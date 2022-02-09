«Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина

Юрий Вишневский / Деловая столица

Путин сам отождествил себя с насильником, но Зеленский побоялся воспользоваться этим признанием.

Итак, чего ждать после визитов в Москву и Киев президента Франции Эмманюэля Макрона? Сами по себе эти визиты никаких проблем не решили, да и не могли решить. Макрон всего лишь привез Владимиру Зеленскому ультиматум Владимира Путина. Ответ должен отвезти в начале следующей недели из Киева в Москву канцлер Германии Олаф Шольц.

Поэтому на пресс-конференции по итогам переговоров Макрон и Зеленский не могли сказать ничего окончательного и определенного. И самое главное в их словах - это даже не их содержание, а их настрой.

Макрон и Путин настроены быстро все решить

В Москве после продолжительной встречи с Путиным Макрон рассказал журналистам, что "ближайшие дни будут решающими". И пояснил, каких решений ждет. "Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата для того, чтобы полностью выполнить Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе", - сказал он.

Напомним, "Минск-1" был подписан 5 сентября 2014 г., меморандум о его выполнении - 19 сентября 2014 г., "Минск-2" - 12 февраля 2015 г. И вот сейчас то, что не было выполнено в течение семи лет, должно быть наконец выполнено - если верить Макрону.

В Киеве в присутствии Зеленского Макрон подтвердил журналистам, что надеется на быстрый прогресс. 10 февраля в Берлине должны встретиться советники лидеров стран Нормандского формата, а вскоре после этого должен состояться саммит Нормандской четверки на высшем уровне.

Конечно, у Макрона есть личные основания желать быстрого решения: 10 апреля во Франции первый тур президентских выборов. Но более важно то, что такой же настрой, судя по всему, есть у Путина.

Серьезность ожиданий он подтвердил своим излюбленным способом - нагнетанием военной угрозы. Как сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ из состава Северного и Балтийского флотов ("Георгий Победоносец", "Королев", "Калининград", "Минск", "Оленегорский горняк" и "Петр Моргунов") пополнили запас топлива и продовольствия в порту Тартуса (Сирия) и приступили к проходу через проливы Дарданеллы и Босфор в направлении Черного моря. "Напомню, что в апреле 2021-го схожая группировка больших десантных кораблей ВМФ России уже присутствовала в Черном море, увеличив десантный потенциал российских оккупантов до 4,5 тыс. человек единовременной высадки, - отмечает Коваленко. - Вот только отличие апреля 2021-го от февраля 2022-го в том, что на тот момент у границ с Украиной не было сосредоточено более 130 тыс. российских войск".

И Макрон, говоря о быстром решении, не упоминал о каких-либо уступках с российской стороны. Все уступки, судя по всему, должна будет сделать Украина. Точнее, одну важную уступку Банковая уже сделала по требованию Кремля. Об этом рассказал Макрон журналистам в Москве. "Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках (Нормандского) формата, в том числе обязательства отозвать закон, не соответствующий Минским соглашениям. И этот закон по инициативе Зеленского был отозван", - заявил Макрон.

Речь идет о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", который был отозван Кабмином 24 января перед встречей советников лидеров стран Нормандского формата в Париже. Тогда со стороны Зе-команды прозвучали три официальные версии причин отзыва законопроекта, но ни одна не была правдивой. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак (именно он принимает участие во встречах в Нормандском формате на уровне советников) в программе "Свобода слова" на ICTV заверил, что никаких предварительных условий проведения встречи советников в Париже 26 января не было. Он назвал фейковой информацию, которая появилась в СМИ, что "якобы Украина была вынуждена принять какие-то требования кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода". Ну что ж, теперь эту якобы "фейковую" информацию, опровергаемую Ермаком, публично подтвердил президент Франции.

Тут нужно отметить еще один важный момент. Хотя Макрон настроен все решить быстро, но он не выкручивает Зеленскому руки. Шантажом Киева занимается только Путин.

Если же говорить о позиции Вашингтона, то она фактически заключается в том, что Киев не обязан делать никаких шагов навстречу Москве - наоборот, это Москва должна продемонстрировать готовность выполнить Минские договоренности. 7 февраля это четко сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

"В Минске не прописаны некоторые вопросы последовательности шагов, которые необходимо предпринять сторонам. Украина подошла к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое... Общая картина Минска с 2014 года такова, что Украина стремилась продвинуться вперед по большинству своих требований и обязательств, а Россия - нет. Так что, если Россия серьезно настроена на реализацию Минских соглашений, я думаю, она найдет сильного партнера в Украине, а Франция и Германия помогут реализовать эти усилия. Должна состояться еще одна встреча - в Нормандском формате в ближайшие пару недель. Я надеюсь, что Россия продемонстрирует серьезность намерений", - сказал Блинкен. Как видим, Вашингтон ждет уступок именно от Москвы, а не от Киева.

Зеленский настроен терпеть

Путин, как известно, человек с разлагающейся психикой. Все помнят, как в октябре 2014-го на пресс-конференции в Милане он поведал журналистам: "У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой".

Четверть века назад некую популярность имела группа "Красная плесень", злоупотреблявшая ненормативной лексикой. Судя по всему, Путин до сих пор наизусть помнит ее шедевры. В частности, песню "Спит красавица в гробу" с припевом:

Спит красавица в гробу

Я подкрался и е#у

Нравится не нравится

Спи моя красавица!

Разложение психики Путина дошло до той стадии, что он на совместной пресс-конференции с Макроном 7 февраля сделал издевательское заявление о Зеленском: "В Киеве то говорят, что будут соблюдать (Минские соглашения), то говорят, что это разрушит их страну, и президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится".

Вообще-то Путин этим выпадом в адрес Зеленского себя подставил. Ведь он публично выставил себя абьюзером, насильником. А это то, что крайне негативно воспринимается общественным мнением в европейских странах.

"Иностранцы, с которыми работаю, сегодня с утра спросили, что имел в виду Путин, когда сказал "нравится - не нравится терпи моя красавица". Я даже в ступоре упал на несколько секунд, - рассказывает журналист Стас Козлюк. - Это фраза об изнасиловании спящей красавицы. Они все еще в шоке от того, что Путин использует такие цитаты и фразы в официальных коммуникациях. Теперь иностранцы сидят и пытаются объяснить контекст этой фразы своей редакции. И какой стороной она к Минским соглашениям".

Зеленский получил прекрасную возможность опозорить Путина перед европейскими медиа и вызвать у французов, немцев и других европейцев волну антипатий к хозяину Кремля. Нужно было только не побояться напомнить европейским медиа о том, что Россия - это серийный насильник по отношению и к Украине, и к другим европейским странам.

Кстати, буквально месяц назад об этом напомнил евродепутат, экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. Когда глава МИД РФ Сергей Лавров назвал НАТО проектом по освоению земель, ставших бесхозными после исчезновения Варшавского договора и СССР, Сикорский ответил: "Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее, серийным насильником... А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам".

Зеленский на пресс-конференции с Макроном мог бы напомнить западным журналистам о многочисленных случаях насилия со стороны российских оккупантов по отношению к жителям оккупированных территорий. Путин сам отождествил себя с насильником, и нужно было по максимуму воспользоваться этим признанием.

Увы, но Зеленский струсил. И когда на пресс-конференции журналист УНИАН попросил его прокомментировать издевательское высказывание Путина, Зеленский заявил, что он согласен с Путиным. "Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил он. По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость". "Наше терпение влияет на провокации, когда мы на них не отвечаем, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - добавил он.

Тут можно было бы сказать, что если Зеленский боится сказать что-то резкое в адрес Путина, то результаты переговоров будут, наверное, печальными. Но не будем спешить с выводами. Послушаем, что скажет Ермак после встречи советников в Берлине 10 февраля.