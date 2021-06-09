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Суд ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича
13:07 09.06.2021 |
Суд ЕС общей юрисдикции впервые аннулировал санкции Евросоюза, примененные против президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом "Европейской правде" в среду сообщили в пресс-службе суда.
Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. То есть решение суда касается санкций, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.
"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - пояснил суд свое решение.
Суд отметил, что в тех случаях, когда в отношении лица применяются ограничительные меры в течение нескольких лет, по сути, в связи с продолжающимся предварительным расследованием Генеральной прокуратурой Украины, Совет ЕС обязан проверить, было ли соблюдено право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки, прежде чем Совет решит, продолжать ли эти меры в очередной раз.
Таким образом Совет ЕС должен указать причины, по которым он смог сделать вывод о том, что права заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки были соблюдены.
"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали права на защиту и права на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела", - говорится в сообщении суда.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия, но санкции против самого Виктора Януковича не аннулировали до этого ни разу.
В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.
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