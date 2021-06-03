Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас

Денис Сарбей / Деловая столица

О сворачивании военно-технического сотрудничества Беларуси и Украины и опасностях, которые несет с собой сближение Минска и Москвы, "ДС" поговорила с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Згурцом.

«ДС» РФ де-факто поглощает Беларусь, что неизбежно приведет к сворачиванию украинско-белорусской военной кооперации. Прежде всего - где мы будем брать запчасти для ремонта МАЗов, которые массово закупались Украиной для нужд ВСУ. Есть ли возможности их как-то и чем-то заменить?

С.З. МАЗы закупались условно массово, На самом деле, ситуация с ними не настолько критична, как об этом говорят. Думаю, дефицит комплектующих без особых проблем удастся восполнить, ведь весомую часть этой марки автомобилей собирали на черкасском заводе компании «Богдан Моторс». В целом такое впечатление, что наши компании из сферы оборонки не слишком активно работали с Беларусью и я не вижу в этом отношении больших угроз.

«ДС» Будет ли свернуто совместное производство ПТРК «Скиф», на основе которого создан украинский ПТРК «Стугна»? Кто может заменить белорусов в кооперации с КБ «Луч»?

С.З. Здесь все не совсем так. ПТРК «Скиф» и «Стугна» являются украинской разработкой и только на начальном этапе, лет 8 тому назад, для их производства использовались системы наведения, производимые в Белоруссии. Потом их заместили продукцией черкасского «Фотоприбора», т.е. все системы наведения этого оружия отечественного производства.

Кроме того, некоторые детали к упомянутым ПТРК мы закупаем за рубежом. Поэтому от Белоруссии у нас здесь зависимости нет, скорее есть зависимость у самих белорусов, которые покупали часть наших ракет и ПТРК для выполнения своих экспортных контрактов.

«ДС» Какие еще риски и угрозы по вооружениям ВСУ вы видите в случае полного разрыва экономических связей с Белоруссией?

С.З. По некоторым направлениям у нас с ними была даже конкуренция, потому что белорусские авиаремонтные предприятия забирали на ремонт технику, которую могли ремонтировать на украинских предприятиях авиационной отрасли, том же Львовском, Одесском, Николаевском, Чугуевском авиаремонтных заводах, на «Авиаконе». Белорусы предлагали более низкие цены, чем эти предприятия «Укроборонпрома».

Там был весь спектр ремонтов авиатехники. Барановичский завод, который ремонтирует Су-24, Су-27. Кроме того, в Беларуси ремонтируют и МиГ-29, вертолеты Ми-8, Ми-24. Основная номенклатура ремонтов у нас часто пересекалась.

По обеспечению ВСУ есть небольшая зависимость по поставкам автомобильной техники, что, возможно, откроет для Украины другие рынки. Например, мы будем закупать чешские автомобили «Татра», будем вести переговоры с другими ведущими европейскими производителями.

«ДС» Как Украине в существующей ситуации, учитывая более 1000 км общей границы, обезопасить себя от возможных угроз с севера?

С.З. Серьезный вызов для Украины - переформирование военных планов и концепций, что усложняет решение вопросов безопасности и является дополнительным риском в условиях войны. Хотя тот же Лукашенко говорил, что белорусская территория никогда не будет использована в качестве плацдарма для нападения на «братский народ», времена меняются и меняется, как видим, подход. Нужно укреплять северную границу.

«ДС» Как и чем мы можем ответить на возможное размещение в Белоруссии российских авиабаз - Путин давно этого добивался и, видимо, Лукашенко сейчас уже готов пойти ему навстречу?

С.З. Необходимо вносить коррективы в планы развития ВСУ. Речь о другом формате размещения комплексов противовоздушной обороны, которые могут обезопасить нас от упомянутых действий соседей. Кроме того, тут стоит вспомнить о возможности использования высокоточного оружия в приграничных зонах, где можно таким образом нивелировать потенциал авиационной техники на белорусских аэродромах. Безусловно, нужно усиливать и компонент ПВО, который отвечает за прикрытие особо важных объектов, которые находятся в приграничных областях и районах.