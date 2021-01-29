За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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«Нафтогаз» планирует закупить газ из Евросоюза за средства ЕБРР
15:54 29.01.2021 |
НАК «Нафтогаз Украины» объявила о намерении закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с ЕС, использовав 80,4 млн евро, привлеченных от ЕБРР.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Для этого проекта Нафтогаз планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченных от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году.
"Нафтогаз" опубликовал приглашение к предварительному отбору поставщиков газа и общее объявление о закупках для этого проекта, которое было опубликовано на сайте ЕБРР 28 января 2021 года.
"Контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах Европейского Союза, и будут открыты для фирм с любой страны", - говорится в сообщении.
В компании добавляют, что кредитные средства ЕБРР не будут использоваться для осуществления платежей физическим или юридическим лицам за импорт товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совбеза ООН или в соответствии с законом или официального распоряжения страны покупателя.
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