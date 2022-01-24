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Вежливый отказ. Почему Путин не хочет признавать квазиреспублики ОРДЛО
09:18 24.01.2022 |
Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.
Всю прошлую неделю российские пропагандистские ресурсы и их филиалы на территории оккупированной Россией части украинских Донетчины и Луганщины буквально лихорадило от фактов интенсивных поставок разнообразного летального вооружения странами НАТО для нужд украинской армии. Действительно, объемы фактически открывшегося полномасштабного канала оружейного ленд-лиза коллективного Запада не только восхитили украинцев, но и, мягко говоря, обескуражили подразделения российских оккупантов по ту линию донбасского фронта. А некоторых ихтамнетов даже ввели в полнейшее смятение и ступор.
Вал сообщений об этом продолжался несколько дней. А все началось 17 января с короткого заявления в британском парламенте министра обороны Бена Уоллеса: "Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем вооружения". Оказалось, что под такими системами, которые уже прибывают в нашу страну британскими военно-транспортными самолетами, подразумевалось противотанковое оружие следующего поколения NLAW, которое может уничтожить танк на расстоянии 800 м и пробить броню толщиной более 500 мм.
Дальше - больше. В ответ на агрессивные действия России Латвия и Литва решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger, а Эстония - противотанковые ракеты Javelin, получив перед этим соответствующее разрешение правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства. Плюс Чехия заявила о планах поставок для нужд ВСУ боеприпасов калибра 152 мм для тяжелой артиллерии. Наконец, в ночь на 22 января в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия американской оборонной помощи в рамках пакета безопасности на общую сумму в $200 млн, одобренного президентом США Джо Байденом для украинской армии в декабре прошлого года. И скоро прилетят из-за океана в качестве помощи ВВС Украины от Вашингтона боевые вертолеты Ми-17 - по иронии судьбы, они были ранее произведены Россией для ВВС Афганистана.
Одним словом, ответ на многомесячное путинское бряцание оружием вблизи украинских границ оказался вполне адекватным. Причем и в буквальном, и в переносном смысле слова - как с точки зрения насыщения нашей армии критически важными образцами новейшей военной техники, так и в сугубо информационно-наступательном плане в отношении врага. А генштабу ВС РФ, если там вправду готовят широкое наступление на Украину, придется как минимум серьезно корректировать свои расчеты.
Дипломатический капкан для России
Тем временем российские дипломаты в нынешних безуспешных переговорах с коллективным Западом об ультимативных "гарантиях безопасности" уже и так с каждым днем все больше пятятся назад, пытаясь за своим очередным фиаско хоть как-то сохранить лицо. Что, в частности, подтвердила 21 января достаточно непродолжительная беседа главы российского МИД Лаврова в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который для сверки часов предварительно заехал 19 января с визитом в Киев, а 20 января - в Берлин.
"Я консультировался с союзниками и партнерами, мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию", - четко расставил на женевских переговорах все точки над "і" глава американского Госдепа. На что Лавров сподобился отреагировать таким пассажем: "Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу". Превратив тем самым этот диалог фактически в разговор глухого с немым.
Впрочем, изначально было понятно, что игра Путина и его дипломатической обслуги в повышение ставок под названием "Карибский кризис 2.0" вряд ли станет успешной. В итоге вообще оказалось, что все надежды Кремля на сдачу Вашингтоном и Брюсселем Киева как "компромисса", спасительного от полномасштабной войны на континенте, завели Москву даже не в тупик, а в настоящий дипломатический капкан.
В признании отказать
После встречи в Женеве с Блинкеном Лавров откровенно разочаровал тех россиян и жителей ОРДЛО, кто спит и видит грядущее признание Путиным "независимости" квазиреспублик на территории оккупированных Россией районов украинского Донбасса. Кстати, законопроект об этом 19 января официально и с помпой зарегистрировали в Госдуме РФ российские коммунисты. А вот глава МИД РФ в очень витиеватой форме де-факто послал КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию" (эти думские фракции уже бурно пообещали голосовать за обращение к Путину "о необходимости признания ДНР и ЛНР") и все ОРДЛО вместе с ними куда подальше. Однако в вежливой форме, почти как "вежливый зеленый человечек".
"Относительно Донбасса. Референдум, состоявшийся в Донецкой и Луганской областях, серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились минские договоренности. И нас просили лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под ними. То есть, по сути, они пошли навстречу нормандской четверке и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут "от А до Я" выполнены минские договоренности. Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий", - сказал, не моргнув глазом, Лавров.
А перед этим в тот же день в такой же хитромудрой форме отчеканил позицию Путина его рупор Песков: "Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе, и это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности".
И сразу всем стало понятно, что Кремль не хочет признавать свои же квазиреспублики в ОРДЛО хотя бы по одной простой причине. Ведь такое решение стало бы односторонним выходом России как из нормандского, так и из минского форматов. А это, в свою очередь, уничтожило бы в один момент всю многолетнюю риторику Москвы о ее якобы полной приверженности "Нормандии" и "Минску". К такому дипломатическому самострелу Путин явно не готов.
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