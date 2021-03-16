Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского

Виталий Портников / Espreso.tv

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у украинского руководства "не существует никакого мирного плана" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Эти слова главного российского переговорщика на украинском направлении значительно отличаются от утверждений представителей украинского руководства, в том числе и президента страны Владимира Зеленского.

В Киеве заявляют, что Германия и Франция подготовили собственные предложения по выполнению Минских соглашений - это и есть новый "мирный план", Украина внесла в этот план свои уточнения - и теперь предложения направлены России и остальные участники «нормандского формата» ожидают ее реакции.

В изложении Козака все выглядит с точностью до наоборот. Представители Германии и Франции предприняли попытку согласовать компромиссный проект рекомендаций для ТКГ. В России этот проект расценили как "чрезмерно компромиссным", подготовили свои уточнения и предложили Украине выступить со своими. А в Киеве молчат.

То есть в Киеве считают, что мирный план на столе в Москве и на него должен отреагировать Путин, а в Москве считают, что мирный план на столе в Киеве и на него должен отреагировать Зеленский. Что это означает?

Означает только то, что Козак получил задание тянуть время до окончания пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Ровно то же самое до окончания пребывания Петра Порошенко на посту президента Украины делали Грызлов или Сурков. Если президент Украины не готов к безоговорочной капитуляции - он никому в Кремле не интересен, это нужно просто понять. К тому же сейчас появляется дополнительная опция - можно тянуть время до смены федерального канцлера Германии. Ведь Ангела Меркель уходит из политики уже этой осенью и в Кремле вполне могут хотеть посмотреть, как быстро ее преемник войдет в курс проблем на украинском направлении и насколько интересен ему будет "нормандский формат".

Так что никакого "нормандского саммита" в ближайшее время не будет. А будет - если учесть не только заявление Дмитрия Козака, но и откровенные угрозы Марии Захаровой в адрес Украины в связи со стратегией деоккупации Крыма - скорее обострение ситуации.

К этому и нужно готовиться.