введены и даже публично не анонсированы, но эффект от них уже есть. Бегство капиталов (любых - хоть западных, хоть российских) из России заметно ускорилось. По данным центробанка РФ, чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2022 г. вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд.

Симпатии зрителей

Третий провал Путина и наш успех - в войне за симпатии западного общественного мнения. В одиночку мы, конечно, не смогли бы победить Россию в глобальной информационной войне. Но у нас есть добрые союзники типа Вашингтона, которые ежедневно вбрасывают в мировые медиа последние разведданные об агрессивных планах Путина. А Путин ничего этому противопоставить не может. Точнее, кремлевская пропаганда пытается вещать об агрессивных планах Киева, и это радостно съедают жители России, но на Западе столь откровенная и явная ложь вызывает обратный эффект.

В результате мы получили симпатии западных обывателей, а Россия - антипатии. На первый взгляд, это всего лишь лирика, которая ничем не поможет в войне. Но для нас прямо сейчас критически важно общественное мнение в тех странах, которые поставляют нам оружие. Ибо если бы это мнение было настроено против нас и за Россию, то никаких поставок вооружений мы бы не увидели.

Кроме того, эти симпатии важны для нашего вступления в НАТО. Довольно показательны, например, результаты опроса, проведенного Европейским советом по международной политике (ECFR) в семи странах: Германии, Италии, Польше, Румынии, Финляндии, Франции, Швеции. Список стран достаточно представительный, чтобы говорить о настроениях во всем Евросоюзе. Так вот, на вопрос "Кто должен защищать Украину, если Россия нападет?" были получены такие ответы (респонденты могли выбрать несколько вариантов): 62% - НАТО, 60% - ЕС, 54% - США, 49% - Германия, 47% - Дания, 44% - Великобритания.

Еще один вопрос: "Должна ли моя страна защищать Украину?" И мы получили весьма неплохие цифры, если учесть, что ни одна их этих стран не является нашим военным союзником и мы вообще не член НАТО. В Польше ответили "да" 65% респондентов, в Швеции и Франции - по 43%, в Италии - 41%, в Румынии - 40%, в Германии - 37%, в Финляндии (которая, очевидно, боится помогать нам, поскольку граничит с Россией и не является членом НАТО, а значит, сама может стать жертвой российской агрессии) - 21%.

Вообще же Путин очень сильно привлек к Украине внимание в западных странах. И он сам своими действиями развеял миф о "гражданской войне" в Украине.

Заодно нивелировался стереотип, согласно которому Украина ассоциируется прежде всего с коррупцией. Уже нет. Украина сейчас ассоциируется прежде всего с тем, что она отвергла домогательства Путина и теперь вокруг нее вращается вся геополитика.

 

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