Новая угроза. Почему рано считать, что Путин отказался от эскалации

Владислав Гирман / Деловая столица

На фоне дипломатической войны с Западом президент РФ объявил призыв "запасников" на военные сборы.

Скандал в Чехии со взрывами на военных складах в 2014 г., которые, скорее всего организовали агенты ГРУ РФ, выходит на новый уровень. Инциденты в Врбетице оказываются все теснее связаны с Болгарией. И не только потому, что владельцем чешских складов был болгарский оружейный бизнесмен Емельян Гебрев, поставлявший боеприпасы в Украину во время активной фазы вторжения россиян, которого ГРУ дважды травило "Новичком", но и потому, что есть основания предполагать: российские спецслужбы стояли за подобными инцидентами в самой Болгарии.

В 2014 и 2015 гг. на местных предприятиях, производящих оружие и боеприпасы также произошли взрывы.

К примеру, в селе Горни-Лом, расположенном в Видинской области недалеко от границы с Сербией, чье руководство, к слову, довольно лояльно по отношению к Кремлю, в 2014 г. в результате взрыва погибли 15 человек.

21 марта в поселке Иганово на государственном машиностроительном заводе "Сопот", который производит, среди прочего, противотанковые боеприпасы и зенитные ракеты, тоже гремели взрывы. И не раз. Через три недели после первого инцидента из-за взрывов была разрушена часть большого комплекса.

Согласно журналистскому расследованию "Радио Свобода", прокуратура Болгарии по какой-то причине публично сообщила о расследовании лишь случая в Горни-Ломе. Но в итоге все четверо подозреваемых были оправданы.

Однако журналисты установили (или им подсказали осведомленные службы), что и в 2014, и в 2015 г. в Болгарию постоянно приезжали граждане РФ, которых они идентифицировали как агентов ГРУ, и оставались в стране на срок от 3 до 11 дней: Владимир Моисеев (Владимир Попов), Денис Сергеев (Сергей Федотов), Сергей Лютенко (Сергей Павлов), Николай Ежов (Николай Кононихин), Иван Терентьев (Иван Лебедев), Алексей Калинин (Алексей Никитин), Егор Гордиенко (Георгий Горшков).

Они же участвовали в отравлении Гебрева. Первое покушение произошло через две недели после взрыва в Иганово, 28 апреля 2015 г. Тогда в Болгарии находился Егор Гордиенко.

Разведка российского минобороны делала все возможное, чтобы помешать тесному военному сотрудничеству между Софией и Киевом, в частности, говорится в расследовании, сорвать поставки боеприпасов и оружия для ВСУ.

Взрывы в Болгарии - это наряду с чешским кейсом еще один элемент операции РФ по подрыву обороноспособности Украины.

Операцию можно считать провалившейся по ряду причин: во-первых, Украина все же выстояла и смогла найти нужные ей боеприпасы; во-вторых, агенты ГРУ наломали дров и были раскрыты.

Правда, не сразу. Но все же через несколько лет их имена и внешний вид известны всем.

Как и то, что пытаясь ослабить Украину, Москва одобрила проведение откровенно враждебных актов в странах Европейского союза, являющихся и членами Организации Североатлантического договора (НАТО).

Теперь мяч на поле ЕС и Альянса. Есть сведения, подтверждающие проведение Россией диверсий в странах-членах. И они, эти сведения, уже являются проверкой на целостность и приверженность своим принципам для Евросоюза и НАТО. То есть либо ЕС и НАТО созданы и функционируют на принципах взаимопомощи, поддержки и союзничества, либо та же статья 5 Североатлантического договора остается лишь набором букв - и не более.

С одной стороны, Запад (США, Британия, Литва, Латвия, Эстония, Италия, Словакия и т.д.) мощно продемонстрировали солидарность с Чехией, аналогично выдворив разное количество российских шпионов, прикрывающихся дипломатическими паспортами.

Притом руководящие структуры Евросоюза и НАТО официально поддержали действия Праги и назвали обоснованным решение выслать 18 дипломатов РФ.

В общей сложности, США, Великобритания и страны ЕС объявили персонами нон грата рекордное количество российских дипломатов - 150 человек.

Синхронность и жесткость действий и заявлений говорит о том, что в НАТО понимают: операции спецслужб РФ - это серьезная угроза безопасности Альянса и его членов, являющаяся вполне весомым поводом для "запуска" Пятой статьи устава Альянса.

Вопрос в том, что в ЕС и Штатах планируют делать дальше. Зайдут ли они дальше заявлений, выдворений дипломатов и решатся ли, к примеру, на новые санкции в отношении непосредственно российской верхушки, в том числе, как его назвал Джо Байден, "убийцы" Путина? Как-никак, это диверсии - то есть, прямые акты агрессии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее, 19 апреля, говорил, что введение новых санкций не обсуждается.

Что дальше?

С другой стороны, о каких санкциях может идти речь, если руководство самой Чехии - президент Милош Земан и премьер Андрей Бабиш - продуцируют противоречивые тезисы о взрывах в Врбетице.

Глава чешского правительства заявил, что диверсии были не "актом государственного терроризма", а "нападением на товары, принадлежащие болгарскому торговцу оружием".

Заявление, мягко говоря, спорное, поскольку иностранные агенты, вероятно, устроили взрывы на территории ЧР, в результате которых погибли люди и был нанесен огромный материальный ущерб.

И не мудрено, что Бабиша резко раскритиковали в самой Чехии. В связи с чем ему пришлось извиняться за свою трактовку произошедшего.

Чешское общество сейчас очень остро воспринимает любые попытки оправдать россиян. Потому рейтинги пророссийских партий, в первую очередь Коммунистической партии Чехии и Моравии, снижаются. К слову, в Чехии даже зарегистрировали петицию с требованием запретить КПЧМ.

Сейчас политическое руководство страны консолидировано в осуждении действий России. Желающих защищать Москву, в принципе, нет. И Милош Земан к этому тоже не особо стремится, поскольку в противном случае попросту не досидит оставшиеся два года в кресле президента.

Но при этом он все же пытается несколько размыть серьезность скандала. Так, 25 апреля он подчеркнул, что у следствия есть две версии по инциденту в Врбетице: первоначальная - неосторожное обращение с боеприпасами, и "свежая" вторая - причастность иностранной разведки. Если подтвердится последняя, то Земан уверяет: Россия должна будет понести наказание. И в то же время его "сомнения" дали возможность кремлевской пропаганде разогнать тезисы о том, что чешский президент, фактически, не верит в причастность России к взрывам.

Вместе с тем, Брюссель в целом занял выжидательную позицию в плане введения новых ограничительных мер в отношении Москвы. Что, судя по всему, стало результатом столкновения интересов "старожилов" и "новичков" Евросоюза.

Если Балтия, например, выступала за то, чтобы уже готовить новый пакет санкций против РФ за эскалацию в Украине и по кейсу Навального, то в Западной Европе предпочитают попридержать коней. Даже несмотря на чешский скандал, Берлин призывает решать кризис дипломатическим путем. Глава МИД Германии Хайко Маас накануне выступил против усиления санкционного давления на Москву. Его примеру последовал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки (Польши, Венгрии, Словакии, Чехии) для обсуждения российских диверсий в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси.

Для "Вышеграда", в первую очередь для Польши текущий кризис, сопровождающийся стремлением руководства Германии не нагнетать обстановку, является отличной возможностью повысить свой политический вес внутри Европейского союза. К тому же, активное реагирование Вышеградской группы на кризис более рационально, нежели позиция Берлина, поскольку объявление Москвы об отводе войск от украинских границ отнюдь не означает, что ситуация стабилизировалась.

Кремль отвечает на дипломатический демарш Запада не только зеркальным выдворением дипломатов.

Некоторые из ответных мер выглядят, конечно, слабо. Как тот же указ Путина от 23 апреля о создании перечня "недружественных стран", куда уже внесены США, и которых Москва накажет запретом нанимать российских граждан.

В то же время, президент РФ подписал и другой указ - о призыве солдат и офицеров запаса на военные сборы в этом году. Это является продолжением военной эскалации. Следовательно, Кремль готовит новые провокации и не намерен снижать градус противостояния, как могло показаться Брюсселю и "старой" Европе.