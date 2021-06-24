План Мааса и Лаврова по Донбассу. Зачем Меркель вызвала к себе Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Меркель, Макрон и Зеленский будут втроем умиротворять Путина, и этот процесс может стать необратимым буквально в течение месяца.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 22 июня позвонила Владимиру Зеленскому и пригласила его прибыть в Берлин 12 июля. Зеленский тут же согласился, о чем сам и сообщил украинцам. По его словам, предметом встречи станут актуальные вопросы безопасности и вопросы сотрудничества Украины и Германии. Сайт Зеленского уточнил, что будет обсуждаться ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Это точно будет не визит ради визита. Зеленский срочно понадобился Меркель для дела. И оно в том, что 15 июля в Вашингтоне должны пройти переговоры Меркель с президентом США Джо Байденом. Наиболее горячие споры ожидаются по теме «Северного потока-2». И вот перед этими ключевыми переговорами, для усиления своих позиций, канцлеру Германии очень нужно склонить на свою сторону президента Украины.

Челночная дипломатия Меркель

Добавим, что обе эти встречи (Зеленского с Меркель в Берлине и Меркель с Байденом в Вашингтоне) пройдут до переговоров Зеленского и Байдена, которые запланированы в Вашингтоне на конец июля. И хитрую задумку Меркель разгадать нетрудно. Это давно опробованная технология челночной дипломатии.

Суть ее вот в чем. Допустим, есть три игрока с разными позициями. Назовем их Б, З и М. Предположим, М очень хочет чего-то добиться от Б. Но Б отнекивается, ссылаясь на то, что сначала он должен все обсудить с З. Тогда М вызывает З к себе и намекает ему о своей якобы имеющейся договоренности с Б. «Ну тогда я присоединяюсь к вашему плану», - соглашается З. Далее М встречается с Б и сообщает ему о своей договоренности с З. «Ну если З согласился на это, то я не против, у меня есть проблемы поважнее», - говорит Б и умывает руки.

Если бы речь шла только о «Северном потоке-2», то это было бы для Украины полбеды. Беда в том, что, как официально признала Банковая, Меркель вызвала Зеленского в Берлин поговорить о Донбассе. И это означает, что Меркель хочет склонить Зеленского на свою сторону (читай: на сторону России) не только по проблеме «Северного потока-2», но и по проблеме войны на Донбассе тоже.

Почему Германия стала ближе к России

Меркель уже не стесняется откровенно демонстрировать свой курс на сближение с Путиным. «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом», - заявила она, выступая в Бундестаге 24 июня. Накануне газета Financial Times сообщила, что Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС, а французский президент Эммануэль Макрон ее поддержал.

Впрочем, смена позиции Берлина произошла еще два года назад. Именно тогда Путину удалось купить Берлин решением архиважной для него проблемы захоронения урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. В октябре 2019 г. экоактивисты сообщили, что в течение 2019-2022 гг. компания Urenco планирует отправить в Россию 12 тысяч тонн урановых «хвостов». Это более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов.

Год назад русская редакция Deutsche Welle подтвердила, что поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 г. после десятилетнего перерыва. По сведениям Deutsche Welle, срок действия разрешения на вывоз в Россию урановых отходов через порты Нидерландов продлен до 2023 года. Помимо Urenco, соответствующее разрешение получило и предприятие Orano во Франции.

Это означает, что сейчас у Путина есть кнопочка для давления на Берлин и Париж. А значит, и для использования Нормандского формата в своих интересах.

Что кроется в плане Мааса

Полмесяца назад, 9 июня, в Берлине уже побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На итоговой пресс-конференции его немецкий коллега Хайко Маас сообщил, что ранее, 7 июня, он уже обсудил с французским коллегой Ле Дрианом и российским Лавровым будущую встречу министров иностранных дел Нормандской четверки, и теперь поставил в известность об этих планах Кулебу.

«Такие встречи имеют смысл только в том случае, если они приносят какой-то результат. Поскольку не было прогресса в последнее время, мы ищем возможности Нормандский формат и вообще Минский процесс ускорить, дать новые импульсы имплементации Минского процесса, и я работаю со своей стороны над этим», - сказал Маас.

В свою очередь Кулеба подтвердил, что готов к предметному разговору с Лавровым в Нормандском формате, как по вопросам безопасности, так и по вопросам политического урегулирования. «Мы хотим очень четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования, и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать, соответственно, свои шаги», - добавил он.

Если проанализировать информацию из разных источников, то складывается такая картина. Встреча в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел может состояться во второй половине июля, после челночных переговоров Меркель с Зеленским и Байденом, но до визита Зеленского в Вашингтон. Причем Верховная Рада как раз будет на каникулах.

Четверка подпишется под документом, в котором, как и анонсировал Кулеба, будет четкая последовательность шагов. Причем шаги там будут касаться не только Донбасса, но и «Северного потока-2», и подачи воды в Крым.

В интернете уже обсуждаются пункты якобы из плана Мааса. В частности, Украина должна получить договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему. В благодарность за это Киев должен перестать выступать против «Северного потока-2», и в этом главный интерес Германии.

Интерес России заключается, помимо «Северного потока-2», еще и в подаче воды в Крым. Формулировка придумана такая: ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства принять со стороны Украины обусловленные объемы воды, оплата которых, по обусловленным ценам, гарантирована Германией и Францией, и поставить эти объемы на Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Но России этого мало. Она хочет еще и радикальных уступок по Донбассу. Украина должна законодательно закрепить особый статус ОРДЛО и их фиксированное представительство в парламенте Украины. Особый статус должен включать собственные органы правопорядка и собственную систему налогообложения. То есть это будет фактически государство в государстве.

Новая реальность ближе, чем кажется

Конечно, выполнение этих хотелок Киевом выглядит очень сомнительно. Тем не менее, вероятность не нулевая. Более того, есть четкое свидетельство того, что в скором времени готовятся масштабные сдвиги в Минском процессе. Дело в том, что любая последовательность шагов обязательно должна включать обмен пленными по принципу «всех на всех» (как и записано в Минских договоренностях). И вот именно это сейчас готовит Киев.

18 июня «слуги народа» Николай Стефанчук (брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука) и Николай Калаур (глава профильного подкомитета в комитете по вопросам правовой политики) внесли законопроект №5672, которым предлагают разрешить президенту издавать указы «о принятии политико-правового решения» для обеспечения обмена пленными. Эта исключительная процедура позволит Зеленскому срочно и одномоментно, без согласования с прокуратурой, Нацполицией, СБУ, освободить из-под стражи всех лиц, за кого попросят Москва и ее марионетки в Донецке и Луганске.

Если Банковая добьется принятия этого закона еще до парламентских каникул, значит, внешняя политика у нас будет делаться в турборежиме. Меркель, Макрон и Зеленский будут втроем умиротворять Путина, и этот процесс может стать необратимым буквально в течение месяца, еще до визита Зеленского в Вашингтон.

Конечно, Вашингтон внимательно наблюдает за происходящим. Например, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил утром 24 июня о своем телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. По словам Ермака, Нуланд заверила его в неизменной поддержке Украины со стороны США в вопросах реализации Минских договоренностей и обсудила с ним детали предстоящего визита Зеленского к Байдену.

Но опять же, Вашингтон не будет делать за Киев его работу. Если Зеленский согласится на план Мааса и Лаврова, то Байден умоет руки и займется другими проблемами, в том числе и в отношениях с Украиной. О них, кстати, Нуланд опять напомнила Ермаку: реформа в сфере корпоративного управления и борьба с коррупцией.