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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Молдова сделала выводы. Почему дело Чауса сулит Зеленскому новые неприятности

 Юрий Вишневский / Деловая столица

В том, что бывший судья Чаус был похищен именно по указанию украинских властей, похоже, не сомневается никто в Молдове.

На днях в Молдове обнародовали отчет парламентской следственной комиссии по выявлению обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Эта комиссия была создана 9 апреля по горячим следам событий - Чаус был похищен в Кишиневе 3 апреля. Отчет комиссии следует читать с конца: самый последний, девятый пункт - самый неприятный для украинских властей. В этом пункте комиссия рекомендует молдавскому министерству иностранных дел и европейской интеграции:

* тщательно изучить действия и бездействие посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко и бывшего военного атташе Сергея Сметанюка на предмет нарушения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях;

* направить ноту протеста Украине с изложением официальной позиции Республики Молдова о несогласии с вмешательством и участием специальных/военных служб Украины на территории Республики Молдова,

* выразить несогласие с бездействием украинской стороны в расследовании похищения своего гражданина Николая Чауса в составе совместной молдавско-украинской группы путем отказа в делегировании представителей правоохранительных органов;

* довести до сведения Совета Европы, Европарламента, ОБСЕ, ПАСЕ официальную позицию о недопустимости повторения подобных ситуаций, квалифицируемых как посягательство на национальную безопасность Республики Молдова.

Международный уровень скандала

Судя по последней фразе, скандал о похищении Чауса неминуемо выйдет за рамки двусторонних украинско-молдавских отношений. И тут нужно понимать один важный момент. В ближайшее воскресенье, 11 июля, в Молдове пройдут парламентские выборы. По последним соцопросам, два главных конкурента имеют практически одинаковую поддержку: это проевропейская партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду и блок коммунистов и социалистов, возглавляемый экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

Коммунисты и социалисты используют скандал вокруг похищения Чауса, включая и выводы парламентской комиссии, как оружие против Санду и ее партии. Двое депутатов-социалистов договорились до того, что обвинили Санду в сговоре с Владимиром Зеленским с целью похищения Чауса. Санду в ответ заявила, что подает на клеветников в суд.

И теперь получается, что кто бы ни победил на парламентских выборах в Молдове 11 июля, в любом случае для обеих сторон, победившей и проигравшей, Зеленский оказывается антигероем. Ибо в том, что Чаус был похищен именно по указанию украинских властей, похоже, не сомневается никто в Молдове.

Знающие люди утверждают, что возникшая ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Бухаресте. И Румыния уже поделилась тревогой с партнерами по Евросоюзу. Фактически получилось, что Киев своими действиями подставил проевропейскую Санду и создал ее партии дополнительные проблемы, которые ухудшили ее шансы на парламентских выборах.

Причем за три месяца скандала Зеленский не сделал ничего для того, чтобы помочь Санду выкарабкаться из этой ситуации, а наоборот, игнорировал ее звонки и отказывал ей в помощи. Тем самым Киев фактически сделал шикарный подарок пророссийским силам Молдовы. И этот факт после выборов 11 июля уже никак нельзя будет исправить.

Какие претензии выдвинуты Украине

Выводы молдавской комиссии подробно изложил на сайте bykvu.com журналист-расследователь Назар Черный. Он подчеркивает, что похищение Чауса рассматривается в Молдове в контексте личной заинтересованности Владимира Зеленского в давлении на Петра Порошенко, о чем прямо указано в опубликованном отчете. А одной из причин похищения называют желание получить рычаг давления на пятого президента Украины. Что касается заявлений, будто бы сделанных Чаусом добровольно в Telegram-канале, то в отчете приводятся позиции жены и адвокатов Николая Чауса, которые расценили эти заявления как еще одно доказательство его насильственного удержания в неволе.

Как отмечает Назар Черный, выводы комиссии свидетельствуют о том, что версия о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса является сейчас господствующей. Молдавские правоохранители задержали двух причастных к похищению лиц, которые подтвердили участие в нем украинских спецслужб. В отчете прямо указывается, что Чауса вывезли из Молдовы в багажнике автомобиля Toyota Rav4, который принадлежит украинскому посольству и за рулем которого был украинский военный атташе Сергей Сметанюк. Когда авто остановили молдавские пограничники, Сметанюк отказался выйти из салона, а вскоре в пункт пропуска прибыло авто с вооруженными украинскими военными (!) «для урегулирования ситуации». «До сих пор мы не знаем, по чьей инициативе действовал военный атташе (по своему усмотрению или по чьей-то указке), но, безусловно, можно утверждать, что у него есть вся поддержка дипломатической миссии и украинской власти», - утверждается в выводах молдавской комиссии. Украина отказала во всех ходатайствах молдавских правоохранителей относительно проведения следственных действий с этим автомобилем и допроса военного атташе, который впоследствии вообще покинул Молдову вместе с семьей.

Итог расследования комиссии парламента Молдовы звучит так: согласно информации, поступившей в следственную комиссию от молдавских государственных учреждений, похищение украинского экс-судьи Чауса было совершено организованной группой лиц, состоящей из идентифицированных украинских граждан, которые проникли на территорию Республики Молдова через пункты пересечения границы за несколько недель до похищения, но покинули Молдову через КПП в Атаках через час после отбытия военного атташе Украины на автомобиле модели Rav4 с дипломатическими номерами, в багажнике которого был гражданин Украины Чаус. По данным молдавских правоохранительных органов, в этой операции участвовали сотрудники разведки украинской армии.

«Зеленский, где Чаус?»

Сейчас молдавские политики заняты выяснением отношений между собой. Но после выборов 11 июля они, можно не сомневаться, начнут спрашивать: «Зеленский, где Чаус?» Возможно, президент Санду не станет напрямую обращаться к Банковой, а сделает это через европейских лидеров, но это лишь поставит Зеленского в еще худшее положение.

Тот же самый вопрос задают и в Украине. Например, адвокат Ростислав Кравец направил запросы в четыре учреждения, где могут удерживать Чауса. Однако эта деятельность не помогла установить истину. Адвокат встревожен тем, что Чаус давно не записывал новые видеообращения. В последнее время от имени Чауса в анонимном Telegram-канале публикуются только некие документы. «Это может свидетельствовать о том, что Чаус отказался сотрудничать со своими похитителями, как минимум, и озвучивать все эти "сказочные" документы. Да, "он" публикует их в Telegram-канале, но самого Чауса не показывают. Вот это и настораживает, - отмечает адвокат. - Все предыдущие видео были абсолютно неубедительными. Они только свидетельствуют о его незаконном похищении и удержании. А информация, которая обнародуется в последнее время, никому фактически не вредит, кроме каких-то теоретических репутационных рисков».

Последнее сообщение на Telegram-канале якобы Чауса датировано 25 июня. С тех пор там нет ни видео, ни документов. Особенно примечательно то, что прошло уже три месяца после похищения Чауса, но до сих пор на этом Telegram-канале не появилась никакая версия, каким образом, с чьей помощью и, главное, для чего Чаус исчез из Молдовы. То есть нет никаких доказательств того, что он в самом деле исчез из Молдовы добровольно, а не был похищен. И отсутствие таких доказательств является еще одним подтверждением молдавской уверенности в том, что Чаус был похищен и что это похищение было организовано украинской властью.

Можно предположить, что через какое-то время все-таки будет разыгран какой-то спектакль типа «явление Чауса народу». Возможно, сценарий уже написан и сейчас где-то идут репетиции. Все это может быть. Но после всего, что уже случилось в этой истории, крайне трудно поверить в то, что на этот раз у сценаристов и исполнителей все пройдет гладко. Тем более что за историей экс-судьи Чауса уже внимательно следят в европейских столицах.

 

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