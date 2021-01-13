Финансовые новости
- |
- 13.01.21
- |
- 07:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
22:56 12.01.2021 |
Президенты Украины и Молдовы задекларировали общность геополитических интересов, общность друзей и врагов, и поговорили об экономических проектах. Но реализация этих планов зависит от одного фактора, который может перечеркнуть какие-либо шансы на масштабное сотрудничество.
Президентство Майи Санду пришлось на далеко не самые простые для Молдовы времена. В свое время это хорошо отражала ее предновогодняя инаугурационная речь, суть которой сводилась к перечислению кризисов, в которых оказалась Молдова: эпидемического, экономического, коррупционного, и так далее.
Параллельно с тем в стране идет подготовка к внеочередным парламентским выборам, на которых пророссийский социалист Додон явно планирует взять реванш за поражение на президентских выборах. А без большинства в парламенте президентство Санду будет в известной степени формальным.
На подобном фоне глава Молдовы явно нуждалась хотя бы в небольшой внешнеполитической победе. Или, по крайней мере, ярком и позитивном событии. На роль которого, похоже, был избран визит в Киев.
Что, в общем, и неудивительно: у Украины схожие проблемы и вызовы, те же друзья в Европе, такие же отношения с Россией. И даже куратором отношений Москвы с Киевом и Кишиневом является одно лицо - Дмитрий Козак. Но действующий украинский президент нуждается в международном "позитиве" вряд ли меньше, чем его молдавская коллега. Поэтому официальный визит Санду в Киев проходит подчеркнуто масштабно.
При этом совместное заявление президентов Украины и Молдовы, принятое по результатам переговоров, не только фиксирует двусторонние отношения и договоренности, но содержит и немало месседжей для внешних адресатов.
В частности, пассаж о взаимной поддержке суверенитетов - сообщение Москве, что Киев и Кишинев имеют общую позицию относительно аннексии Крыма, войны на Донбассе и российских войск в Приднестровье. Эта согласованность, вероятно, будет еще раз продемонстрирована на международных площадках вроде ОБСЕ или ООН.
Стремление к "укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море" является явной демонстрацией интереса как к инициативе "Триморья", так и к вероятному сотрудничеству с региональными государствами-членами НАТО, направленному на противодействие агрессивной политике России на Черном море.
Пассажи о перспективах членства в ЕС и углублении сотрудничества в рамках Восточного партнерства и в расшифровке какой-либо не нуждаются. Правда, пассаж украинского президента относительно попытки получить какие-то приоритеты в закупке вакцин против коронавирусной инфекции в формате Восточного партнерства несколько завис в воздухе, не найдя подтверждения ни в совместном заявлении, ни в речи его молдавской коллеги. А жаль.
Параллельно с декларацией общности геополитических угроз и интересов, Санду и Зеленский объявили и об интенсификации сотрудничества на высшем уровне, которую планируется реализовать в формате президентского совета Украины и Молдовы.
Из практических проектов можно назвать инфраструктурные и логистически-транспортные инициативы, ключевой среди которых должна стать транспортная магистраль между Киевом и Кишиневом.
Каковы шансы совместной реализации всех этих амбициозных планов - сказать сложно. Многое будет зависеть и от пандемии, и от международно-экономической конъюнктуры, которая и будет определять целесообразность строительства транспортных коридоров.
Но пока с уверенностью можно сказать одно. Будущее украинскоо-молдавских отношений практически полностью зависит от результатов внеочередных парламентских выборов, которые вскоре состоятся в Молдове.
В случае победы пророссийских социалистов с Додоном во главе, и транзитные инициативы, и мечты о Восточном партнерстве, и надежды на совместное членство в ЕС развеются, как дым. Из общего останется разве что московский куратор Козак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Американская проблема Зеленского: Исключат ли «подсанкционного» Дубинского из фракции «слуг»
|Успех с одним неизвестным: Удастся ли Зеленскому и Санду наладить стратегическое сотрудничество
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом
|Доллар резко опустили после праздников. Иностранцы сдают валюту под покупку ОВГЗ
|Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ
|Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
Это интересно
|Первый в своём роде: прозрачный телевизор OLED, который можно спрятать в изножье кровати
|Китай планирует заставить техногигантов делиться данными о потребительских кредитах – СМИ
|SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship
|Во внезапных ускорениях электрокаров Tesla виноваты сами водители, решили в Минтрансе США
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет