Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»

Тарас Паньо / Depo.ua

Угроза Кремля относительно организации масштабных провокаций против мирного населения на Донбассе, которые могут стать поводом для войны, вряд ли поможет России. Мир слишком внимательно следит за Донбассом, чтобы сомневаться в том, кто подогревает конфликт.

Сегодняшние заявления заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака были откровенно "кликбейтными" - хотя и не слишком удачными.

В частности, отвечая на вопрос относительно возможного усиления участия России в войне на востоке Украины, он заявил: "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара (войны в Донбассе ред.). Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту".

Заявление вышло откровенно двусмысленным. Поскольку в Сребренице резню устроили именно пламенно поддерживаемые Россией боснийско-сербские "ополченцы". А защитить боснийцев в соседнем городке сумело именно небольшое подразделение украинских миротворцев. Поэтому и на этот раз России, наверное, стоит внимательнее следить за "ополчением Л-ДНР", чем за украинской стороной.

Впрочем, кроме размышлений о геноциде Козак порадовал российскую публику прогнозами о том, что начало активных боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины", что Донбасс защищают "закаленные в боях военные формирования" (без уточнения, что это за формирование и откуда они там взялись), а также - вершина либерализма - добавил, что Россия "не собирается резать суверенитет или захватывать территории". Как последнее соотносится с аннексией Крыма - сказать трудно, но внутренней логики в речи Козака и без того искать не стоит.

Зато суть его речей достаточно проста и прозаична. И сводится она к тривиальным угрозам Украине. Угрозам о том, что раздав на Донбассе 600 тысяч российских паспортов, Россия теперь в любой момент может получить повод для войны, устроив имитацию "украинской агрессии против граждан России". Этой возможностью он откровенно кичится как перед российскими журналистами, так и перед миллионами их зрителей и читателей.

Но это хвастовство является вполне бесполезным. Поскольку при современном уровне развития технологий России не удастся начать войну на Донбассе, обвинив в этом Украину. Потому что уже даже в начале Второй мировой немецкая провокация с солдатами вермахта, которые переоделись в униформу поляков и "напали" на радиостанцию в Гляйвице, никого, мягко говоря, не убедила.

Сегодня, при наличии спутникового авиационного и радиолокационного наблюдения, выяснить, кто именно начал крупномасштабные боевые действия в Европе, не является проблемой. Тем более, если за регионом внимательно наблюдают государства - члены НАТО. Поэтому история об "украинцах, которые устроили Сребреницу", не убедит никого ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе или Берлине.

И Кремлю, если будет принято решение по интенсификации конфликта на Донбассе и начала участия в нем "официальных" вооруженных сил России, сказки о "Сребренице" и "распятых мальчиках" не помогут решительно нечем.

Как показал сегодня разговор Путина с Меркель, даже дипломатический немецкий лидер посоветовала российскому президенту сначала убрать войска с украинской границы, которые стянули туда за несколько последних недель - и уже после того начинать говорить о "возможности деэскалации".

Шансов того, что Путин прислушается к этому мудрому совету, конечно, немного. Но факт остается фактом - массированная информационная кампания, имевшая целью убедить мир в том, что "Украина осуществляет эскалацию на Донбассе", похоже, не сработала.

И перед российским руководством стоит четкий выбор - либо продолжать повышать градус конфликта, и нести за это ответственность как минимум на международной арене, или осуществлять деэскалацию и переводить конфликт в "спящий" режим. Вариант "спрятаться за Сребреницей" на этот раз явно не удастся.