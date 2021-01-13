Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество

Тарас Паньо / Depo.ua

Президенты Украины и Молдовы задекларировали общность геополитических интересов, общность друзей и врагов, и поговорили об экономических проектах. Но реализация этих планов зависит от одного фактора, который может перечеркнуть какие-либо шансы на масштабное сотрудничество.

Президентство Майи Санду пришлось на далеко не самые простые для Молдовы времена. В свое время это хорошо отражала ее предновогодняя инаугурационная речь, суть которой сводилась к перечислению кризисов, в которых оказалась Молдова: эпидемического, экономического, коррупционного, и так далее.

Параллельно с тем в стране идет подготовка к внеочередным парламентским выборам, на которых пророссийский социалист Додон явно планирует взять реванш за поражение на президентских выборах. А без большинства в парламенте президентство Санду будет в известной степени формальным.

На подобном фоне глава Молдовы явно нуждалась хотя бы в небольшой внешнеполитической победе. Или, по крайней мере, ярком и позитивном событии. На роль которого, похоже, был избран визит в Киев.

Что, в общем, и неудивительно: у Украины схожие проблемы и вызовы, те же друзья в Европе, такие же отношения с Россией. И даже куратором отношений Москвы с Киевом и Кишиневом является одно лицо - Дмитрий Козак. Но действующий украинский президент нуждается в международном "позитиве" вряд ли меньше, чем его молдавская коллега. Поэтому официальный визит Санду в Киев проходит подчеркнуто масштабно.

При этом совместное заявление президентов Украины и Молдовы, принятое по результатам переговоров, не только фиксирует двусторонние отношения и договоренности, но содержит и немало месседжей для внешних адресатов.

В частности, пассаж о взаимной поддержке суверенитетов - сообщение Москве, что Киев и Кишинев имеют общую позицию относительно аннексии Крыма, войны на Донбассе и российских войск в Приднестровье. Эта согласованность, вероятно, будет еще раз продемонстрирована на международных площадках вроде ОБСЕ или ООН.

Стремление к "укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море" является явной демонстрацией интереса как к инициативе "Триморья", так и к вероятному сотрудничеству с региональными государствами-членами НАТО, направленному на противодействие агрессивной политике России на Черном море.

Пассажи о перспективах членства в ЕС и углублении сотрудничества в рамках Восточного партнерства и в расшифровке какой-либо не нуждаются. Правда, пассаж украинского президента относительно попытки получить какие-то приоритеты в закупке вакцин против коронавирусной инфекции в формате Восточного партнерства несколько завис в воздухе, не найдя подтверждения ни в совместном заявлении, ни в речи его молдавской коллеги. А жаль.

Параллельно с декларацией общности геополитических угроз и интересов, Санду и Зеленский объявили и об интенсификации сотрудничества на высшем уровне, которую планируется реализовать в формате президентского совета Украины и Молдовы.

Из практических проектов можно назвать инфраструктурные и логистически-транспортные инициативы, ключевой среди которых должна стать транспортная магистраль между Киевом и Кишиневом.

Каковы шансы совместной реализации всех этих амбициозных планов - сказать сложно. Многое будет зависеть и от пандемии, и от международно-экономической конъюнктуры, которая и будет определять целесообразность строительства транспортных коридоров.

Но пока с уверенностью можно сказать одно. Будущее украинскоо-молдавских отношений практически полностью зависит от результатов внеочередных парламентских выборов, которые вскоре состоятся в Молдове.

В случае победы пророссийских социалистов с Додоном во главе, и транзитные инициативы, и мечты о Восточном партнерстве, и надежды на совместное членство в ЕС развеются, как дым. Из общего останется разве что московский куратор Козак.