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Цены на квартиры-2021. Чего ждать в новом году продавцам и покупателям
16:59 24.12.2020 |
Недвижимость остается одним из основных объектов инвестирования для украинцев. К чему готовиться в новом году, разбиралась LIGA.net.
Рекорды, разочарование девелоперов и рост цен
В 2021 году в Киеве может быть установлен рекорд по объему введенной недвижимости. В 2020-м из-за реформы и фактического простоя ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) около 41% готового жилья не были сданы в эксплуатацию, рассказывает LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.
Сейчас очередь на ввод в эксплуатацию - более четверти миллиона квадратных метров жилья в столице, готовых с 2020 года.
В 2021 году увеличится число сделок с покупкой квартир в новостройках, прогнозирует Герасимчук. Эта тенденция была ярко выражена в 2020-м - их количество выросло на 25%.
Причина - банкротство двух крупных девелоперов - Укрбуда и Аркады и, как следствие, неготовность киевлян вкладывать в стройки на ранних стадиях.
Если раньше застройщики привлекали покупателей на этапе фундамента и строили дома за их счет, то теперь девелоперам придется активнее вкладывать собственные деньги, привлекать частных инвесторов и кредиты, говорит LIGA.net аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.
Это может отразиться на стоимости. Гривневые цены на квартиры в новостройках в среднем вырастут на 15-25% в зависимости от класса, прогнозируют Герасимчук и Костецкий. Сейчас средняя цена за один квадратный метр - 27 000 грн или $950.
"Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене расти", - говорит Герасимчук.
Среди причин собеседники LIGA.net выделяют рост себестоимости строительства, рост курса доллара, высокий (без учета карантина) спрос на аренду в новых ЖК.
"Дома эконом- и комфорт-класса больше остальных подвержены влиянию экономики - подорожают в пределах 25%. Жилье элит и бизнес-класса - в пределах 10-15% ", - говорит Костецкий.
Первый виток роста жилья может произойти в феврале-марте, следующее повышение следует ожидать в июле-августе 2021 года, рассказывает Герасимчук.
Хотя в случае укрепления гривни, подорожания удастся избежать. В интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала прогнозировал, что весной 2021-го доллар может подешеветь до 26 грн.
Стабильный вторичный рынок
Вторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильным. Нет факторов, ускоряющих или замедляющих спрос, говорит Костецкий из SV Development.
Предложений на столичном рынке много, простаивает около 60 000 квартир, поэтому ожидать роста цен не стоит, говорят собеседники LIGA.net.
Единственный фактор влияния - курс доллара.
Сейчас жилье в самых популярных районах - Печерском, Шевченковском и Подольском, стоит $1250-$1800 за квадратный метр.
В спальных районах столицы - около $1000-$1100.
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