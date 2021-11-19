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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Шантаж по-русски. Зачем Лавров «слил» переписку с Парижем и Берлином

 Владислав Гирман / Деловая столица

Не получив желаемого и даже наткнувшись на крайнюю несговорчивость немцев и французов, Москва вернулась к прежней методе.

Главный дипломат России Сергей Лавров провернул отнюдь не дипломатический трюк, обнародовав конфиденциальную переписку с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Казалось бы: нонсенс для нормальных дипломатических отношений? Однако российская дипломатия - она ведь гибридная, как и политика России в целом, так почему бы Лаврову с подопечными не пытаться ее ломать через колено, как это будет выгодно Кремлю?

Переписка, обнародованная на сайте МИДа РФ 17 ноября, посвящена сугубо украинскому вопросу. Конкретнее - попыткам организовать новый саммит "Нормандской четверки" 11 ноября с целью достижения хоть какого-то прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Киевом и Москвой, который последняя, как обычно, называет внутриукраинским.

Что в переписке

29 октября Лавров в письменной форме передал коллегам российский вариант проекта совместного итогового заявления участников саммита "четверки" с рекомендациями для Украины и ОРДЛО "как сторон конфликта".

Сам по себе проект заявления, предложенный российским МИДом, концептуально не свеж. В нем зацементирована прежде всего кремлевская трактовка происходящего.

На Смоленской площади говорят, что поскольку Минские договоренности - "единственная и безальтернативная основа для мирного политического и всеобъемлющего урегулирования конфликта на Украине", Москва выступает за прямой диалог между Киевом и ее ставленниками на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответственно, выполнять "Минск" Россия не считает нужным, перекладывая эту ответственность на ОРДЛО и Киев.

При этом Кремль продолжает требовать урегулирования конфликта по "формуле Штайнмайера", отмены экономической блокады ОРДЛО, а в нагрузку - языкового закона.

А еще Москва предлагает Маасу и Ле Дриану, министрам стран-членов ЕС, забраковать как "искажающее" Минские договоренности заявление по итогам состоявшегося в октябре в Киеве саммита Украина-ЕС, участники которого назвали Россию "стороной конфликта".

4 ноября эти самые министры двух топовых стран ЕС прислали Лаврову ответное письмо. Последняя претензия - касательно саммита - была проигнорирована.

Но в целом суть их послания, в переводе с дипломатического, такова: "ваш проект - отстой, поэтому мы хотим взять за основу для заявления наш".

Естественно, они напомнили, в чем соль их предложений, в частности: никакого прямого диалога между Киевом и ОРДЛО - это первое и основное; два - боевики не должны мешать наблюдателям СММ ОБСЕ выполнять свою работу; три - перемирие с 1 декабря 2021; четыре - разминирование в 19 согласованных районах с того же дня; пять - обмен пленных по формуле "все на всех"; шесть - открытие пунктов перехода в Золотом и Счастье; семь - выведение всех иностранных вооруженных формирований, техники, разоружение НВФ, а затем особый статус для ОРДЛО по "формуле Штайнмайера"; восемь - контроль Украины над всей границей.

Спустя два дня Лавров прислал Маасу и Ле Дриану гневную отповедь.

Глава МИДа РФ защищал требование оформить прямое общение между Киевом и российскими миньонами в ОРДЛО, обвиняя Париж и Берлин в том, что те "дискредитируют" свое соавторство в минских соглашениях.

Что касается работы Миссии ОБСЕ, то Лавров предпочел притвориться мебелью: попросил коллег уточнить, что же они имеют в виду. Но тотчас дал понять, что прекрасно понимает, о чем речь, поскольку подчеркнул, что наблюдатели должны спрашивать разрешения у оккупантов, чтобы попасть в ту или иную локацию. И вообще, говорит он, пусть лучше отслеживают ситуацию с правами человека не только на Донбассе, но и на территории всей Украины.

Перемирие. По утверждению Лаврова, Маас и Ле Дриан не должны совать свой нос в это дело, поскольку о режиме прекращения огня договариваются в рамках ТКГ. И лучше бы Франция и Германия надавили на своих "подопечных" в Киеве, которые саботируют "Минск", а командиры-"ультрарадикалы" постоянно стреляют по невинным боевикам.

Собственно, саммит "Нормандии" не предвидится, пока другие участники не примут российский вариант итогового заявления.

И напоследок Лавров выступил с заявлением-намеком о том, что "Минск" - не только о войне на Донбассе, но и об отношениях между ЕС и Россией, о Европе "от Атлантики до Тихого океана" и о том, что ЕС должен пересмотреть Соглашение об Ассоциации с Киевом, поскольку оно не устраивает Москву.

Трансатлантическая консолидация

11 ноября, когда Париж и Берлин надеялись провести новую встречу в рамках "Нормандского формата", временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на заседании Постоянного совета Организации вновь заявила о том, что Россия - сторона конфликта и это не обсуждается.

Затем, 15 ноября, в Брюсселе состоялись переговоры между главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, Маасом и Ле Дрианом, по итогам которых пригрозили Москве "последствиями" за постоянное блокирование попыток провести саммит "Нормандии" и за эскалацию на украинской границе.

Таким образом, как видим, Брюссель и США выступили единым фронтом против России, продемонстрировав единство в украинском вопросе.

И конечно же это Лаврову не пришлось по вкусу. Поэтому 16 ноября он известил Мааса и Ле Дриана о том, что их брюссельское заявление неприемлемо и, мол, России не о чем с ними говорить, поэтому она донесет "правду" до всех посредством публикации дипломатической переписки.

Спрашивается, зачем же Лавров и его шефы в Кремле решили вывесить на всеобщее обозрение свое грязное белье? Чтобы понизить градус зрады в Украине по поводу недвусмысленных маневров Франции и Германии в отношении России? Если это было бы так, то у Лаврова получилось, ведь после публикации переписки немцев и французов едва ли не "бандеровцами" называют теперь.

Но если серьезно, то это не экспромт, не слепая ярость, а ход Лаврова...конем. Он заранее уведомил их о том, что выложит в сеть все письма по Украине за последние недели.

На самом деле здесь нечто большее. Москва опять встала в позу, позиционируя себя как вновь оказавшуюся в осаде сторону - жертву коллективного Запада, который поощряет украинских "ультрарадикалов".

Публикация переписки - показуха. Как и слова о распространении "правды". По сути, Лавров и иже с ним понизили дипломатические переговоры в звании - до контента для пропаганды, реципиентами которой станут россияне и отдельные европейцы, отравляющие себе мозг просмотром программ RT.

На фоне дипломатического демарша Лаврова, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин подписывает указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины", которым оставшиеся в ОРДЛО предприятия по сути приравниваются к российским. С той разницей, что РФ, признав местные "сертификаты" происхождения товаров, будет покупать местную продукцию только в госзакупках.

Если коротко: половинчатая экономическая интеграция, с помощью которой, как пояснил в интервью "ДС" представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, Москва де-факто дотирует ОРДЛО, пытается побороть коррупционную составляющую, а также сигнализирует Киеву, Брюсселю и Вашингтону о том, что Кремль не пойдет на какие-либо уступки, поэтому держит курс на дальнейшее замораживание конфликта.

И параллельно, заметьте, Россия удерживает на границе с Украиной многочисленную военную группировку, перебросив, к примеру, в Ельню Смоленской области, за 250 км от украинской границы, большую часть бойцов 41-й общевойсковой армии, участвовавшей в сентябрьских беларуско-российских учениях "Запад-2021".

Не получив желаемого, даже наткнувшись на крайнюю несговорчивость немцев и французов, Москва вернулась к прежней методе - росту напряженности как на украинской границе, так и на кордонах ЕС; надеясь таким образом заставить Украину, Европу и Штаты принять ее условия.

 

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