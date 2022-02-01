Россия заявляет об отводе войск: Можно ли Украине перевести дыхание

Руслан Рудомский / Depo.ua

Россия заявляет о начале отвода своих войск от границы с Украиной, однако ни Запад, ни украинские власти не спешат верить Москве на слово и ждут доказательств настоящей деэскалации.

Топ-темой выходных и начала новой недели стала информация о якобы отводе российских войск от украинской границы в места постоянной дислокации. Вернее, несколько заявлений.

Сначала в субботу утром, 29 января, в пресс-службе минобороны Российской Федерации заявили, что войска и авиация Западного военного округа России завершили плановую проверку боевой готовности и возвращаются в места базирования.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

По его словам, в пункты постоянной дислокации возвращаются авиация, подразделения бригад связи, отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Однако к вечеру того же дня председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о самой большой концентрации российских войск со времен холодной войны и ни слова не обмолвился об их отводе. А, как известно, американская разведывательная авиация круглосуточно мониторит ситуацию вдоль украинско-российской границы.

Что интересно, ни в субботу, ни в воскресенье украинские власти никоим образом не отреагировали на эту информацию минобороны РФ. В то же время Depo.ua взял комментарий военного эксперта Михаила Жирохова.

"Воспринимать всерьез заявления российского министерства обороны я бы не торопился. Пока не будет подтверждения этой информации от независимых источников, говорить о какой-то деэскалации рано", - отметил он.

В то же время россияне продолжили гнуть свою информационную линию. В понедельник утром, 31 января, пресс-служба Южного военного округа России распространила информацию о завершении плановых учений в Черном море и возвращении более 20 боевых кораблей в пункты постоянного базирования в оккупированном Крыму и Новороссийске.

На этот раз ответ официального Киева все же последовал. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел брифинг, во время которого буквально повторил тезис, озвученный нашим экспертом: об отводе российских войск необходимо иметь более подробную информацию.

"С одной стороны, любое объявление России об отводе войск является положительным сигналом. С другой стороны, пока неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации", - заявил Кулеба.

Он отметил, что недоверие к Российской Федерации сохраняется, поэтому важно убедиться, что сегодня происходит именно то, о чем говорит страна-агрессор.

Также стоит отметить, что на заявления российского минобороны о якобы отводе войск положительно отреагировал банковский сектор - в понедельник Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 28,45 гривны за доллар, что на 33 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день (в пятницу) до информации об отводе.

Но есть еще один немаловажный момент. В обоих российских заявлениях речь идет о частичном отводе войск, размещенных вдоль непосредственно российско-украинской границы. При этом из других направлений, а именно из Беларуси и с оккупированного Донбасса, поступает совсем другая информация.

Так, в течение выходных украинской стороной СЦКК было обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц новой военной техники вооруженных формирований РФ.

А 31 января о признаках наращивания военного присутствия России на территории Беларуси сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, в ведомстве видят признаки переброски Россией войск в Беларусь под прикрытием военных учений.

"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси", - подчеркнул польский министр.

Эту же информацию вечером 31 января во время заседания Совбеза ООН подтвердила и постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Россия направила в Беларусь спецподразделения и баллистические ракеты, что вызывает серьезную обеспокоенность западного мира.

"Ситуация в Европе достигла опасной точки, и ставки для Украины и каждой страны-члена ООН стали очень высокими. Действия России наносят удар в сердце устава организации. Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта в Украине", - подчеркнула она.

Сами же россияне в унисон с белорусами уверяют, что в Беларусь стягивается только вооружение оборонного характера для участия в российско-белорусских военных учениях, которые должны пройти с 10 по 20 февраля 2022 года. В министерстве обороны Беларуси даже заявили, что российские войска и вооружение покинут территорию страны после окончания этих учений.

Так что можно сделать несколько обобщений:

1. Россия утверждает, что начала отвод своих войск на участках вдоль непосредственно границы с Украиной, однако никаких независимых подтверждений этих слов пока нет. При том что Украина получает разведывательные данные от союзников из НАТО, которые в последние недели круглосуточно мониторят ситуацию на украинско-российской границе с помощью лучших средств разведки - стратегических беспилотников RQ-4A Global Hawk и разведочных самолетов RC-135W Rivet Joint, E-8 JSTARS, P-3 Orion или ЕР-3Е Aries. Благодаря мощности их сенсоров даже стокилометровая удаленность от границы позволяет "просветить" позиции армии РФ на достаточную глубину. Однако никакой информации об отводе российских войск от них пока нет;

2. Россия продолжает наращивание своего военного контингента на территории Беларуси, прикрываясь грядущими военными учениями. Об этом утверждают представители Польши и США, и сами Россия с Беларусью не слишком отрицают эту информацию;

3. одновременно с угрозами поставлять на оккупированную территорию Донбасса оружие официально Россия продолжает делать это неофициально. Новые российские танки и другую бронетехнику регулярно фиксируют украинские разведчики и наблюдатели.

Все это наталкивает на выводы, что до деэскалации еще далеко. Ведь есть подтвержденные данные о наращивании российских войск на оккупированной территории Донбасса и в Беларуси, и в то же время нет подтверждений отвода этих же войск от российско-украинской границы.

Кроме того, Россия стянула к границам такую армию (130 тысяч, по последним данным Минобороны Украины), что даже отвод нескольких тысяч не повлияет на общую картину и выглядит больше замыливанием глаз.