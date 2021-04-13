Финансовые новости
- |
- 13.04.21
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским
15:57 13.04.2021 |
В офисе президента Украины уточняют: такой запрос был, сразу же после гибели украинских военных под Шумами. Но в администрации президента России его проигнорировали. В этих комментариях чувствуется определенное удивление: вот же, Зеленский запрашивает переговоры, хочет договориться, а Путин не хочет. Почему?
А разве не ясно почему? До сих пор? У Путина нет никакого интереса к общению с президентом Украины. Не собственно с Зеленским, а с президентом Украины вообще. Президент Украины для Путина - это глава мятежной провинции, которая рано или поздно должна быть «освобождена от американской оккупации». И Путин готов общаться, когда есть основания считать, что президент Украины попадётся в ту или иную кремлевскую ловушку. А когда оснований так считать нет, то и интереса нет. Путин общался с Порошенко, пока рассчитывал склонить коллегу к уступкам. Когда стало ясно, что Порошенко на уступки не пойдёт, интерес пропал и Путин стал ожидать смены власти в Украине. И не просто ожидать, а и содействовать такой смене. Так что не удивительно, что Зеленский получил у него аванс - возможность капитулировать. Капитуляция не состоялась - интереса к Зеленскому нет. В Москве будут ожидать смены власти и содействовать этой смене.
Еще более алогичным было ожидать, что российско-украинские контакты будут возобновлены после введения санкций против Медведчука. Я не сомневаюсь, что в офисе президента мог быть такой расчёт: показать, кто в доме хозяин, с кем нужно разговаривать. Но только это очень наивный расчёт, это не для Путина. Путин общается не с тем, кто в доме хозяин, а с тем, с кем ему хочется. Медведчук почти лет 20 в доме не хозяин, отношение Путина к нему не изменилось за это время. И не изменится. Потому что Путину хочется, чтобы Медведчук руководил Украиной. А то, что этого не хочется украинскому народу - так тем хуже для украинского народа. Путин живет в своём параноидальном мире, куда запрещён вход реальности. И да, он пытается приблизить свой параноидальный мир к реальности. С помощью танков. Поэтому не нужно было даже сомневаться, что за санкциями против Медведчука последует не новое общение Путина и Зеленского, а российский военный ответ. Это настолько в духе российской политики, что не нужно даже быть особо проницательным для предсказания такого развития событий. Собственно, сразу же после введения санкций я об этом и говорил: начнётся весна и мы увидим, как реагирует Путин. Вот мы и видим.
Что же в этой ситуации делать Зеленскому? Для начала перестать рассчитывать, что он о чем-то договорится с Путиным. Это не могло быть и не будет. Продолжать коммуникацию с Западом - только Запад может остановить большую войну России с Украиной. Укреплять обороноспособность страны и прекратить конфронтацию с патриотическими силами. Теперь Зеленский может рассчитывать только на них, а не на свой инфантильный и наивный электорат. Этот электорат уже сейчас в поиске нового Зеленского - чтобы с Путиным договорился.
Да, и научиться осознавать, что за все нужно платить. За санкции против пророссийских сил в том числе. Любое, даже самое правильное решение имеет свою цену - нередко трагическую. И то, что эту цену придется заплатить, нужно понимать, до того, как ты принимаешь решение - а не после того, как оно принято.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК
|Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
|Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
|Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
|Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»
|После небольшой раскачки 9 апреля курс доллара на межбанке вернулся на старые уровни
|Зеленский против КСУ. Почему в дело Тупицкого вмешались Порошенко с Тимошенко
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
Это интересно
|Состояние основателей Google превысило 100 млрд долларов
|В Европе вышел самый дешёвый электромобиль
|По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей
|Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
|Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов
|NASA и SpaceX наметили пилотируемый запуск Crew-3 на 23 октября
|Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации