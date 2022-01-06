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Котировки на межбанке 5 января взорвались ростом – вмешался НБУ
22:53 05.01.2022 |
Регулятору пришлось сегодня трижды выходить на рынок с продажей валюты и давать по рукам спекулянтам, которые играют на повышение межбанковских котировок.
Официальный курс доллара на четверг, 6 января, установлен Нацбанком на уровне 27,45 грн/$, что на 16 копеек выше показателей предыдущего торгового дня.
Евро же подорожал сразу на 27 копеек, до 31,04 грн/€.
Курс на межбанке
Сегодня, 5 января, межбанковские торги стартовали с отметок 27,42-27,44 - на три копейки выше уровня вчерашнего закрытия. К 11:00 курс продолжил расти и установился на отметках 27,445-27,465 грн/$.
Спрос на валюту сегодня заметно превышал предложение. В районе 12:00 на рынке появился НБУ с продажей валюты по курсу 27,45 грн, чтобы сгладить резкое удорожание доллара. Это сработало, рост курса остановился. При этом спрос продолжал превалировать над предложением.
Следом регулятор вышел на рынок снова - в этот раз он продавал доллар уже по 27,47 грн. Это помогло несколько сдержать дальнейший рост валютных котировок.
Ближе к окончанию торгов Нацбанк появился на межбанке в третий раз - с продажей валюты по 27,49 грн/$. Эта - уже последняя на сегодня - интервенция была направлена больше на спекулянтов, играющих на повышение курса.
Закрывались сегодняшние торги на отметках 27,45-27,47 грн/$.
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