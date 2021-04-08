Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
23:21 08.04.2021 |
Угроза Кремля относительно организации масштабных провокаций против мирного населения на Донбассе, которые могут стать поводом для войны, вряд ли поможет России. Мир слишком внимательно следит за Донбассом, чтобы сомневаться в том, кто подогревает конфликт.
Сегодняшние заявления заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака были откровенно "кликбейтными" - хотя и не слишком удачными.
В частности, отвечая на вопрос относительно возможного усиления участия России в войне на востоке Украины, он заявил: "Все зависит от того, какой масштаб будет пожара (войны в Донбассе ред.). Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту".
Заявление вышло откровенно двусмысленным. Поскольку в Сребренице резню устроили именно пламенно поддерживаемые Россией боснийско-сербские "ополченцы". А защитить боснийцев в соседнем городке сумело именно небольшое подразделение украинских миротворцев. Поэтому и на этот раз России, наверное, стоит внимательнее следить за "ополчением Л-ДНР", чем за украинской стороной.
Впрочем, кроме размышлений о геноциде Козак порадовал российскую публику прогнозами о том, что начало активных боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины", что Донбасс защищают "закаленные в боях военные формирования" (без уточнения, что это за формирование и откуда они там взялись), а также - вершина либерализма - добавил, что Россия "не собирается резать суверенитет или захватывать территории". Как последнее соотносится с аннексией Крыма - сказать трудно, но внутренней логики в речи Козака и без того искать не стоит.
Зато суть его речей достаточно проста и прозаична. И сводится она к тривиальным угрозам Украине. Угрозам о том, что раздав на Донбассе 600 тысяч российских паспортов, Россия теперь в любой момент может получить повод для войны, устроив имитацию "украинской агрессии против граждан России". Этой возможностью он откровенно кичится как перед российскими журналистами, так и перед миллионами их зрителей и читателей.
Но это хвастовство является вполне бесполезным. Поскольку при современном уровне развития технологий России не удастся начать войну на Донбассе, обвинив в этом Украину. Потому что уже даже в начале Второй мировой немецкая провокация с солдатами вермахта, которые переоделись в униформу поляков и "напали" на радиостанцию в Гляйвице, никого, мягко говоря, не убедила.
Сегодня, при наличии спутникового авиационного и радиолокационного наблюдения, выяснить, кто именно начал крупномасштабные боевые действия в Европе, не является проблемой. Тем более, если за регионом внимательно наблюдают государства - члены НАТО. Поэтому история об "украинцах, которые устроили Сребреницу", не убедит никого ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе или Берлине.
И Кремлю, если будет принято решение по интенсификации конфликта на Донбассе и начала участия в нем "официальных" вооруженных сил России, сказки о "Сребренице" и "распятых мальчиках" не помогут решительно нечем.
Как показал сегодня разговор Путина с Меркель, даже дипломатический немецкий лидер посоветовала российскому президенту сначала убрать войска с украинской границы, которые стянули туда за несколько последних недель - и уже после того начинать говорить о "возможности деэскалации".
Шансов того, что Путин прислушается к этому мудрому совету, конечно, немного. Но факт остается фактом - массированная информационная кампания, имевшая целью убедить мир в том, что "Украина осуществляет эскалацию на Донбассе", похоже, не сработала.
И перед российским руководством стоит четкий выбор - либо продолжать повышать градус конфликта, и нести за это ответственность как минимум на международной арене, или осуществлять деэскалацию и переводить конфликт в "спящий" режим. Вариант "спрятаться за Сребреницей" на этот раз явно не удастся.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
|Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?
|Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?
|Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара
|Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»
Это интересно
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород