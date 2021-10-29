Новый блеф Кремля. Зачем Путин опять пугает Зеленского броском на Киев

Юрий Вишневский / Деловая столица

В период 4-10 ноября в Донецке и Луганске кремлевские марионетки будут вопить: "Путин, введи войска", а Путин будет шантажировать Киев войсками на границе и коллапсом нашей энергетики.

Владимир Путин начал новое давление на Владимира Зеленского. В интернете появились видео танков, которые РЖД перевозит к границе с Украиной. Также появилась информация о планах России ввести свои "миротворческие войска" в ОРДЛО. Подобное уже не раз случалось - и каждый раз оказывалось блефом. Тем не менее, важно разобраться, почему именно сейчас Путин решил опять попугать Зеленского.

Двойная угроза

Украинцы, которые регулярно собирают в соцсетях информацию о военных приготовлениях врага, 28 октября начали публиковать снятые в России видео с эшелонами танков, которые перевозятся по железной дороге в направлении на Киев. Видео сняты в Брянской и Курской областях РФ, которые граничат с Черниговской и Сумской областями Украины. Также есть видео переброски военной техники 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (штаб в Воронеже) в Брянскую область.

А накануне украинская общественная организация "Восточная правозащитная группа" сообщила о возможном вводе "миротворческих войск" РФ в ОРДЛО. Суть сообщения в том, что в начале этой неделе в т.н. "министерство информации ДНР" поступила команда о продвижении темы о необходимости ввода "миротворческих войск" РФ под тем предлогом, что якобы ОБСЕ не выполняет свои функции. Информацию о необходимости ввода "миротворческих войск" РФ должны озвучивать "лидеры общественного мнения ДНР" в СМИ и социальных сетях и на массовых мероприятиях, которые пройдут с 4 по 10 ноября. Главари фейковых "народных республик" также призовут РФ ввести "миротворческие войска", предупреждает "Восточная правозащитная группа".

Блеф ради шантажа

Стоит отметить, что Россия заблаговременно подготовилась разыграть сценарий обострения на Донбассе. 2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене было объявлено о решении Путина заблокировать продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 г. Это единственные два места, где Россия позволяла наблюдателям ОБСЕ отслеживать перемещение людей и техники между РФ и оккупированными территориями Украины.

Остальные шесть пунктов пропуска оставались вне мониторинга ОБСЕ, то есть контроль ОБСЕ за этим участком границы был, вообще говоря, фиктивным. Но сам факт работы этой миссии использовался Кремлем как доказательство того, что Россия выполняет Минские договоренности. В Минском протоколе, подписанном 1 сентября 2014 г., есть пункт о необходимости "обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ". Поэтому решение России полностью заблокировать миссию наблюдателей ОБСЕ - это была прежде всего демонстрация Кремлем своей готовности после 30 сентября пойти на дальнейшие нарушения Минских договоренностей.

В принципе, Кремль может реализовать свою угрозу ввести "миротворцев" мгновенно. Для этого даже не нужно никого вводить - российские регулярные войска оккупировали ОРДЛО более семи лет назад. Но до сих пор Кремль утверждал, что "их там нет", а теперь он сможет объявить, что уже "они там есть" якобы в качестве "миротворцев".

И все же между угрозой и ее реализацией - большая дистанция. Ввод Россией своих "миротворцев" на Донбасс будет означать полный и окончательный выход России из Минских соглашений. По крайней мере, Украина и ее западные партнеры будут иметь все основания так утверждать и принимать ответные меры.

И в любом случае это будет означать новую реальность на фронте. До сих пор официальная версия Кремля заключалась в том, что на Донбассе воюют украинские войска и "народные милиции ДНР и ЛНР". Как только Кремль признает, что напротив наших военных стоят российские войска, у нас останется один выход: строить стену вдоль всей линии фронта и замораживать войну до тех пор, пока с лица Земли не исчезнут Путин и имперская Россия.

Но сомнительно, чтобы Кремль решился радикально менять ситуацию на Донбассе. Более похоже на то, что он блефует, то есть что он пытается этим сценарием шантажировать Зеленского. То же самое можно сказать и об очередной "демонстрации силы" на границе. Реально Путин просто блефует, большую войну он не начнет. Но сценарием броска на Киев он усиливает свой шантаж Зеленского. Дескать, попробуй возразить против российских миротворцев в ОРДЛО, получишь российские танки в Киеве.

Почему именно сейчас

Судя по всему, Путин решил попугать Зеленского именно сейчас, потому что считает удачным моментом для блефа нынешнюю сложную ситуацию в украинской энергетике. И Путин специально ее усугубляет: как сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, с 1 ноября РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину. В то же время Украина возобновляет импорт электрической энергии из России и Беларуси. 27 октября компания "Укрэнерго" провела аукционы, на которых восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта в ноябре электроэнергии из России, а две компании - 900 МВт из Беларуси.

То есть Путин постарался сделать так, чтобы мы не смогли обойтись без российской электроэнергии, а как только мы начнем ее импортировать, он сможет в любой момент опустить рубильник. И вот в период 4-10 ноября в Донецке и Луганске кремлевские марионетки будут вопить: "Путин, введи войска", а Путин будет шантажировать Киев войсками на границе и коллапсом нашей энергетики.

С помощью этого шантажа Путин будет пытаться добиться от Зеленского каких-то очень серьезных уступок на переговорах о судьбе ОРДЛО, а возможно, и по другим вопросам, волнующим Кремль. Сейчас для Зеленского главное - не бояться и не поддаться на блеф. Но такие ли советы он услышит от руководителя своего офиса Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко?..