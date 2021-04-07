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Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?
12:32 07.04.2021 |
Обсуждение вопроса возможного нового нападения России на Украину, как правило, касается прежде всего провокации на донбасском направлении - тем более, что сейчас именно в районе российско-украинской границы на Донбассе наблюдается концентрация российских войск. Однако многие наблюдатели не забывают и про аннексированный Крым - тем более в связи с участившимися разговорами о надвигающейся экологической катастрофе. В Крыму и концентрировать ничего не нужно, Россия постоянно проводит военные учения на полуострове. А нападение на соседние регионы Украины вполне может быть объяснено «гуманитарными соображениями» - вода-то нужна!
И, тем не менее, нападение из Крыма может разрушить миф о «легитимности», которого Владимир Путин старается придерживаться всю свою политическую карьеру.
Если верить кремлевской пропаганде, то это не Россия напала на Грузию, а все наоборот - грузинский президент Михаил Саакашвили решил силой решить вопрос Южной Осетии и поставил под угрозу безопасность мирного населения и российских миротворцев. И это не Кремль организовал спецоперацию по оккупации и аннексии Крымского полуострова, а жители Крыма провозгласили независимость от Украины и решили присоединиться к России.
Стоит напомнить, что Кремль получил от бежавшего из страны президента Украины Виктора Януковича официальное представление на назначение главой правительства АРК Сергея Аксенова - настолько Путину хотелось, чтобы процессом «возвращения в родную гавань» командовал «настоящий» глава правительства автономии, а не самозванец.
Если же провокация на Донбассе удастся, думаю, воевать формально будут корпуса «народной милиции» так называемых республик, а российская армия на границе будет «оказывать содействие» и демонстрировать готовность вмешаться в ход боевых действий. Собственно, так уже было в 2014 году, когда украинское наступлениебыло остановлено только прямым российским вмешательством.
А вот Крым, в отличие от Донбасса - это не самопровозглашенная республика, а субъект Российской Федерации по российскому законодательству. У Крыма нет своих войск - и значит возможное нападение с его территории будет актом прямой агрессии России против Украины. Нужно отметить, что даже в 2014 году, когда происходила аннексия Крыма, Москва утверждала, что количество ее военных в Крыму не превышает цифру, зафиксированную в соответствующих российско-украинских соглашениях, и начала наращивание своего контингента только после официального присоединения Крыма и Севастополя к России. А теперь, если российские войска начинают наступать из Крыма - чем это оправдать?
Именно поэтому акт открытой агрессии из Крыма, уверен, разрушит миф о «легитимности». Владимир Путин окажется агрессором, думаю, даже в своих собственных глазах.
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