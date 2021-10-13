Визит Нуланд в Москву: Изменит ли он что-то для Украины

Тарас Паньо / Depo.ua

Несмотря на оптимистичные заявления Госдепа, сейчас США и Россия не в состоянии договориться даже о сохранении дипломатических отношений на адекватном уровне. Поэтому решения в сложных вопросах - не говоря уже об украинско-российском конфликте - пока кажутся делом далекого будущего.

От поездки Виктории Нуланд в Москву никто не ожидал прорыва. Слишком глубокими являются сегодняшние противоречия между Москвой и Вашингтоном, чтобы преодолеть их одним визитом высокопоставленного дипломата.

Впрочем, все это не мешало некоторым наблюдателям в Украине увидеть "зраду" в том, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, при том еще и персонаж мемов о "печеньках", едет в Москву. И для этого визита США даже соглашаются снять санкции с нескольких российских дипломатов, в частности, заместителя директора департамента по контролю над вооружениями МИД России Константина Воронцова, который сможет попасть на заседание соответствующего комитета Генассамблеи ООН.

Аналогично и на России политические обозреватели с видимой злобностью намекали, что Нуланд, которая является специалистом по украинскому вопросу в действующем составе Госдепа, встретится в Москве с Дмитрием Козаком - и будет говорить об Украине без присутствия представителей Украины.

О возможности подобной встречи говорили не только российские СМИ, но и представитель Путина Песков - правда, только "не исключая" ее возможности. Впрочем, даже в случае разговора с Козаком шансы на какую-то договоренность за плечами не только Украины, но и ЕС, кажутся фактически нулевыми.

А встречалась Нуланд с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. И обсуждала она вещи гораздо менее масштабные, чем мир на Донбассе. В частности, речь шла о восстановлении адекватной работы американских дипломатических миссий на России, которая фактически была заблокирована решением Кремля запретить американским дипломатам нанимать российских граждан на работу - и при этом существенно ограничить численность присутствующих американцев.

Впрочем, и с этими, скорее хозяйственными, чем политическими вопросами, участники переговоров, похоже, не справились.

В Вашингтоне, конечно, опубликовали бодрый пресс-релиз о том, что переговоры были "конструктивными и продуктивными". Но единственный реальный результат - это договоренность о следующей дипломатической встрече на ту же тему. При этом на более низком дипломатическом уровне.

Зато россияне решили "резать правду-матку" без лишних дипломатических условностей.

"Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных последующих обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", - отметил по итогам разговора Рябков. По его словам, нельзя исключать полной остановки работы дипмиссий России и США "при наихудшем развитии", которого "мы хотели бы избежать".

Конечно, Нуланд еще встретится с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Но на этой встрече, скорее всего, будет обсуждаться максимально широкая международная повестка - включая проблемы Афганистана, возможное присутствие сил США в республиках Средней Азии, и шансы на обострение в Сирии - в случае, если войска Асада при поддержке российской авиации попытаются штурмовать позиции исламской оппозиции, подкрепленной турецкими войсками.

Но в любом случае, пока российско-американский конфликт является настолько острым, что Москва и Вашингтон отказываются выдавать визы даже высокопоставленным дипломатам, шансы на какие-то масштабные договоренности между ними минимальны. Что, с одной стороны, для Украины является позитивом - потому вероятность некой "зрады" незначительная. С другой стороны, шансы на то, что США смогут сейчас помочь даже минимальной деэскалации конфликта на Донбассе, являются так же почти нулевыми. Наши проблемы пока остаются исключительно нашими проблемами. При молчаливой, но ощутимой поддержке наших союзников.