НБУ пытается сдержать обвал гривны на межбанке

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 25 ноября, установлен Нацбанком на уровне 26,92 грн/$, что на 6 копеек выше показателей среды.

Курс евро также изменился на 6 копеек, но в сторону снижения - до 30,17 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на торгах межбанка в среду, 24 ноября, прошла по курсу 26,9 грн/$. Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, ключевым курсоопределящим фактором на рынке оставались девальвационные настроения.

С первых минут сессии котировки начали динамично расти, говорит казначей, но при этом указывает, что в первой части торгов оснований для роста было немного.

"Накануне выходного в США по случаю Дня благодарения продавцы иностранной валюты были довольно активны в первой половине дня. Потому, после роста до уровней 26,94-26,95 грн/$ котировки к 11:30 вернулись к уровням открытия", - объясняет банкир.

Вторая волна роста курса началась уже в обеденный перерыв. По мнению казначея, это вероятно было связано с выплатой Министерством финансов купона держателям ранее размещенных ОВГЗ.

К 14 часам котировки поднялись до отметок 26,93-26,94 грн/$, а максимальных значений дня - 26,97-26,98 грн/$ - котировки достигли в финальной части сессии с расчетами TOD (день в день).

"Уже в ходе сессии с расчетами TOM (расчеты по этим сделкам будут проводиться 26 ноября), на незначительном объеме котировки преодолели отметку 27 грн/$. Торговая сессия в итоге закрывалась на уровнях 27-27,015 грн/$", - сообщила Волуйчак.

Нацбанк оказывал поддержку гривне в течение всей сессии. Однако сегодня регулятор сменил тактику - не выходил на торги с крупным ордером, а удовлетворял отдельные заявки.

По словам Волуйчак, в периоды существенного преобладания спроса над предложением инвалюты активность интервенций НБУ увеличивалась. Но точно оценить общий объем валюты, проданной сегодня регулятором, сложно.

При этом этот объем был значительно меньше $170 млн, зафиксированных во вторник, о чем свидетельствует существенно меньший объем торгов. В среду через терминала Bloomberg было заключено сделок на $218 млн.

Завтрашние торги с высокой вероятностью будут еще менее ликвидными, полагает Волуйчак, аргументируя это тем, что сессия четверга будет проходить на условиях ТОМ, то есть с расчетами в пятницу.

"Не жду я и традиционного для таких торгов усиления волатильности - в последние дни Нацбанк ощутимо увеличил присутствие на межбанке, компенсируя возникший дефицит на рынке. Это дает основания прогнозировать относительно спокойные торги в четверг", - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По оценкам Волуйчак, завтрашняя сессия пройдет в рамках 26,92-27,07 грн/$.