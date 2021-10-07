Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой

Денис Сарбей / Деловая столица

О возможной повестке встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина и о том, могут ли Кремль и Банковая "сойтись посредине", "ДС" поговорила с экспертом Украинского института будущего Илией Кусой.

"ДС" Российский "Коммерсант" обнародовал список из "12 потенциальных решений", якобы предложенных Россией Украине, которые могли бы утвердить Владимир Зеленский и Владимир Путин по итогам двусторонней встречи - со ссылкой на "источник в госструктурах". Почему Кремль организовал такую утечку и сделал это именно сейчас?

И.К. Судя по всему, обсуждается вероятность встречи Путина с Зеленским, и к ней готовится информационная почва под вероятные компромиссы, которые могут достигнуть Украина и Россия. Конечно, если эта встреча состоится. Я это рассматриваю как подготовку общественного мнения к возможным вариантам. Они же следят и у себя, и у нас за этой ситуацией. Естественно, есть российское общественное мнение со своими эмоциями, в частности, по отношению к Донбассу. Словом, этим списком российская сторона показывает, чего бы они хотели, и наоборот - не хотели.

"ДС" Почему Украину не устраивает предложенная повестка - вернуть послов, снять взаимные торгово-экономические ограничения, отменить санкции в отношении физических и юридических лиц и прочее - ведь такой результат встречи можно было бы хорошо продать традиционному электорату Зеленского, заждавшемуся мира с Россией?

И.К. Дело в том, что Зеленский от части своего электората, заждавшегося мира с Россией, уже год как отошел, не ориентируется на них, а они, в свою очередь в нем разочаровались. И сейчас делать еще один разворот уже будет не с руки.

Кроме того, это сложно продать тем, кто его еще поддерживает. С чего вдруг мы начнем дружить с Россией, не урегулировав существующий конфликт? Это не воспримут умеренные патриоты. А правые и националисты опять могут выйти на акции, как два года назад, - "Нет капитуляции" и т.д.

С другой стороны, думаю, у Зеленского эту встречу хотят посвятить, в первую очередь, вопросам Донбасса и Крыма. Россияне, наоборот, говорят - давайте встретимся и поговорим о двусторонних отношениях, а не о конфликтах. Вопрос Крыма вообще закрыт, о Донбассе нечего обсуждать. И тут у нас с ними совершенно разное понимание возможной повестки встречи, что создает определенные проблемы в ожиданиях от нее двух сторон. Это одно из препятствий, которое может сорвать встречу.

"ДС" Москва якобы предлагает Киеву обсудить и газовый транзит после 2024 года. Какие условия могут нам предложить и что попросят взамен?

И.К. Конечно, они попытаются привязать энергетический вопрос к политическим уступкам. Особенно если к тому времени Nord Stream 2 заработает. Поэтому надо ожидать жесткой позиции России с требованиями политического характера. Но они будут делать это непублично, чтобы не создавать впечатление, что они шантажируют нас газовым вопросом.

То есть может быть два варианта. Либо они будут на нас давить, выжимая уступки, либо, если американцы и европейцы выполнят свои обещания, выступив посредниками, то мы какой-то газовый контракт с Россией после 2024-го заключим.

Другой вопрос, какие условия будут в нем прописаны и будут ли они актуальны для европейцев после 2024 года. Может, они, ссылаясь на экономическую целесообразность, будут говорить, что так много газа закачивать уже нет необходимости.

"ДС" Наш министр иностранных дел Кулеба, советник Ермака Подоляк, да и сам Зеленский, говоря о гипотетической встрече с Путиным, обязательно упоминают Донбасс, а то и Крым. Темы, которые не хочет обсуждать Россия. Может, заявления о желании поговорить с Путиным - это просто элемент пиар-стратегии Зеленского, а на сам деле ему такая встреча не нужна?

И.К. Думаю, нашему президенту эта встреча нужна больше, чем Путину. Не зря он носится с этой идеей, ему нужна хоть какая-то победа на этом направлении, которую можно продать избирателю. Они хотят показать свою способность к урегулированию таких сложных двусторонних отношений.

Другой вопрос, что Путину это не очень нужно. Во-первых, он не воспринимает Зеленского как равноправного партнера, во-вторых, считает, что всем процессом заправляют Штаты и с ними нужно договариваться, а не с Украиной. Если Крым для них необсуждаем, а по Донбассу пока Украина не хочет идти на политические уступки - то нечего обсуждать ни в Нормандском формате, ни в двустороннем.

"ДС" Могут ли Путин и Зеленский сойтись где-то посредине, чтобы последний мог представить результаты встречи как хотя бы небольшую свою победу?

И.К. Только в двух случаях. В первом - когда Зеленский и его команда создадут миф в медиа, что хотя результатов и нет, зато "нас давили, но мы отстояли свои позиции".

Второй случай - если они действительно о чем-то договорятся по Донбассу. Это сложно продаваемый материал. Может, для какой-то части общества это будет определенным облегчением и хорошей новостью, но для другой части это будет зрадой.

Поэтому Зеленский что-то продать сможет, но обязательно в чем-то и потеряет. Зеленский ведь год назад уже поменял былую риторику. После того как формулу Штанмайера не смогли имплементировать в украинское законодательство, столкнувшись с протестами, он изменили вектор, по сути вернувшись к риторике Порошенко.

Поэтому электорат на востоке и на юге, который голосовал за Зеленского, в нем немного разочаровался, считая, что он отказался от своего изначального обещания мира. Сейчас вернуть этих людей сложно, и если возвращать, то придется разочаровать тех, кто его сейчас поддерживает. Думаю, на это Зеленский не пойдет.