Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским

Виталий Портников / Espreso.tv

В офисе президента Украины уточняют: такой запрос был, сразу же после гибели украинских военных под Шумами. Но в администрации президента России его проигнорировали. В этих комментариях чувствуется определенное удивление: вот же, Зеленский запрашивает переговоры, хочет договориться, а Путин не хочет. Почему?

А разве не ясно почему? До сих пор? У Путина нет никакого интереса к общению с президентом Украины. Не собственно с Зеленским, а с президентом Украины вообще. Президент Украины для Путина - это глава мятежной провинции, которая рано или поздно должна быть «освобождена от американской оккупации». И Путин готов общаться, когда есть основания считать, что президент Украины попадётся в ту или иную кремлевскую ловушку. А когда оснований так считать нет, то и интереса нет. Путин общался с Порошенко, пока рассчитывал склонить коллегу к уступкам. Когда стало ясно, что Порошенко на уступки не пойдёт, интерес пропал и Путин стал ожидать смены власти в Украине. И не просто ожидать, а и содействовать такой смене. Так что не удивительно, что Зеленский получил у него аванс - возможность капитулировать. Капитуляция не состоялась - интереса к Зеленскому нет. В Москве будут ожидать смены власти и содействовать этой смене.

Еще более алогичным было ожидать, что российско-украинские контакты будут возобновлены после введения санкций против Медведчука. Я не сомневаюсь, что в офисе президента мог быть такой расчёт: показать, кто в доме хозяин, с кем нужно разговаривать. Но только это очень наивный расчёт, это не для Путина. Путин общается не с тем, кто в доме хозяин, а с тем, с кем ему хочется. Медведчук почти лет 20 в доме не хозяин, отношение Путина к нему не изменилось за это время. И не изменится. Потому что Путину хочется, чтобы Медведчук руководил Украиной. А то, что этого не хочется украинскому народу - так тем хуже для украинского народа. Путин живет в своём параноидальном мире, куда запрещён вход реальности. И да, он пытается приблизить свой параноидальный мир к реальности. С помощью танков. Поэтому не нужно было даже сомневаться, что за санкциями против Медведчука последует не новое общение Путина и Зеленского, а российский военный ответ. Это настолько в духе российской политики, что не нужно даже быть особо проницательным для предсказания такого развития событий. Собственно, сразу же после введения санкций я об этом и говорил: начнётся весна и мы увидим, как реагирует Путин. Вот мы и видим.

Что же в этой ситуации делать Зеленскому? Для начала перестать рассчитывать, что он о чем-то договорится с Путиным. Это не могло быть и не будет. Продолжать коммуникацию с Западом - только Запад может остановить большую войну России с Украиной. Укреплять обороноспособность страны и прекратить конфронтацию с патриотическими силами. Теперь Зеленский может рассчитывать только на них, а не на свой инфантильный и наивный электорат. Этот электорат уже сейчас в поиске нового Зеленского - чтобы с Путиным договорился.

Да, и научиться осознавать, что за все нужно платить. За санкции против пророссийских сил в том числе. Любое, даже самое правильное решение имеет свою цену - нередко трагическую. И то, что эту цену придется заплатить, нужно понимать, до того, как ты принимаешь решение - а не после того, как оно принято.