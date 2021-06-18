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США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн - Politico
Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стало бы ответом на развертывание российских войск близ Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.
Однако, по данным Politico, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию этих мер после того, как Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, а также в связи с подготовкой к переговорам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее издание The Washington Post также со ссылкой на источник сообщало, что было принято решение отложить предоставление помощи Украине после того, как Россия начала сокращать численность войск на границе, однако пакет помощи все ещё может быть передан Украине в случае, если Россия начнет расширять своё военное присутствие на границе.
Кроме того, отмечалось, что пакет помощи в размере $150 млн, выделение которого утвердило Министерство обороны США в понедельник, заморозка не затрагивает.
Источники: https://www.politico.com/news/2021/06/18/white-house-ukraine-military-lethal-weapons-495169
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