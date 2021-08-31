Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся

 Диана Манучарян / LIGA.net

Стоимость квартир в новостройках Киева достигли рекордной отметки 32 000 грн/кв.м. Чего ждать дальше?

Квартиры в новостройках столицы продолжают дорожать. За последний месяц средние цены выросли на 3,5%, а за год - практически на четверть. Это пиковый показатель за последние семь лет. Несмотря на это, спрос не снижается, наоборот - количество сделок вернулось на докарантинный уровень, уверяюят застройщики. Часть покупателей так "хранит" свои сбережения, а часть - спешит решить квартирный вопрос до еще большего подорожания - а оно будет, уверены аналитики рынка.

Где остановится рост?

Дорогой квадратный метр

После резкого скачка цен в начале 2015 года, до лета 2020 года стоимость квадратного метра в новостройках Киева находилась в пределах 20 000 - 25 000 грн.

После снятия жесткого локдауна средние цены на первичном рынке жилья плавно начали расти, пробив предыдущий верхний предел в августе 2020 года (26 500 грн) и к началу 2021 года достигли 28 000 грн/кв.м.

За первые семь месяцев этого года средняя цена квадратного метра подобралась к отметке 32 000 грн (данные Lun.ua). Кривая минимальных цен показывает практически ту же тенденцию - стабильный рост с августа 2020 года (17 900 грн) и пик в июне-июле этого года (21 500 грн).

До конца года ценник продолжит расти - на 5-7%, прогнозирует Владимир Шалаев, гендиректор компании "Увекон".

Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся

 

Спрос растет

После резкого снижения продаж весной 2020 года, с июля спрос планомерно рос ежемесячно на 3% до конца 2020 года, говорит Роман Герасимчук, директор консалтинговой компании City Development Solutions. По его словам, с начала 2021 года продажи растут из месяца в месяц на 2,1%, рассказывает аналитик.

В июле-августе в новостройках столицы в среднем продается 5100 - 5400 квартир в зависимости от проекта - это приблизительно на 30% больше, чем в июле-августе прошлого года, констатирует Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании Интергал-Буд.

По данным City Development Solutions, за первое полугодие 2021-го было продано 14 300 квартир, что на 1700 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эдуард Соколовский, гендиректор Stolitsa Group, называет основной причиной роста спроса повышение доходов населения (по данным НБУ, на 6% за 2020 год) и рост денежной массы на руках (более 28%, данные НБУ).

Спрос влияет на рост цен, но это не единственный фактор.

Почему еще дорожают квартиры

Инфляция. В 2020 году, по данным Госстата, она составила 5%, за полугодие 2021 года - 6,5% и до конца года может дойти до 9,6%, прогнозируют в НБУ. Во время весеннего жесткого локдауна 2020-го, застройщики сдерживали цены, которые могли вырасти на 5-7%, отмечает Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. "И в определенные месяцы даже "скрыто" снижали стоимость за счет акций и скидок, которые могли доходить до 15%. После ослабления карантинных мер, с июля 2020 года, застройщики начали отыгрывать цены", - говорит он.

Удорожание стоимости строительных материалов и работ. По словам главы Киевгорстроя Игоря Кушнира, они формируют более 50% стоимости квадратного метра. Стоимость только основных строительных материалов в прошлом году выросла на 7-12%, прогноз на этот год - 15-20%, заявляли в Интергал-Буд.

Сокращение предложения жилья. Из-за реформы в 2020 году контролирующего органа - Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) - около 41% готового жилья в столице не было сдано в эксплуатацию. Тогда объем ввода составил всего 285 694 кв. м, почти на 75% меньше, чем в 2019 году, говорит Герасимчук.

К проседанию объема предложения приложили руку и сами застройщики. Многие девелоперы отложили начало строительства новых проектов с нестабильного 2020 года на 2021-й и сконцентрировали ресурсы на тех проектах, которые уже были в работе, говорит Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group.

В City Development Solutions приводят цифры - в 2020 году на первичном рынке продавалось около 65 200 квартир, из них примерно 17 400 - новое предложение. Для сравнения, годом ранее на продажу было выведено в два раза больше новых квартир - 33 600.

В этом году ситуация улучшилась. За первый квартал 2021 года в эксплуатацию ввели 145 062 кв. м жилья, что на 64% больше, чем годом ранее, но на 16,6% меньше, чем в 2019 году, следует из данных City Development Solutions. Сейчас в Киеве на первичном рынке выставлены на продажу около 110 000 квартир, говорят в Интергал-Буд. Несмотря на положительный тренд, застройщики до сих пор осторожно подходят к выходу новых проектов на рынок, отмечает Герасимчук.

Когда остановится рост цен

Оснований для снижения цен (и даже остановки роста) нет, традиционно уверяют застройщики.

"Снижать цену можно тогда, когда есть зазор между заработком и стоимостью квадратного метра. На сегодняшний день этот зазор и так минимальный. Квадратный метр имеет определенную стоимость. И продавать его дешевле себестоимости застройщики не будут", - говорит Кушнир из Киевгорстроя. По словам Анны Анисимовой из ИнтергалБуда, в целом у средней цены квадрата есть потенциал роста в 10-15% до конца года, как это было в прошлом и позапрошлом годах.

Себестоимость строительства возрастает и продолжит расти, этому способствуют бурный рост на рынке стали, энергоресурсов и материалов и, как следствие, повышается стоимость строительных материалов, уверяет Соколовский из Stolitsa Group.

Квартиры на первичном рынке перестанут дорожать, только если рухнет спрос, говорят аналитики. А это возможно в случае форс-мажоров - таких как жесткий локдаун, война, крах монетарной системы или резкое снижение покупательной способности, объясняет Герасимчук.

Наиболее вероятный из них - повторный локдаун. В этом случае осенью застройщики могут прибегнуть к скрытому снижению цен под видом акций и специальных предложений, так как зависят от продаж - большая часть полученных средств направляется в стройку, говорит Шалаев.

"Количество сделок в период нового локдауна может сократиться на 30-35%, как это было, например, в апреле нынешнего года, но эти сделки перейдут в разряд отложенного спроса", - добавляет аналитик.
 

ПО РУБРИКАМ

10:50 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.08.21

10:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.08.21

10:37 Остаток средств на корсчетах банков 31.08.21

10:32 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.08.2021

09:16 Доллар 31 августа продолжает слабеть на комментариях главы Федрезерва

08:37 Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся

08:05 Золото дорожает 31 августа на ослаблении американской валюты и снижении доходности облигаций США

07:59 Фондовые биржи Азии 31 августа торгуются разнонаправленно на эпидемиологических опасениях

07:52 Американский индекс S&P 500 достиг 53-го рекордного максимума закрытия в этом году

30.08 Укравтодор 30 августа залил межбанковский рынок валютой

30.08 Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ

30.08 Объем внутригосударственных переводов в I пол. 2021 года вырос на 40% – НБУ

30.08 ICU заявила о запуске первого в Украине мобильного приложения он-лайн торговли ОВГЗ

30.08 Депозитные ставки для физлиц 30.08.21

30.08 Украинские страховщики жизни в I пол.-2021г. увеличили сбор платежей на 17,8%, выплаты на 35,4% - НБУ

• дальше…

11:14 Электричество для населения: СНБО поручил Кабмину за месяц разработать план перехода на рыночные цены

09:32 Завод в каждую область от Зеленского. Как здесь помогут $2,7 млрд от МВФ

09:11 Нефть 31 августа умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае

08:37 Цены в новостройках Киева – на пике за 7 лет. Когда они остановятся

08:05 Золото дорожает 31 августа на ослаблении американской валюты и снижении доходности облигаций США

30.08 В Украине около 4,5 тысячи нотариусов получили доступ к Госземкадастру

30.08 Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ

30.08 «Лишит Украину транзита»: оператор ГТС отреагировал на соглашение РФ и Венгрии по газу

30.08 Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

30.08 ICU заявила о запуске первого в Украине мобильного приложения он-лайн торговли ОВГЗ

• дальше…

08:24 В Госдепе назвали условия для сотрудничества с «Талибаном»

08:17 США завершили вывод войск из Афганистана

08:10 Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану

30.08 Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду

30.08 «Лишит Украину транзита»: оператор ГТС отреагировал на соглашение РФ и Венгрии по газу

30.08 В Париже на большинстве улиц запретили ездить быстрее 30 км/ч

30.08 Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

30.08 Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе

30.08 МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

30.08 Талибы отвергли предложение Макрона о «безопасной зоне» в Кабуле

30.08 Байден перенес встречу с Зеленским

30.08 США нанесли военный удар по цели в Кабуле

28.08 Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

28.08 США с воздуха ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане

27.08 Взрывы складов с боеприпасами на юге Казахстана - что известно

• дальше…

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

04.08 Украинские COVID-сертификаты в «Дія» успешно прошли техническую оценку в ЕС

03.08 Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

• дальше…

09:32 Завод в каждую область от Зеленского. Как здесь помогут $2,7 млрд от МВФ

30.08 Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду

30.08 Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского

30.08 Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе

30.08 Байден перенес встречу с Зеленским

28.08 Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска

28.08 Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

27.08 «Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии

27.08 Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

27.08 Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

26.08 Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты

• дальше…

09:47 Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода

30.08 Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала

30.08 Обнаружен способ обхода PIN-кодов для бесконтактных платежей Mastercard и Maestro

30.08 Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС

28.08 У компании ARM увели китайское подразделение со всей собственностью

28.08 Сервис робомобилей Toyota e-Palette прекратил работу из-за наезда на пешехода в Токио

28.08 Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе

27.08 Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani

27.08 Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью

27.08 Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего

26.08 Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ

26.08 Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса

26.08 Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов

26.08 Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли

26.08 Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно