Первый иск России к Украине в ЕСПЧ. Зачем Москве правовой театр абсурда

Владислав Гирман / Деловая столица

Россия подала иск к Украине в Европейский суд по правам человека. Как бы забавно это ни звучало, но к иску этому все же следует отнестись серьезно.

И вот почему

Подача иска к Украине является первой "межгосударственной жалобой" России в ЕСПЧ. Именно на этом особенно акцентируют внимание российские органы власти и средства массовой информации.

И эту акцию можно воспринимать как попытку компенсировать обилие исков к самой России, которые рассматриваются в Международном уголовном суде, так и как классическую информационно-психологическую операцию - как очередную семантическую атаку на Украину. Цель ее понятна: она должна послужить доказательством изменения общеполитической парадигмы.

Москва стремится убедить как внутреннюю, так и внешнюю аудиторию в том, что медленно, но верно ситуация меняется в пользу России. И нельзя сказать, что расчет не оправдан, учитывая сугубо медийный компонент взаимоотношений России с США и Европой.

Например, президент США Джо Байден во время предвыборной кампании и после нее использовал весьма жесткую риторику в адрес России, обещая дать ответ Москве за вмешательство в выборы и за кибератаки на Штаты. Как раз в конце 2020 г. стало известно о самой масштабной в истории атаке российских хакеров, аффилированных с СВР, преимущественно на Соединенные Штаты через софт компании Solar Winds.

Несмотря на это Байден все же пригласил Владимира Путина в Женеву, что бы там олдскульно выразить ему лично свое негодование и выдвинуть ряд ультимативных требований.

Заметим, перед встречей россияне осуществили мощную кибератаку на крупнейший топливопровод США - Colonial Pipelinе; а уже после нападению подверглись Национальный комитет Республиканской партии и крупная флоридская IT-компания Kaseya с клиентами в 17 странах.

И все же обещанного Байденом кибервозмездия пока не было. Для российской пропаганды не имеет значения, что публично о таких операциях никто извещать и не будет. Тем более, что в Вашингтоне уже ранее прямо говорили: проведем контратаку, но так, чтобы знали об этом лишь президент РФ и его ближайшее окружение.

Пока же агитпроп активно выставляет американского президента "слабаком", готовым договариваться. Неслучайно об иске Генпрокуратура РФ, а вслед за ней и ведущие российские информационные ресурсы сообщили сразу же после публикации Белым домом текста заявления о соглашении с Германией по "Северному потоку-2".

Если принять во внимание тот факт, что переговоры между США и ФРГ велись несколько месяцев, а финальным аккордом стал визит Ангелы Меркель в Белый дом, то Кремль не мог не знать, к чему стороны в итоге придут.

Сама канцлер могла информировать Путина о ходе переговоров. Тем более, что в день публикации текста заявления она с ним переговорила по телефону, выразив, согласно сообщению пресс-службы Кремля, "удовлетворение приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2".

Все это - встреча в Женеве, соглашение по СП-2 - в совокупности является одной цепью событий, которую Москва сейчас пытается обвить вокруг шеи Украины.

Кривое зеркало

Иск - еще одно звено. Он также перекликается с тезисами из недавней статьи Путина об Украине, в которой российский лидер поставил под сомнение государственность Украины, а также право украинцев считать себя народом, отдельным от "русского". Отсюда, мол, и все проблемы украинцев, которые без старшего брата неспособны жить нормально и постоянно ломают всем известные дрова. Все "ошибки", с точки зрения Кремля допущенные Украиной, включены в иск для ЕСПЧ.

По сути же иск, состоящий из 10 пунктов, является компиляцией едва ли не всех пропагандистских нарративов с самого зарождения конфликта между Россией и Украиной.

В частности, Москва требует ЕСПЧ вынести вердикт касательно:

* гибели людей во время Революции Достоинства в 2014 г. пожара в Доме профсоюзов в Одессе и АТО на Донбассе;

* крушения Boeing рейса MH17 17 июля 2014 г. "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий;

* "практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

* "дискриминации русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы";

* "дискриминации российского бизнеса" (санкции в отношении российских банков, соцсетей и т.п.);

* "лишения жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти";

* "блокирования Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

* "нападения на дипломатические представительства России;

* "отказа от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

Как видим, фактически все эти пункты являются зеркальным отражением действий самого Кремля.

Россия, где, к слову, за то время, которое Путин находится у власти, убиты 37 журналистов, ведет игру в абсурдизацию международных отношений и права, приписывая собственные преступления жертве, т.е. Украине. И массив дезинформационных кампаний России будет увеличиваться ввиду благоприятной информационной конъюнктуры.

Теперь все доступные Кремлю информационные площадки будут раскручивать образ "фашистской" Украины, которая, якобы, не заслуживает поддержки Европы. Для этого Москве не нужна победа в ЕСПЧ. Достаточно одного иска как информповода. А если Суд признает правомочными хотя бы несколько претензий РФ, то еще лучше. Это уже будет победой для Кремля, который провал по другим пунктам спишет на типичную для Евросоюза непонятную слабость к Украине и всяким неонацистам. Кстати, сама Россия уже пять лет как признает юрисдикцию ЕСПЧ выборочно, отдавая приоритет решениям собственных судов. Куда более справедливых, очевидно.

