Подмандатные территории. Зачем Путин объявил набор боевиков в Госдуму

Владислав Гирман / Деловая столица

Российская партия власти намерена провести в парламент боевиков, воевавших на Донбассе.

На следующий день после парадов победобесия в России, 10 мая, центральная политическая сила, поддерживающая президента РФ Владимира Путина, «Единая Россия» заключила с имитирующим общественно-политическое движение «Союзом добровольцев Донбасса» соглашение, имеющее далеко идущие последствия для Украины.

Документом, заверенным подписями секретаря генсовета ЕР, замглавы Совета Федерации Андрея Турчака и главы «союза» - генерал-майора ФСБ и в свое время «премьера ДНР» Александра Бородая, структуры интенсифицируют сотрудничество в рамках избирательной кампании в российскую Госдуму.

Как заявил Турчак, они договорились о том, что, во-первых, «Единая Россия» представляет возможность для участия широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле принять участие в предварительном голосовании [партии].

Во-вторых, «Единая Россия» фактически становится платформой для включения террористов из ОРДЛО в законодательные органы России - поселковые, районные, городские, региональные советы и, конечно же, в Госдуму.

Кандидатов на праймериз должны выдвинуть до 14 мая. И в ЕР утверждают, что таковых уже насчитывается почти 5,3 тыс. человек. К ним, как видим, присоединятся и члены СДД.

И «Единая Россия», и «Союз добровольцев Донбасса» идут на выборы под одним знаменем.

«Единая Россия» - это, прежде всего, - и для нас это принципиально важно - партия президента Владимира Путина», - сказал вчера Бородай.

Традиционно рейтинг ЕР был ниже президентского, в связи с чем Путин в основном сторонился своей политсилы в публичной плоскости, предпочитая стоять над партийными интересами в качестве «доброго царя».

Но в нынешнем избирательном цикле ситуация изменилась. Путин добился для себя обнуления сроков в прошлом году, и перед ним стоит задача обратить вспять падение уже собственного рейтинга с выходом на безоблачное президентство до 2036 г.

Ныне Кремль задействует весь доступный инструментарий: наплодил несколько партийных проектов помельче для создания видимости плюрализма мнений и наличия демократических процессов в стране, одновременно «похоронил» потенциал ФБК Алексея Навального, но электоральным паровозом станет именно «Единая Россия».

Просто посредством соглашения с СДД к нему прикручивают новые детали, призванные аккумулировать агрессивные ура-патриотические линии.

Однако это еще не все. ОРДЛО послужит интересам Путина и его окружения на парламентских выборах и в сугубо электоральном смысле - обеспечивая голоса избирателей.

Этот механизм в России заработал еще в апреле 2019 г., через три дня после второго тура президентских выборов в Украине, которые выиграл Владимир Зеленский. Тогда Путин визировал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства.

Уже в июле Россия начала незаконно выдавать паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса.

На сегодняшний день обладателей российских паспортов на Донбассе насчитывается несколько сот тысяч.

Правда, главари «ЛДНР» и российские чиновники озвучивают противоречивые данные. То есть, и цифры подбирают для красного словца, и учет ведется на глазок, и паспорта выдают быстрее, чем обновляют статистику.

В конце января Андрей Козенко, незаконно избранный в Госдуму от оккупированного Крыма, заявлял, что российское гражданство по упрощенной процедуре на Донбассе получили около 400 тыс. человек.

А уже менее чем через месяц Олег Агарков, начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области, где жителей ОРДЛО и снабжают паспортами, называл цифру 639 тыс. человек.

В конце апреля количество почему-то снизилось до 500 тыс., согласно утверждению «главы МВД ЛНР» Игоря Корнета.

Примерно ту же цифру озвучил 24 апреля и депутат Госдумы Виктор Водолацкий - 538 тыс. человек, которые смогут проголосовать на предстоящих выборах.

На этом Кремль останавливаться не собирается. Со слов того же Водолацкого, в России ставят планку в 1 млн жителей ОРДЛО с российским гражданством до конца 2021 г.

Понятное дело, что российские власти будут стараться выйти на этот показатель раньше срока - к августу-сентябрю, т.е. непосредственно к выборам.

Не исключено, что владельцев паспортов РФ, в особенности на бумаге и в публичных заявлениях говорящих голов Кремля, может оказаться даже больше. Расти показателям еще есть куда.

В российских СМИ периодически проводят собственные калькуляции, исходя из численности населения на Донбассе до войны, количества тех, кто покинул ОРДЛО, и тех, кто остался.

До вторжения россиян на Донбассе проживали порядка 7 млн человек, около 2 млн из них, как заявляют в РФ, сбежали на территорию России, еще примерно 2,7 млн остались в ОРДЛО.

Таким образом, гипотетически у Кремля могут нарисоваться еще порядка 4 млн избирателей.

Гибридные избиратели

Конечно, это в теории, поскольку не все пожелают брать гражданство РФ. Но масштабы паспортизации могут возрасти при помощи принуждения со стороны главарей бандформирований и при помощи банального подкупа некими социальными программами, которыми смогут воспользоваться лишь те украинцы, которые станут гражданами России.

Но даже 1 млн, о которых заявили в Москве, - это немаленькая цифра. В особенности с учетом статистического бардака.

Избирателей в РФ, по последним данным ЦИК, насчитывается около 110 млн. Голосуют далеко не все. Даже в «нарисованных» статистических данных за 2020 г. «обнулять» сроки Путина пришли якобы две трети.

Коронакризис и вызванное им ухудшение благосостояния россиян могут явку на выборах в этом году снизить еще больше.

Соответственно, Кремлю необходимо задействовать арсенал политтехнологических манипуляций а-ля «146%». И паспорта у жителей ОРДЛО, а с ними у жителей Приднестровья и оккупированных грузинских территорий, с правом голосовать, - это одна из таких манипуляций.

Ими режим Путина сможет затыкать дыры, обеспечивая админресурс тем или иным «правильным» кандидатам.

Следовательно, российский парламент, где уже сидят незаконно избранные крымчане, станет еще более гибридным законодательным органом.

Правда, между ОРДЛО и Крымом есть все же разница. Аннексировать захваченные районы Донбасса следом за полуостровом Россия в обозримой перспективе не решится. Да и нужды в этом нет.

При этом предоставление жителям ОРДЛО права голосовать на выборах в Госдуму - это альтернатива включению в состав РФ, которую Кремль вбрасывал в информпространство через главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Таким образом, вместо аннексии территорий Москва идет по пути аннексии населения.

И это очень плохо для Украины, поскольку эффективных механизмов противодействия выдаче российских паспортов на оккупированных территориях у правительства нет. Паспорта не признаются и их наличие у граждан Украины создает для последних неприятные, но обходимые проблемы, и застопорить этот процесс на практике пока невозможно.

Но и это еще не все. Гибридная стратегия Кремля «защиты русских» предполагает также определенные трансформации на международном уровне.

Каким образом? Фактически в Госдуму РФ попадут террористы, убивавшие мирных жителей и украинских военнослужащих - представители СДД, который впоследствии, по всей видимости, растворится в «Единой России».

Естественно, помимо депутатских привилегий они будут легитимированы и задействованы во внешней политике России.

Определенно те, кто пройдет в Госдуму, получат места в том же комитете ГД по международным делам, в различных группах дружбы и всевозможных делегациях. В частности, не исключено, что их отправят в ПАСЕ, и без того скомпрометировавшую себя заигрываниями с российскими властями.

Таким образом, в перспективе членам парламентов стран Европы, вероятно, придется сидеть за одним столом с убийцами и террористами. Кому-то это придется по душе. Например, тем же членам «Альтернативы для Германии», «Национального объединения», «Лиги» и т.п. А кого-то ждут неприятные политические последствия таких мероприятий.

В любом случае кремлевская пропаганда получит прекрасный источник медийных манипуляций и дезинформации.

Сам же Путин ордловским треком подкрепит свой имидж Отца нации. И даже больше: он высиупит покровителем всех без исключений русскоязычных и русскопаспортных с самолично определенным правом на их защиту в любой момент.

От кого? Ну, во время выступления на Красной площади 9 мая он уже дал понять - от нацистов, «поднимающих голову», которыми, согласно его гибкой трактовке, можно будет с легкостью счесть всех, кого душа пожелает.