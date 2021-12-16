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Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
18:36 16.12.2021 |
Киев на пути к евроинтеграции сменил тактику - сосредоточился на выстраивании региональных союзов.
15 декабря в Брюсселе состоялся шестой саммит Восточного партнерства. Он стал вполне успешной попыткой перезагрузить этот формат сотрудничества между ЕС с одной стороны, и Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью (не участвовала по понятным причинам) - с другой.
К положительным результатам саммита можно отнести решение Брюсселя инвестировать 2 млрд евро в страны Восточного партнерства до 2027 г. Эти средства направят на борьбу с коррупцией, развитие малого и среднего бизнеса, поддержку независимых СМИ и НКО.
Да и в целом для Украины и других участников ВП саммит был весьма насыщенным и продуктивным. Ведь на его полях ко всему прочему было формализовано создание формата "Ассоциированного трио" в составе Украины, Грузии и Молдовы.
В совместном заявлении "Трио" использовало в качестве аргументов в пользу своих призывов ссылку на статью 49 Договора о ЕС, согласно которой любой, кто разделяет ценности Евросоюза, имеет право подавать заявку на вступление; а также тот факт, что дестабилизация Россией стран ВП - это прямая угроза безопасности всей Европы.
Эти доводы служат основанием для обращения Киева, Тбилиси и Кишинева к ЕС с призывами углубить экономическую, энергетическую и оборонную интеграцию и самое важное - признать европейскую перспективу трех стран.
В то же время, Европейский Союз выше головы не прыгнул. В коммюнике, обнародованном по итогам саммита на сайте Совета ЕС, нет прямой поддержки европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы.
Вместо этого ЕС обтекаемо поддержал "европейские стремления и европейский выбор" партнеров, а также право выбирать "уровень амбиций и целей, к которым они стремятся в своих отношениях с Европейским Союзом".
При этом страны-члены поддержали создание формата "Ассоциированного трио", пусть не и обозначив конкретные области сотрудничества и координации.
Впрочем, позиция ЕС, стремящегося всегда сохранить баланс во всем и предельно осторожничающего, была прогнозируемой.
Зрады нет. Евросоюз и вчера на саммите, и в целом в последние месяцы на фоне эскалации со стороны России, демонстрирует полную поддержку Украине, но пока ЕС - эта многонациональная структура - не готов видеть в своих рядах еще трех новых членов - Украину, Грузию и Молдову. И, откровенно говоря, чудо, что Париж разблокировал евроинтеграционный процесс Албании и Северной Македонии.
Главный же вывод состоит в том, что осторожность ЕС в столь щекотливых вопросах была учтена Киевом, Тбилиси и Кишиневом. Создание "Ассоциированного трио", де-факто политического союза, - это шаг в верном направлении. В направлении дальнейшей интеграции в европейское пространство и укрепления обороноспособности в пику России.
Как, к слову, и очевидное намерение Киева создать еще одно "Трио", еще один союз - но уже скорее оборонный. Оборонное сотрудничество Киева с Баку и Анкарой развивается весьма интенсивно, поэтому было логичным шагом закрепить его на более высоком уровне. Это может произойти уже в следующем году, учитывая, что Владимир Зеленский пригласил азербайджанского и турецкого коллег в Киев на саммит.
Медленно, но верно
В последние годы неоднократно озвучивалось, в том числе Польшей или Литвой, мнение, что Восточное партнерство несколько устарело и не соответствует нынешним реалиям, поэтому для движения вперед, для развития сотрудничества с соседями ЕС оно нуждается в адаптации и модернизации.
Создание "Ассоциированного трио" как раз и может этому посодействовать, поскольку по своей сути является попыткой создать своеобразную межгосударственную надстройку Восточного партнерства.
Киев, Тбилиси и Кишинев, как советовали, порой в виде намеков, многие аналитики и политики, в том числе по ту сторону Атлантики, сменили тактику и прекратили зацикливаться на непосредственно евроинтеграции, обратившись к модели создания таких вот "надстроек" и "трамплинов" к членству ЕС.
В частности, Украина, продвигаясь к евроинтеграции, действует сейчас точечно - собирает письменные подтверждения поддержки отдельными странами членами ее европейских перспектив. На сегодня вступление Украины в ЕС в будущем в рамках двухсторонних соглашений поддержала уже четверть стран-членов. Вчера к ним присоединилась и Словения, от имени которой соответствующий документ подписал премьер Янез Янша.
Вместе с тем, украинский МИД также, следует признать, качественно подошел к выбору встреч с европейскими лидерами.
Так, на полях саммита состоялись переговоры Зеленского и с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, и с его преемником - премьером Бельгии Александром де Кроо, с которыми украинский президент обсуждал поддержку Украины, в том числе в связи с угрозой новой агрессии со стороны России.
Благоприятный момент
Украинская сторона также "прокачала" темы "Северного потока-2" и газового шантажа Европы Россией.
В частности, Зеленский пообщался с новым канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который накануне призывал Берлин разблокировать сертификацию российского газопровода. Понятное дело, что таким образом австрийское руководство в очередной раз подыграло России. Однако именно по этой причине с Нехаммером следовало поговорить. Как и с главой испанского правительства Педро Санчесом, одним из тех европейских лидеров, которые очень резко реагировали на турбулентность на газовом рынке ЕС по вине России, призывая к диверсификации поставок голубого топлива.
Обсуждался СП-2 и с новым канцлером ФРГ, эсдеком Олафом Шольцем. Причем в контексте использования трубопровода в качестве рычага давления на Россию, чтобы заставить ее отказаться от агрессии. Иными словами: блокирование запуска СП-2 в обмен на уступки со стороны России.
Правда, двумя днями раннее Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии писало, что в Берлине осторожничают: идея с санкциями в отношении СП-2 на столе, но там также напоминают, что у России есть и другие газопроводы, в отношении которых можно ввести ограничительные меры.
С другой стороны, Шольц, несмотря на свой партбилет, может принять предложение Киева использовать СП-2 для давления на Россию. Если Москва, конечно, не сможет перебить текущие ставки. А это сейчас довольно затруднительно.
Объективно внутригерманская и внутриевропейская конъюнктура складывается таким образом, что новому правительству и в первую очередь самому Шольцу, возглавившему его после 16 лет Ангелы Меркель у власти, необходимо выбраться из тени предшественницы и доказать свою самостоятельность и состоятельность в качестве и лидера ФРГ, и Европы.
Поэтому-то Шольц вполне может показать России зубы. На это указывают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что СП-2 сейчас одобрен быть не может; а также вчерашнее решение выслать двух российских дипломатов после судебного приговора по делу об убийстве Залимхана Хангошвили в центре Берлина.
Вместе с тем, новый канцлер Германии явно начинает действовать в стилистике Джо Байдена - выступает в качестве миротворца, работающего на восстановление единства Европы.
Как раз накануне саммита ЕС в Брюсселе, Шольц посетил с визитом Варшаву, который можно считать попыткой зарыть топор войны между странами, годами пребывающими в состоянии политического противостояния.
В ходе встречи канцлер не только назвал другом польского премьера Матуеша Моравецкого, но также высоко оценил то, как Польша сдерживала мигрантов, направляемых в ЕС с территории Беларуси.
Впрочем, новое федеральное правительство в некоторых вопросах все же сохранило преемственность: Германия и США после подписания Байденом и Меркель Вашингтонской декларации продолжают действовать в тандеме.
Следовательно, выбор администрацией Байдена Германии в качестве основного союзника в ЕС оправдан. И это также усиливает переговорные позиции Украины. Например, в рамках нормандского формата, поскольку его урезанный вариант - без России - де-факто начал работать, когда Зеленский на полях саммита провел трехсторонние переговоры с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. К слову, это фактически стало и констатацией смерти изначального формата, который порой выглядел как дуэль украинского и российского лидеров в присутствии двух секундантов.
Во-вторых, есть шанс, что и США будут более активно вовлечены в переговорный процесс. По крайней мере, Зеленский призвал Штаты работать параллельно - также в трехстороннем формате, т.е. США, Украина, Россия.
Не лишним будет вспомнить о том, что ранее в Москву через Киев прибыла заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, чтобы обсудить наращивание российских войск у границ Украины и передать Кремлю отказ Вашингтона принять его "красные линии" относительно членства Украины в НАТО.
Таким образом сейчас вокруг России сжимается символическое кольцо. Москву подталкивают к компромиссу. То есть односторонних уступок со стороны Украины ли, Германии с Францией или же США не предполагается - это баш на баш. При том что за Россией в последние месяцы закрепилось однозначное реноме агрессора, а маскирующие нарративы "гражданская война на Украине" и "право крымчан на самоопределение" перестали выполнять свою функцию, у Москвы остается очень узкий коридор возможностей - либо уступать, либо и дальше повышать ставки. Для Кремля это ситуация цугцванга.
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