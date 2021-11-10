Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины

Руслан Рудомский / Depo.ua

Придется ли и Украине разгребать проблему в виде большой толпы мигрантов на границе, организованную сейчас Польше руками Лукашенко, которым руководят из Кремля.

Соседняя Беларусь продолжает тонуть в объятиях так называемого старшего брата - России. На днях президент России Владимир Путин и де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко согласовали и подписали декрет Высшего Госсовета Союзного государства "Об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", куда вошли 28 отраслевых союзных программ.

Кроме общего роуминга, единой символики, интеграции валют, унификации законодательства и т.д. были утверждены Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства. По понятным причинам именно эти два момента должны больше всего волновать Украину.

Военная доктрина Союзного государства

В военном плане Беларусь на 25 лет продлила пребывание на своей территории двух военных объектов России. Речь идет о 43-м узле связи ВМФ РФ "Вилейка" и радиолокационной станции "Волга" под Барановичами, которые расположены в Беларуси с 1995 года.

Известно, что Волга умеет обнаруживать баллистические ракеты, идентифицировать и отслеживать их, рассчитывая точки старта и падения. Эта станция контролирует территории Западной Европы и районы патрулирования подлодок НАТО на севере Атлантического океана. Узел связи "Вилейка" обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ РФ с находящимися в разных частях мира атомными подлодками, а также проводит радиотехническую разведку, радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС РФ. Понятно, что оба военных объекта имеют военный контингент, обеспечивающий их эксплуатацию и охрану.

Кроме того, не стоит забывать, что в Беларуси с 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск, а в конце августа в Беларусь прибыли дополнительные подразделения зенитных ракетных войск России для создания совместного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Также весной этого года Александр Лукашенко предложил авиабазы Беларуси для российских самолетов для совместного использования, и 9 сентября Россия отправила истребители Су-30 в западную Беларусь для выполнения совместных миссий и патрулирования границ двух стран.

Ну и как не упомянуть сообщения американских изданий The Washington Post и Politico о перенаправлении Россией новых танков на военную базу под городом Ельня (Смоленская область, рядом с границей Беларуси). По данным американцев, в Ельне формируется танковая дивизия, которая будет включена в общую региональную группировку войск Союзного государства. Куда потом поедет эта дивизия - остается только гадать. Может - нападать на Украину, а может и нет...

Да и сам Лукашенко в начале октября открыто заявил в интервью CNN, что в случае необходимости превратит Беларусь в единую с Россией военную базу.

"У нас создана на этом западном направлении единственная фактически армия. Единственная вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы этого не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать", - заявил Лукашенко.

Миграционная политика Союзного государства

Несложно догадаться, какой будет Концепция миграционной политики Союзного государства, учитывая, что в последние месяцы Россия и Беларусь свозят к западным границам беженцев из Афганистана и других стран, подстрекая их штурмовать границу с Польшей и Литвой. При этом из распространенных в интернете видеозаписей можно понять, что беженцев Польша и Литва мало интересуют - они хотят прорваться в Германию, где более высокий уровень жизни и социальные выплаты со стороны государства.

Пока эти мигранты подпирают именно польскую границу, провоцируя силовиков на применение силы. Но Украина должна быть готова к тому, что Лукашенко с Путиным в любой момент могут развернуть их на юг и направить в сторону украинской границы - со всеми негативными последствиями. Ради которых все и затевалось.

Мигранты в настоящее время активно используются в качестве гибридного оружия геополитического масштаба. Доцент кафедры военной журналистики, старший научный сотрудник Лингвистического научно-исследовательского центра Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, полковник запаса Валерий Король в интервью Depo.ua еще в 2017 году назвал это явление глобальным гибридным терроризмом.

"Беженцы из Сирии, которые пошли в Европу - они ведь не просто пошли. Они пошли целенаправленно в определенные страны, в частности в Германию. А почему в Германию? Потому что Германия сейчас является лидером Европы и наиболее категорично выступает против путинской России и самого Путина. Значит на нее нужно было направить удар, и он был направлен. К счастью для всех нас, он не достиг своей цели. Европа выдержала удар и пришла в себя, о чем свидетельствуют результаты выборов в Нидерландах и во Франции (а впоследствии и в Германии), где был риск прихода к власти пропутинских режимов. Думаю, не нужно объяснять, почему для нас это важно?", - объяснил тогда эксперт.

Как видим, сейчас ситуация повторяется с той лишь разницей, что в отличие от Сирии, чтобы спровоцировать поток беженцев, Афганистан Путину бомбить не пришлось - талибы справились сами. Тогда на кону стояли санкции ЕС в отношении России и легализация оккупации Крыма, сейчас стоит сертификация и начало работы "Северного потока-2".

Следует ли напоминать, что любой поток беженцев вызывает неудобства для местного населения и пугает его. Очевидно, что местным жителям такое не может нравиться и недовольство они направляют в сторону власти, которая все это допустила, обрушая ее рейтинг.

С Германией все понятно - там сейчас период межвластия (предыдущая правящая коалиция во главе с Меркель де-факто завершила работу, а новую до сих пор не сформировали), который при определенных условиях имеет все шансы перерасти в политический кризис, поэтому сейчас им только афганских беженцев и не хватало. Так что эта страна, вполне возможно, в конечном итоге пойдет на уступки кремлевскому террористу в чувствительных для него вопросах. Чтобы поток мигрантов прекратился.

При этом на пути к смягчению санкций и другим ожидаемым уступкам Путину ничто не мешает покошмарить еще и украинские власти, обваливая их рейтинги. Ведь в конечном счете для него ничего не изменится - беженцы так или иначе окажутся в Германии. Однако попадут они туда через Беларусь и Польшу, или через Беларусь, Украину и Польшу - имеет значение для нас. И ответ на то, что мы будем делать и как действовать, если орда мигрантов Лукашенко двинется в сторону Украины, наша власть должна иметь уже сейчас.